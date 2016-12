Scandal uriaș între Iordănescu și FC Steaua

Naționala divizionară de fotbal a României a plecat, luni, în stagiul de pregătire din Antalya, dar selecționerul Anghel Iordănescu se confruntă cu o situație delicată, după ce FC Steaua București a refuzat să-i lase la lot pe cei șase jucători convocați, Florin Niță, Paul Papp, Alin Toșca, Mihai Pintilii, Nicolae Stanciu și Adrian Popa. „Vineri a fost o întâlnire la nivelul Federației cu cei de la clubul Steaua. Au participat domnul Argăseală și eu. După cinci ore de discuții, Steaua ne-a propus două variante de lucru pe care noi, federația, le-am refuzat! Dar, în schimb, am propus patru variante și, cred eu, două dintre ele extrem de convenabile și nouă. Steaua a avut o poziție de forță și nu și-a dat acordul pentru această participare a jucătorilor la echipa națională. Mi se pare lipsit de fair-play pentru că, până la urmă, cu toții trebuie să respectăm echipa națională! Trebuie să înțelegem că echipele noastre nu mai sunt în Cupele Europene, nici Steaua și nimeni. Singura care ne reprezintă țara este echipa națională”, a declarat selecționerul, cerând măsuri dure împotriva celor de la FC Steaua: „Nu este fair-play din partea clubului Steaua, care se află într-o competiție internă cu Viitorul, Astra, Pandurii, Dinamo, iar ei ne-au pus la dispoziție jucătorii. În schimb, Steaua, după o poziție de forță, a încercat să boicoteze activitatea echipei naționale. Consider că Federația și Comitetul Executiv trebuie să analizeze cu atenție și să o ia o decizie dură împotriva clubului Steaua”.

Selecționerul a explicat că a refuzat un eventual stagiu de pregătire în Spania, tocmai pentru ca echipa națională să fie aproape de cele șapte-opt formații din Liga 1 aflate în această perioadă în Antalya: „În ceea ce privește jocurile amicale din Turcia, nu este ceea ce mi-aș fi dorit eu. S-au făcut eforturi. Federația a avut legături cu o firmă de impresariat, cu o firmă care se ocupă cu organizarea de turnee. Este specificat să jucăm două meciuri internaționale și unul cu o echipă de club. Federația avea un turneu în Spania, cu trei meciuri. Am renunțat, pentru a fi alături de alte șapte-opt echipe care se pregătesc în Turcia pentru a putea să ne ajutăm în cazul în care una din cele două părți va avea probleme de efectiv”. De la București au plecat doar șapte jucători, ceilalți urmând să se alăture lotului direct în Antalya.

REACȚIE AROGANTĂ DE LA REGHECAMPF

Antrenorul formației steliste, Laurențiu Reghecampf, a răspuns cu aroganță, subliniind că mulți dintre elevii săi vor fi prezenți oricum la turneul final al EURO 2016. „Vreau să scoateți în evidență faptul că nu mă interesează niciun scandal de la FRF. Eu știu ce înseamnă omul de fotbal Puiu Iordănescu, mai ales pentru familia Stelei. A făcut multe lucruri frumoase pentru fotbalul românesc. Nu vreau să creadă cineva că am jignit sau să se interpreteze ceva. Am avut o discuție cu domnul Iordănescu vineri, cu toate că aveam o întâlnire la 7 ianuarie, pe care dânsul a anulat-o din nu știu ce motiv. Le-am explicat pe larg problemele pe care le avem la echipă. Avem foarte mulți jucători accidentați. Am vorbit chiar înainte să se publice lotul selecționatei divizionare, fiindcă nu este echipa națională a României. Este un program pe care noi nu-l vedem în ordine pentru că avem și noi antrenamente. N-are rost să ne jignim gratuit, mai ales că la EURO 2016 sigur vor fi mulți steliști. Nu este dată oficială, nu avem pentru ce să ne temem de vreo pedeapsă. Jucătorii Stelei vor la națională, nu la o selecționată divizionară. Voiam să fiu mai dur în conferința asta, dar m-am mai liniștit. Aștept să văd ce zic cei de la FRF și mai vedem. Nu mi-e teamă! Cum să depuncteze Steaua? E un regulament, lucrurile sunt clare”, a declarat Reghecampf.

„REVOLTA” CLUBURILOR DIN LIGA 1

Decizia celor de la FC Steaua a stârnit reacții dure din partea celorlalte formații din prima ligă care trimit jucători la națională. „Pentru Pandurii este o onoare să aibă jucători convocaţi la echipa naţională. Considerăm că reprezentarea României la Campionatul European constituie o prioritate naţională. În condiţiile în care urmează un play-off foarte echilibrat, este fair-play ca toate echipele să respecte decizia Comitetului Executiv de a lăsa jucătorii să se prezinte la echipa naţională, cu riscul de a suferi la capitolul omogenitate. Dacă una dintre echipe nu respectă regulamentele în vigoare, cerem o reacție pe măsură din partea FRF. Dacă nu va urma o reacţie pe măsură, ne vom rezerva dreptul de a chema jucătorii convocaţi la echipa naţională înapoi în Spania”, a avertizat preşedintele clubului Pandurii Tg. Jiu, Narcis Răducan.

„Noi respectăm echipa națională și ne-am conformat solicitărilor primite. Fotbaliștii noștri sunt în drum spre Antalya. Nu mi se pare normal, însă, ca alți antrenori să refuze să lase jucătorii la națională. Mi se pare o lipsă de respect față de mine, ca antrenor, și față de jucători. Este o lipsă de respect și față de echipa națională. Dacă jucătorii Stelei nu vor veni, ne vom gândi și noi serios la o soluție. Nu este normal. Fraierii vin la acțiunile echipei naționale, iar șmecherii merg direct la EURO!”, a spus antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic.

„Pentru mine, ca antrenor, este o mândrie să am cât mai mulţi jucători la naţională. Poate fi deranjant să-ţi plece mulţi jucători la lot în acelaşi timp, dar noi suntem de mult timp împreună şi avem relaţiile de joc închegate. Convocarea la naţională ar trebui să fie o mândrie şi pentru jucători”, a declarat Marius Șumudică, tehnicianul Astrei Giurgiu.

