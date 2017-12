„Tomitanul“ Mădălin Mihalache, cel mai bun rugbyst al anului din Divizia A

La final de an, rugbyul românesc şi-a desemnat cei mai buni jucători şi antrenori, stabiliţi prin votul iubitorilor de rugby, dar şi al unei comisii special desemnate pentru fiecare categorie în parte. Astfel, după numărătoarea voturilor, au fost desemnaţi câştigătorii, în două situaţii înregistrându-se egalitate la numărul de puncte adunate:

Cel mai bun jucător român din străinătate - Mihăiţă Lazăr (Castres)

Cel mai bun jucător din campionatul intern - Cătălin Fercu (Timişoara Saracens) şi Florin Vlaicu (Steaua Bucureşti)

Cel mai bun jucător român naturalizat din campionatul intern - Johan Van Herdeen (Ştiinţa Baia Mare)

Cel mai bun străin din campionatul intern - Taniela Maravunawasawasa (Ştiinţa Baia Mare)

Cel mai bun tânăr jucător din campionatul intern - Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens)

Cel mai bun jucător din Divizia Naţională de seniori - Gabriel Dănăilă (RCM Galaţi)

Cel mai bun jucător din Divizia A - Mădălin Mihalache (Tomitanii Constanța) şi Andi Radu (Dinamo Bucureşti)

Cel mai bun antrenor de seniori - Eugen Apjok (Ştiinţa Baia Mare)

Cel mai bun junior - Dragoş Ser (CSM Olimpia București)

Cel mai bun antrenor de juniori - Cosmin Cioriciu (Timișoara Saracens)

Cel mai bun antrenor de minirugby - Antonio Dumitru (RC Antonio Jr. Bucureşti)

Cel mai bun jucător rugby 7 - Ionel Melinte (Steaua București)

Cea mai bună jucătoare de rugby 7 - Alina Dincă (Universitatea Cluj)

Cel mai bun arbitru român în 2016 - Vlad Iordăchescu (a fost ales în urma voturilor antrenorilor echipelor din SuperLigă)

Categoria copii - minirugby, echipă şi antrenor:

U8: Warriors Timişoara - Codruţ Nicorici

U10: ACS Şoimii Bucureşti - Dan Bidilica

U12: RC Antonio Jr. Bucureşti - Antonio Dumitru

U14: CSȘ Triumf -ACS Şoimii Bucureşti - Valentin Ghiţă

Cel mai club de rugby din România în 2016:

CATEGORIA COPII - ACS Şoimii Bucureşti

CATEGORIA JUNIORI - CSȘ 2 Baia Mare

CATEGORIA SENIORI - Timişoara Saracens

Trofeul COALTER (cel mai bun oficial de club în 2016) - Vasile Lucaci (Baia Mare)

Hall Of Fame - Dănuţ Dumbravă

Premiul pentru întreaga carieră - Florian Dudu.

„Anul 2016 va rămâne în memoria iubitorilor de rugby drept un an reuşit, cu 10 victorii ale echipei naţionale din 11 partide, cu rezultate frumoase, care să ne legitimeze optimismul pentru un 2017 plin de provocări, care va debuta cu primii paşi în drumul către Cupa Mondială. Superlativele acestui an, având în vedere evoluţia eminamente pozitivă, au fost greu de selectat şi cu atât mai greu de votat. Toţi cei care au intrat în această cursă merită aprecierea noastră, însă câştigătorii vor ocupa un loc aparte într-un an cu adevărat special. Felicitări tuturor, să urmeze ani şi mai buni, mai exact, să-i facem împreună să fie aşa!”, a declarat Haralambie Dumitraş, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Premiile vor fi înmânate în cadrul unui eveniment special care va avea loc la începutul anului 2017.

Pe lângă juniorul Mădălin Mihalache (Tomitanii Constanța), desemnat cel mai bun jucător din Divizia A de seniori (!), au mai fost nominalizați și alți constănțeni:

- pentru titlul de cel mai bun jucător din Divizia Națională de seniori a concurat și Constantin Gheară (CS Năvodari)

- pentru titlul de cel mai bun junior a concurat și Alexandru Alexe (Tomitanii)

- la titlul de cel mai bun antrenor de juniori a candidat și Cristian Cojocaru (Tomitanii)

- la categoria „antrenorul anului la minirugby” a concurat și Florin Băcioiu (Victoria Cumpăna).

Citește și:

Trei rugbyști constănțeni și doi antrenori, nominalizați pentru Superlativele anului 2016