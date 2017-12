Trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu noul virus gripal A/H1N1

Primul caz de îmbolnăvire, cazul 0 în limbaj de specialitate, este al unei feme, în vîrstă de 30 de ani care a sosit în ţară cu o cursă aeriană din New York, pe data de 23 mai. Acest caz a fost confirmat, ieri, de Institutul Naţional „Cantacuzino” în urma testelor de laborator. Celelelalte două cazuri, cu transmitere secundară, copilul în vîrstă de un an şi două luni şi tatăl femeii, au fost şi ele confirmate prin teste de laborator. În acest moment, toate cazurile confirmate sînt internate la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”, unde se află sub supraveghere medicală. „Starea pacienţilor este bună”, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Ancheta epidemiologică aflată în curs de desfăşurare a redus numărul de contacţi ai întregii familii la 22 de persoane, 15 dintre aceştia fiind pasageri ai cursei aeriene, restul fiind contacţi din mediul familial. Dintre aceştia din urmă, doar tatăl şi copilul femeii au fost depistaţi pozitiv, restul probelor de laborator fiind negative.