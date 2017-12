Tribuna „pubelelor“ parlamentare(?)

08:23:40 / 23 Martie 2016

LEGEA ENTROPIEI

Conform Legii Entropiei , totul este menit sa se transforme in cenusa , in cazul politicianismului , in gunoi . Partea proasta este ca acest gunoi nu poate fi reciclat si de regula este depozitat in gropi anume destinate , ca de ex USL , coalitii , aliante , fuziuni sau cardasii . Uneori tomberoanele nu sunt suficiente si se folosesc si lazile de gunoi , ca de exemplu " lada de gunoi a istoriei " . Ne intrebam de ce politicianistii din " Marile partide " suporta deseurile , gunoaiele proprii , si nu fac curatenie in propria lor ograda . Deseori , dl Atanasiu este vazut la A3 , un alt gen de tomberon in care se simte ca acasa . In fond , fiecare cu gunoaiele lui . Tragic este faptul ca cetatenii , electoratul nu face nimic ca sa scape de gunoaie .