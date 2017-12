Test reușit pentru HC Dobrogea Sud

Liderul Seriei A din Divizia A la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanța a disputat joi, în Sala Sporturilor, un meci amical cu ocupanta locului secund, Știința Municipal Bacău, iar formația constănțeană s-a impus cu scorul de 41-39 (21-21). Cele două echipe au profitat de faptul că nu vor evolua în etapa a 11-a, programată la finalul acestei săptămâni. Adversara constănțenilor, ACS HD Teleorman Alexandria, s-a retras din campionat, din cauza problemelor financiare, în timp ce partida moldovenilor cu CSU Târgoviște a fost amânată din cauza tragicului accident de circulație în care și-au pierdut viața trei jucători ai formației dâmbovițene. Gruparea de pe litoral a abordat întâlnirea de joi cu formula de bază, pregătind astfel meciul din Cupa României cu AHC Potaissa Turda, care va avea loc la jumătatea lunii decembrie. „Ne-am dorit să disputăm un amical tare și de aceea am ales să jucăm cu Știința”, a explicat președintele clubului constănțean, Ionuț Stănescu.

EGALITATE LA PAUZĂ

Începutul partidei a fost echilibrat, oaspeții reușind chiar să conducă la o diferență minimă, dar elevii lui Djordje Cirkovic au preluat controlul jocului și au revenit la conducere. Moldovenii au dat o replică puternică în finalul primei reprize și s-a intrat la vestiare la egalitate. După pauză, HC Dobrogea Sud s-a distanțat și la patru goluri, dar, la final, diferența a fost de doar două lungimi. Cei mai importanți marcatori ai gazdelor au fost Toma, Vujadinovic, Cutura și Buricea, iar pentru gruparea de pe litoral au mai evoluat D. Vasile, Pleșca, Angelovski, Rakcevic, Munteanu, Bologa și Săulescu. „Știința are o echipă bună și parcă joacă din ce în ce mai bine. Sincer, cred că și noi, și băcăuanii am fi fost între primele patru clasate din Liga Națională. A fost un meci frumos, am condus în permanență și mă bucur de evoluția celor doi portari ai noștri. M-am schimbat și eu, dar nu a fost nevoie de să joc”, a spus Stănescu. Constănțenii au programat următorul meci oficial duminică, 6 decembrie, când vor primi vizita ocupantei ultimei trepte a podiumului, CS HC Buzău 2012.

