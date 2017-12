Trupa lui Hagi vrea să dea lovitura în Ștefan cel Mare

După o serie de trei victorii consecutive, FC Viitorul abordează cu mult optimism partida cu Dinamo București, programată luni seară, de la ora 20.30 (în direct la DigiSport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), la București, pe stadionul din Ștefan cel Mare, în etapa a 16-a a Ligii 1. Constănțenii au de partea lor statistica, impunându-se de trei ori în cele patru meciuri directe disputate pe terenul dinamoviștilor. „Este un meci important, o deplasare grea în fieful unei echipe care a demonstrat multe în acest sezon. Va fi un meci deschis, dar mergem să ne impunem principiile și să ne batem pentru cele trei puncte. Suntem conștienți că trebuie să marcăm dacă vrem să obținem un rezultat bun. De la Dinamo lipsesc Anton și Rotariu, însă adversarul are un lot echilibrat și un antrenor experimentat și foarte bun”, a spus Hagi.

OPTIMISM ȘI PRINTRE JUCĂTORI

Și jucătorii grupării de pe litoral sunt convinși că pot continua seria bună din ultima perioadă și să revină la Constanța cu cele trei puncte. „Este un meci dificil, dar trebuie să confirmăm forma bună prin care trecem. Vom încerca să ne impunem și ca joc, și ca rezultat. Mai sunt multe meciuri de disputat, dar cred că o victorie în fața lui Dinamo ne-ar asigura în mare măsură prezența în play-off”, a declarat mijlocașul Vlad Achim. „Întâlnim o echipă de tradiție, care are mulți suporeri și sunt sigur că va fi un meci frumos. Dacă ne impunem jocul, putem obține victoria. Dacă ne vom apăra, nu va fi bine, pentru că Dinamo are jucători buni în atac. Trebuie să marcăm de cel puțin două ori dacă vrem să câștigăm”, a completat mijlocașul Adnan Aganovic.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - I. Hagi, Fl. Tănase, A. Chițu.

HAGI CONSIDERĂ CĂ ETAPA TREBUIA AMÂNATĂ

Ca și antrenorul dinamovist, Mircea Rednic, managerul tehnic al grupării de pe litoral a fost de părere că partida ar fi trebuit amânată din cauza tragediei petrecute într-un club de noapte din București, în care au pierit 29 de oameni. „Sunt de acord. Era mai bine să nu se joace. Ar fi trebuit să medităm cu toții la această tragedie, nu să ne încărcăm cu meciuri. Sunt momente dure, grele și este greu să vorbim despre ce au pățit acei copii. Trebuie să ne miște pe toți această tragedie și ar fi trebuit să rămânem și să ne reculegem acasă. Acestea sunt lucrurile cu adevărat dureroase și este greu să te conectezi la tensiunea unui meci. Sportul putea să rămână două zile fără jocuri, pentru că înseamnă spectacol și bucurie”, a explicat Hagi.

