Anghel Iordănescu l-a atacat dur pe Laurențiu Reghecampf

Deranjat de declarațiile făcute de antrenorul formației FC Steaua București, Laurențiu Reghecampf, selecționerul reprezentativei de fotbal a României, Anghel Iordănescu, a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, că nu a abordat discuțiile cu FCSB de pe o poziție de forță și a solicitat Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal să ia deciziile care se impun.

„Înțeleg, cu stupoare, faptul că antrenorul echipei FC Steaua i-ar fi contactat pe antrenorii echipelor care au furnizat jucători echipei naționale pentru acest cantonament, tehnicieni precum Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Marius Șumudică sau Edi Iordănescu, pentru a le comunica o variantă falsă referitoare la situația steliștilor convocați. Și că ar dezinforma, anunțând că eu nu am mai dorit jucătorii de la FC Steaua la echipa națională. Consider că antrenorul FC Steaua și cei care au interzis participarea jucătorilor steliști la acțiunea echipei naționale urmăresc, prin această atitudine, să evite o eventuală sancțiune. Nu a existat vreun moment în care fie secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bădescu, fie eu să abordăm aceste discuții de pe poziții de forță. Am amintit doar faptul că este vorba de o decizie a Comitetului Executiv din 2015, de anul trecut, iar clubul FC Steaua, prin prezența domnului Argăseală la ședința Comitetului, știa de anul trecut de acest cantonament al echipei naționale, iar programul echipei FC Steaua putea fi stabilit din timp. Față de atitudinea manifestată la care fac referire, clubul FC Steaua, în mod contrar, a abordat o atitudine de pe poziții de forță. Astfel, a invocat eventualitatea obligării jucătorilor steliști, de către club, la semnarea unor angajamente prin care aceștia să renunțe la echipa națională. Mi se pare un lucru extrem de grav, în care cei implicați se joacă, la propriu, cu soarta unor oameni și cu destinul lor profesional. O situație de neacceptat pentru fotbalul profesionist și pentru performanță, iar acest lucru deja trebuie să fie în atenția comisiilor abilitate, după părerea mea”, a susținut Iordănescu.

Naționala divizionară a României se află într-un stagiu de pregătire în Antalya, unde va susține două partide de verificare, cu Torpedo Kutaisi (Georgia), la 30 ianuarie, și cu Zimbru Chișinău (Republica Moldova), la 2 februarie.

