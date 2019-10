The Telegraph condamnă numirea Laurei Kovesi la șefia Parchetului UE

20:51:26 / 20 Octombrie 2019

Mda !

Sunt extrem de serioase temerile eurodeputatilor dedati afacerilor babane si aranjate cu bani europeni , pentru ca procurorul Kovesi proiecteaza temeinic , in fiecare moment - noapte si zi - parlamentari beliti , frageziti , pusi pe gratar , sau la rotisor , iar apoi , condamnati la ani grei de recluziune . In poll-position , evident , sunt hienele si sacalii romani , ajunsi europarlamentari , deputati si senatori , din partea PSD-ALDE-PNL-PMP-ProRomania si nu numai ... Doar aceste temeri , serioase am zice , pot face pe sacalii si hienele de mai sus , sa plateasca articole de calomniere a procurorului roman nu numai in The Telegraf , ci si in The Times , The Observer , Telegraf , si alte ziare interesate de sumele mari de bani platite de trogloditii penali de la Bucuresti , Vrancea , Buzau , Neamt , Botosani , Suceava , Olt , Teleorman , Dolj , Constanta , etc.