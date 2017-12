Tricolorii s-au distrat cu anonimii de la Torpedo Kutaisi

Aflată într-un stagiu de pregătire în Antalya, naționala divizionară de fotbal a României a susținut sâmbătă o primă partidă de verificare, învingând fără drept de apel pe Torpedo Kutaisi, ocupanta locului 10 în prima ligă din Georgia, cu scorul de 5-1 (G. Enache 5, A. Ivan 7, Alibec 44, Răduţ 48, Fl. Tănase 57 / Purtshkvanidze 87). Anghel Iordănescu a utilizat în formația de start doi jucători de la FC Viitorul, Dragoș Nedelcu și Florin Tănase, ultimul trecându-și numele pe lista marcatorilor, în timp ce alți doi, Romario Benzar și Robert Hodorogea, au intrat după pauză. Al cincilea jucător de la gruparea de pe litoral convocat de Iordănescu, portarul Alexandru Buzbuchi, nu a fost utilizat. „Mi-am dorit cu totul altceva. Am vrut să întâlnim echipe naţionale, pentru ca jucătorii să-şi poată adăuga în palmares selecţii și evoluţii la echipa naţională. Mi-au plăcut jucătorii care au intrat pe teren, au jucat ofensiv. Au foarte multe lucruri bune, dar și câteva care ne dau de gândit. Este firesc să fie aşa, pentru că am avut 11-12 debutanţi şi zece jucători sub 23 de ani”, a spus Iordănescu. Selecționerul nu a uitat de conflictul cu FC Steaua, mai ales că antrenorul Laurențiu Reghecampf și elevii săi au asistat din tribună la prima repriză a meciului de sâmbătă. „Regret că n-au fost și jucătorii de la Steaua în meciul cu Torpedo Kutaisi. Ei puteau aduce un plus pentru națională. Nu am fost surprins de faptul că steliștii au venit să vadă meciul naționalei. Sunt convins că jucătorii antrenați de Reghecampf vor să vină la națională. Dacă timpul îmi va permite, voi merge să văd meciurile de pregătire ale Stelei. Aștept ca membrii Comitetului Executiv și cei ai comisiilor abilitate să facă o analiză a ceea ce s-a întâmplat cu jucătorii convocați de la Steaua. Eu nu sunt supărat pe nimeni! Jucătorii de la Steaua au fost convocați, acțiunea naționalei a fost votată în Comitetul Executiv din octombrie, cluburile au avut timp destul să-și organizeze cantonamentele. Nu am nimic cu Reghecampf, îl salut, îl respect. Suntem colegi”, a spus Iordănescu. „A fost un antrenament bun, mă bucur pentru gol și pentru pasa decisivă dată lui Enache. Ne pregătim foarte bine cu Iordănescu și este frumos în cantonamentul naționalei”, a declarat atacantul Andrei Ivan.

Pentru România au evoluat: S. Lung jr. - G. Enache (61 Benzar), V. Găman, Săpunaru (74 Hodorogea), S. Filip (46 Vătăjelu) - Mateiu (61 Nedelcearu), Dr. Nedelcu (46 Ropotan) - A. Ivan (67 Rotariu), Fl. Tănase (68 Păun), Răduț - Alibec (67 Hora).

Tricolorii mai au programate două meciuri în cantonamentul din Antalya, marți, de la ora 18.00, cu Zimbru Chișinău, formație clasată pe locul 3 în prima ligă din Moldova, și sâmbătă, de la ora 17.00, cu Beroe Stara Zagora ocupanta locului 3 în prima ligă din Bulgaria, ambele meciuri putând fi urmărite la Digi Sport 1.

