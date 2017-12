Ucraina a câştigat Eurovision 2016!

Ucraina a câştigat competiţia Eurovision 2016, cu piesa "1944", interpretată de Jamala. Pe următoarele două locuri în clasament s-au situat Australia şi Rusia. Finala s-a desfăşurat sâmbătă seara, la Stockholm, în Suedia.

Cea de-a 61-a ediţie a concursului Eurovision s-a desfăşurat la Stockholm, în Suedia, după ce cântăreţul Måns Zelmerlöw a câştigat competiţia din 2015, cu piesa "Heroes".

Ediţia din 2017 a concursului Eurovision se va desfăşura în Ucraina, după ce cântăreaţa Jamala a câştigat competiţia din acest an, cu piesa "1944".

Pe următoarele două locuri în clasament s-au situat Austrialia şi Rusia.

Finala competiţiei muzicale Eurovision de sâmbătă seară, în care au intrat 26 de ţări şi la care ar fi trebuit să participe şi România, dacă nu ar fi fost descalificată, în urma datoriile acumulate de TVR, a fost difuzată pe canalul oficial de Youtube al Eurovision de la ora 22:00 (ora României), potrivit eurovision.tv. Spectacolul a putut fi urmărit în direct în România şi la televiziunile naţionale străine ce emit în România (Duna TV, RTE, RAI 1, France 2) şi pe pagina eurovision.tv.

În competiţia Eurovision, România ar fi urmat să fie reprezentată de Ovidiu Anton, cu piesa "Moment of Silence", însă, în acest an, Televiziunii Române i s-a retras dreptul de a difuza competiţia şi de a participa la concurs, fiind demarate procedurile de retragere a TVR de la serviciile EBU (European Broadcasting Union/ Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune) din cauza datoriilor acumulate încă din 2007, potrivit anunţului EBU din 22 aprilie, publicat pe site-ul oficial.

Situaţia este fără precedent în istoria EBU, TVR fiind prima televiziune care ar urma să fie exclusă din asociaţie. De asemenea, este prima oară când o ţară este exclusă din concursul Eurovision. Televiziunea Română participă la competiţia europeană din anul 1993.

Trupa Voltaj a reprezentat România la Eurovision 2015, cu melodia "De la capăt/ All Over Again", ocupând locul al 15-lea în finala competiţiei.

Ca şi la ediţiile precedente, cele mai multe dintre ţări au votat pe considerente regionale, acordând punctaj maxim în special vecinilor geografici, sau pe considerente politice.

În decizia finală au contat în proporţie de 50% votul telespectatorilor şi 50% votul unui juriu de specialitate.

Finala Eurovision 2015 de la Viena a fost transmisă în direct de TVR 1, TVR HD, TVRi și online pe www.tvrplus.ro.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este "Tornero", compusă de Eduard Cîrcotă şi interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan.