Tragerea la sorți a optimilor din turneul principal la Trofeul „Telegraf“

07:18:04 / 07 Martie 2017

Trofeu

Am fost la Sala sambata si duminica si am constatat o prezenta mica de spectatori desi erau multe partide decisive. Nu stiu care sunt motivele mai ales ca ora de disputare si vremea afara erau forte convenabile! Daca si din fazele decisive,eliminatorii,numarul spectatorilor va fi tot redus inseamna ca este un mare semn de intrebare. deasemenea ma surprinde si numarul mic de comentarii fata de alti ani. Succes echipelor calificate si sa mearga in sferturi cele care merita iar eu sper ca printre ele sa fie si echipa prietenilor mei