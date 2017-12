Trei constănţeni pleacă să cucerească acoperişul Europei

Foşti sportivi de performanţă, Mihai Nenciu, Nicu Rotaru şi Bogdan Ofiţeru, şi-au propus să escaladeze cel mai înalt vârf de pe “bătrânul continent”, Elbrus, aflat în Rusia şi care atinge norii, la cei 5.642 de metri. Va fi doar prima provocare din proiectul “Seven Summits”, care presupune cucerirea celor mai înalţi munţi de pe toate continentele globului. Echipa constănţeană s-a pregătit pentru expediţie în Himalaya, unde a petrecut două săptămâni, cantonîndu-se pentru câteva zile în tabăra de bază de pe Everest.

Născuţi şi crescuţi în oraşul de la malul mării, trei constănţeni demarează duminică cea mai temerară aventură din viaţa lor, propunându-şi să urce pe cele mai înalte piscuri de pe fiecare continent al lumii. Fără experienţă în alpinism, dar cu un background bogat în ceea ce priveşte implicarea lor în sport, Mihai Nenciu, Nicu Rotaru şi Bogdan Ofiţeru au trecut peste orice obstacole, şi-au înfruntat fricile şi emoţiile, şi-au fixat noi limite, au depăşit problemele organizatorice şi financiare, din dorinţa de a bifa prima experienţă de acest gen pentru o echipă românească.

„ÎNCĂLZIRE” PE HIMALAYA

Proiectul “Seven Summits” a pornit la drum, în mod simbolic, cu două săptămâni de pregătire pe cei mai înalţi munţi din lume, Himalaya. Cei trei au gustat din provocarea înălţimilor pe crestele din Nepal, unde au urcat pe trei vârfuri, Kala Pattar (5.640m),Chukkung Ri (5.550m) şi Nangkar Tshang (5.616m), şi au traversat cele mai importante şi dificile trecători din Himalaya, Kongma La (5.535m), Cho La (5.400m) şi Renjo La (5.388m). Punctul culminant al traseului a fost tabăra de bază de pe Everest. S-au întors acasă mai experimentaţi, mai curajoşi, încrezători că-şi pot îndeplini visul. „Pentru Constanţa şi, implicit, România este o premieră absolută! Suntem singura echipă formată exclusiv din români, care încearcă realizarea unui astfel de proiect. În lume, sunt doar 75 de persoane care au în palmares cele 7 vârfuri, dar nu există nicio echipă care să se poate lăuda cu aşa ceva! Am fi prima din lume şi credem cu toţii că suntem capabili să reuşim”, a explicat Mihai Nenciu.

Greul însă abia începe, iar constănţenii au stabilit ordinea în care vor ataca cei mai înalţi munţi. Primul pe listă este chiar cel mai semeţ vârf din Europa, Elbrus din Rusia, unde vor urca la 5.642 metri. Apoi şi-au propus să se mute pe celelalte continente, în Africa, pe Kilimanjaro (5.895m, Tanzania), în America de Sud, pe Aconcagua (6.962m, Argentina), în America de Nord, pe Denali (6.190m, SUA), în Antartica, pe Vison (4.892m) şi în Australia, pe Kosciuszko (2.228m). Au lăsat pentru final marea provocare, Everestul, care domină lumea de la cei 8.848 de metri ai săi.

EXPEDIŢIE CU SCOP UMANITAR

Chiar dacă în cărţile de geografie a figurat drept cel mai înalt munte din Europa, masivul francez Mont Blanc (4.808m) a pierdut duelul cu Elbrus. Vârful din sud-estul Rusiei a fost acceptat ca fiind plasat pe “bătrânul continent” şi a devenit o destinaţie interesantă pentru pasionaţii de alpinism. Aflat aproape de graniţa cu Georgia, Elbrus pare destul de uşor de cucerit, pentru că nu este la fel de abrupt ca Mont Blanc, dar nu trebuie subestimat, mai ales în condiţii de vreme rea. Cei trei constănţeni vor pleca duminică spre Moscova şi, după o scurtă escală, vor merge direct la Mineralnye Vody, un orăşel aflat la 180 de kilometri de “piciorul” sudic al muntelui Elbrus. “Această etapă expediţională va dura aproximativ două săptămâni şi sperăm să fie încununată de succes. Vrem să fim prima echipă constănţeană ce reuşeste să urce pe acoperişul Europei. Plecare noastră în Rusia şi escaladarea vârfului Elbrus va avea şi un scop umanitar. Sindromul Dravet este o formă rară şi incurabilă de epilepsie pentru care nu există în prezent nicio modalitate de vindecare şi care afectează unul din 20.000 de copii din ţara noastră. Vom fi alături de ei de fiecare dată când vom pune steagul pe acoperişul fiecărui continent”, a dezvăluit Mihai Nenciu.

SPORTURI EXTREME, CULTURISM ŞI LEGIUNEA STRĂINĂ

Cei trei constănţeni au trecut prin fel de fel de experienţe, care le-au întărit caracterul şi i-au călit în confruntările cu natura. În vârstă de 37 de ani, Mihai Nenciu este un practicant al sporturilor extreme, caracterizându-se drept paraşutist, scafandru, ultramaratonist montan, alergător în curse de anduranţă extremă, montaniard. Alături de Bogdan Ofiţeru, mezinul echipei, în vârstă de 30 de ani, fost atlet de performanţă la CS Farul, a participat la curse de semimaraton, maraton şi ultramaraton, fiind singurii români care au încheiat Ultra Trail World Tour. Cel mai experimentat dintre cei trei, Nicu Rotaru, are 43 de ani, şi a adunat numeroase titluri de campion naţional şi balcanic de culturism. “Plec în această expediţie cu cele mai optimiste gânduri, sunt pregătit atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic. Ca în tot ceea ce fac în viaţă, consider că este o nouă experienţă şi, de ce nu, şi o mare provocare, luând în calcul faptul că ne vom deplasa în extra sezon de ascensiune şi că ne vor aştepta fenomene meteo extreme. Mă simt norocos să fac parte dintr-o echipă puternică şi omogenă şi cred cu tărie că proiectul nostru va fi un model pentru publicul larg. Plecăm la acest drum şi pentru a promova staţiunea Mamaia, litoralul şi Delta Dunării, oraşul Constanţa şi frumoasa noastră ţară, România”, a spus Bogdan Ofiţeru, care şi-a testat limitele în cele câteva luni petrecute în Franţa, în pregătire cu Legiunea Străină. “Plecăm pe acoperişul Europei, primul vârf dintre cele şapte pe care dorim să le bifăm, la scurt timp după aventura himalayană. Nici bine nu mi-am desfăcut bagajul, am clipit de două ori şi, când am văzut viza pentru Rusia, mi-am zis: Iar se întâmplă! Cu noi va urca şi steagul cu fluturele mov DRAVET, pentru toţi copiii mai puţin norocoşi, care nu vor avea şansa de a urca vreodată pe un vârf de munte”, a completat Nicu Rotaru.