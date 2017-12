UE lansează o operațiune navală împotriva traficanților din Mediterana

La o lună după un naufragiu soldat cu sute de morți, Uniunea Europeană va pune astăzi bazele unei operațiuni navale pentru a stopa activitatea traficanților care exploatează situația imigranților dispuși să facă orice pentru a traversa Marea Mediterană către Europa, relatează AFP. Această misiune fără precedent va implica desfășurarea de nave de război și avioane de supraveghere ale armatelor europene în largul Libiei, devenită o rută majoră a acestui trafic. Această misiune are nevoie de acordul Națiunilor Unite și va fi cu adevărat lansată abia în luna iunie. Ea va fi însă decisă oficial luni de miniștri de externe ai celor 28 de state membre ale UE, după o reuniune cu miniștrii apărării. Uniunea Europeană, acuzată de pasivitate și indiferență, se află sub presiune în condițiile în care în Mediterană continuă să aibă loc drame. Tragedia care a provocat o vie emoție în toată Europa și a determinat liderii europeni să acționeze s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 aprilie, când 800 de persoane au murit, majoritatea fiind închise în cala unei nave care s-a scufundat în largul Libiei. Numărul imigranților care vor să traverseze Mediterana în acest an este mai mare decât în 2014: într-o singură zi, pe 14 mai, circa 2.000 imigranți au fost salvați într-o serie de operațiuni coordonate de paza de coastă italiană.