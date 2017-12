Triplă crimă în casa groazei! Suspectul a fost prins!

09:20:30 / 24 Iulie 2014

moarte pt. moarte

Mai Nelule, esti si tu un naiv, ce treaba are Biserica, Dumnezeu sau preotii cu criminali, violatori ai propriilor fiice, consumatori de droguri, cu alcool, etc. Aici e vorba de educatie, de gena poporului roman, una de hoti, de salbatici, de dusmanosi, de comentatori la adresa oricui, numai despre el are impresie buna. Singura solutie este introducerea pedepsei cu moartea prin spanzurare, taierea membrelor, si daca se aplica la vreo 3.000=4000 de animale , ia sa vedeti ca se va intampla ca in tarile arabe, lasi obiectul pe strada si a doua zi il gasesti unde l-ai lasat. Moarte pt. moarte, la ce ajuta societatea criminalii, violatorii, traficantii de carne vie sau droguri, dimpotriva vor face si alte crime, si alte violuri, din ce in ce mai multe prostituate si consumatori de droguri ca in cazul acestui tanar criminal. Si nenorocitii astia sant nascuti, crescuti dupa 1990, asta e democratie sa faca fiecare ce il taie capul si instinctul.