Tinerii de la FC Viitorul au impresionat în acest an

FC Viitorul încheie un an excelent, în care și-a îndeplinit obiectivele fixate, reușind să evite retrogradarea în sezonul trecut al Ligii 1 și să-și asigure prezența în play-off în actualul campionat. Cel mai important, în echipa pregătită de Gheorghe Hagi au fost promovați jucători tineri, crescuți în academia care-i poartă numele fostului mare jucător. Primul pe listă este chiar fiul său, Ianis, care a devenit titular, preluând banderola de căpitan la doar 17 ani, și a semnat în vară cu AC Fiorentina, clubul italian achitând un milion de euro pentru transferul său. „A fost un an foarte bun și sunt fericit că am putut să joc multe meciuri pentru echipa de seniori. Am început foarte greu, doar mă antrenam cu cei mari, dar, treptat, mi-am câștigat un loc de titular și am putut să-mi ajut echipa. Mă așteptam să avem un campionat mai bun decât cel precedent și să fim sus în clasament, dar suntem foarte mulțumiți că am reușit să încheiem prima parte pe podium. În 2016, îmi doresc să am realizări mult mai mari și sper ca visele mele să se îndeplinească”, a spus Ianis Hagi.

Un alt tânăr care a impresionat în acest sezon este Florin Tănase, atacantul în vârstă de 21 de ani fiind golgheterul echipei în acest sezon, cu 8 reușite. „A fost un an foarte bun, în care am muncit foarte mult și rezultatele s-au văzut. Sunt fericit pentru evoluțiile mele și sper ca anul viitor să aducă ceva în plus. Nu mă așteptam să avem un parcurs atât de bun, mai ales după prima partidă a sezonului. Mă gândeam că ne vom bate iar la evitarea retrogradării, însă am crescut de la meci la meci. Așteptăm un an mai bun, fără accidentări, să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne batem la titlul de campioană”, a declarat Tănase. Din păcate, căpitanul din returul campionatului trecut, Bogdan Țîru, a ratat prima parte a sezonului din cauza unei accidentări, dar fundașul în vârstă de 21 de ani speră să revină în forță anul viitor. „Anul a început foarte bine, pentru că Mister m-a pus căpitan în returul campionatului trecut. Din păcate, a doua jumătate a fost cu ghinion pentru mine, pentru că m-am accidentat, dar sper să-mi revin în 2016. După transferurile făcute în vară, când s-a îmbinat experiența cu tinerețea, m-am gândit la un parcurs bun. I-am urmărit pe băieți și sunt foarte mândru de ceea ce au reușit. Au făcut o muncă extraordinară, mai ales că nimeni nu ne dădea vreo șansă la play-off. Îmi doresc să fiu sănătos în 2016, să ne menținem pe aceeași linie și să încheiem în primele trei clasate”, a explicat Țîru.

Citește și:

Adrian Mutu ar putea ajunge la FC Viitorul

FC Viitorul și-a asigurat prezența în play-off

FC Viitorul încheie anul cu o victorie