Tomescu a recâştigat vioara Stradivarius Elder-Voicu

Unul dintre cei mai apreciaţi violonişti români, Alexandru Tomescu, a câştigat, pentru a doua oară, dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, în urma concursului organizat, luni, de Ministerul Culturii şi Filarmonica „George Enescu“ din Bucureşti. Talentatul artist, care a putut fi urmărit în concert, cu vioara Stradivarius Elder-Voicu, şi la Constanţa, are dreptul de a cânta la celebrul instrument în următorii cinci ani.

Din juriul de concurs au făcut parte directorul artistic al Filarmonicii „George Enescu“, Nicolae Licareţ, dirijorul Christian Badea şi violoniştii Daniel Podlovschi şi Varujan Cozighian.

„După cele trei mari integrale pentru vioară solo - Paganini, Ysaÿe şi Bach -, voi merge încă şi mai departe, propunând publicului alegeri de repertoriu şi mai îndrăzneţe. Vioara Stradivarius îşi va păstra rolul său social, acţiunile caritabile în care sunt implicat se vor dezvolta mai departe, alături de partenerii de la Hope and Homes for Children România“, a spus Alexandru Tomescu.

Primul concert după recâştigarea viorii va avea loc pe 26 noiembrie, de la ora 19.00, la Ateneul Român din Bucureşti, fiind susţinut de Alexandru Tomescu împreună cu cvartetul Ad Libitum.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu a fost construită în anul 1702, de către celebrul lutier cremonez Antonio Stradivari, care a realizat, în „perioada de aur" a sa (1700 - 1720), o serie de instrumente care se apropie cel mai mult de perfecţiune, nu doar din punct de vedere al frumuseţii sunetului, ci şi în ceea ce priveşte forma impecabilă, încă neegalată până în ziua de astăzi. Achiziţia viorii Stradivarius a fost una dintre cele mai rentabile investiţii ale statului român: cumpărată în 1956, în Elveţia, pentru 70.000 franci elveţieni, în 2007, în urma unei expertize extrem de minuţioase, instrumentul a fost evaluat la suma de 1,2 milioane de dolari. Vioara Stradivarius Elder-Voicu este considerată de experţi unul dintre primele cinci cele mai frumoase instrumente ale lui Stradivari.

De-a lungul anilor, vioara a trecut prin mâinile lui A.W. Lukens (New York) şi a făcut parte din celebra colecţie a fraţilor W.E. Hill & Sons din Londra. Au urmat Charles F. Edler (Frankfurt), Hamma & Co. (Stuttgart) şi Henry Werro (Berna). De asemenea, marele violonist Ion Voicu a cântat pe acest instrument din 1956 şi până la moartea sa, în 2007.