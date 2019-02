Trofeul „Telegraf” - o familie mică, dar foarte unită

07:55:23 / 19 Ianuarie 2019

Agonia

Primele semne ale bolii turneului,indragit si asteptat cu nerabdare in fiecare an,s-au vazut la ultimele 3-4 editii cand unele echipe si-au aratat nemultumirile fata de organizatori care nu au facut nimic pentru a stopa infuzia,exagerata si nejustificata,de jucatori din alte judete. Cele 2-3 echipe acuzate de aceste "importuri" "au lamurit" organizatorii ca fac un bine turneului si chiar ii persiflau pe cei care care nu apelau(financiar nici nu puteau!) la astfel de intariri ale loturilor. Semnale de imbolnavire ale turneului au erupt editia trecuta cand toate echipele(doar o exceptie) au refuzat sa dispute meciurile programate in semn de protest spre neputinta si uluirea organizatorilor de a indrepta situatia. Astfel ca in acest an nici nu s-au mai inscris(si asa taxele de participare erau cu mult peste cheltuielile turneului,lucru bagat sub pres) ajungand dintr-un turneu de mare popularitate la un nivel inferior chiar celor organizate de unele comune,gen Tuzla sau Castelul. Personal nu stiu nimic de un turneu paralel organizat de cei multi si nemultumiti,dar sunt cu inima de partea lor si sper sa vegheze la "sanatatea" turneului