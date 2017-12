Tudor Ionescu demisionează din funcția de viceprimar

17:24:04 / 11 Iulie 2016

N-au ce cauta oameni ca el la conducerea unei capitale.N-are ce exemplu de profesionalism sa ofere, n-are expertiza, n-are nimic. Doar daca vrea sa pateasca ce-au patit unii " locotenenti" de-ai edilului nostru, pusi in funtie la primul mandat. Erau prea tineri, fara experienta, unii nepregatiti in orice domeniu,( alesi special asa), iar acum multi sunt anchetati sau condanmati. Nu castiga nimeni din asta. Nici comunitatea, care pierde ani de zile din dezvoltare, nici ei, fiindca mai devreme sau mai tarziu li se infunda. Nici exemplul nu este bun, fiindca unii pot crede ca doar pe criterii clientelare poti ajunge " cineva". Poate doar cei care-i manipuleaza in interesul lor. Daca bucurestenii nu vor sa ajunga ca si constantenii, atunci sa-l determine sa-si dea demisia.Iar tinerelul asta, doar liberal nu este.