Trump, primit la New York cu un șobolan gonflabil uriaș care-I seamănă

Un șobolan gonflabil uriaș, care seamănă în mod straniu cu Donald Trump, a apărut luni în centrul metropolei New York înaintea vizitei în oraș a președintelui american, relatează marți dpa. "Dotat" cu un ciuf blond, costum închis la culoare și cravată roșie, "Șobolanul Trump", de aproape 5 metri înălțime, al artistului Jeffrey Beebe, a fost afișat la numai două străzi distanță de Trump Tower, unde era așteptat să sosească Trump în prima sa vizită de la preluarea mandatului de președinte, în ianuarie, și mutarea sa la Casa Albă din Washington. Și ca tabloul să fie complet, Șobolanul Trump poartă la cămașă butoni cu steagul Confederației, iar la piept are o insignă cu drapelul Federației Ruse. Beebe spune că șobolanul reprezintă "un simbol trainic al rezistenței și ridicolului" la adresa lui Trump, creat special pentru protestele împotriva președintelui american. Artistul american a strâns prin crowdfunding 10.000 de dolari pentru a-și finanța creația gonflabilă și a promis să împrumute rozătoarea protestatarilor pentru ca aceștia să-l expună la cât mai multe demonstrații cu putință. Potrivit lui Beebe, este nevoie de doar trei minute pentru a umfla șobolanul. Potrivit EFE, mii de persoane s-au adunat luni pentru a protesta față de sosirea președintelui Trump la New York. Pe fondul unor măsuri sporite de securitate, manifestanții purtau pancarte cu mesaje precum "În numele umanității, nu acceptăm ca Statele Unite să fie o țară fascistă", "L-am schimba pe Trump pe 10.000 de refugiați", "Nu regimului Trump-Pence", "Fără justiție nu există pace" și "Nu războiului".

Protestele au avut loc în principal în apropierea Trump Tower, în care a locuit președintele american până să se mute la Casa Albă, însă au avut loc manifestații de mai mică dimensiune și în alte zone din apropiere. Protestatarii, de diverse origini și vârste, au început să se strângă în Manhattan cu câteva ore înaintea de sosirea lui Trump, strigând "No KKK, No Fascist USA!"

Trump a aterizat luni după-amiază pe aeroportul JFK din New York și de aici a zburat cu elicopterul până în Manhattan. Odată ajuns în Manhattan, Trump s-a deplasat în convoi, escortat de poliție, până la Trump Tower, unde a ajuns la puțin timp după ora locală 21:00 (1:00 GMT, marți), fiind întâmpinat cu strigăte precum "Rușine! Rușine!" și "New Yorkul te urăște!"

Autoritățile locale au desfășurat importante măsuri de securitate pentru vizita lui Trump în oraș și le-au cerut cetățenilor ca, în măsura posibilului, să evite zona Midtown din Manhattan. Poliția a blocat zona cu mașini de curățenie stradală și bariere, iar la Trump Tower au amplasat polițiști înarmați, care păzesc clădirea împreună cu agenți ai serviciilor secrete.

Mai multe străzi din jurul Trump Tower au fost închise traficului, provocând blocaje în zonă. Totodată, poliția a anunțat că va inspecta toate autobuzele care trec pe Fifth Avenue, unde se află Trump Tower, în Midtown Manhattan.

Și pentru ziua de marți sunt așteptate noi proteste față de vizita lui Trump, care va avea mai multe reuniuni în orașul în care s-a născut.