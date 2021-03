UiPath a obţinut 750 de milioane de dolari într-o nouă rundă de finanţare

UiPath, primul unicorn românesc, a anunţat luni că a obţinut 750 de milioane de dolari într-o nouă rundă de finanţare care evaluează producătorul de software la 35 de miliarde de dolari, înaintea ofertei publice iniţiale (IPO) aşteptate cu interes, care ar urma să aibă loc anul acesta, transmite Reuters.



Finanţarea a fost condusă de actualii investitori Alkeon Capital şi Coatue, iar la operaţiune au luat parte şi Altimeter Capital, Dragoneer, IVP, Sequoia, Tiger Global şi fonduri consiliate de T. Rowe Price Associates Inc.



Start-up-ul cu sediul în New York a anunţat în decembrie că a depus la Autoritatea de Supraveghere a Pieţelor Financiare din SUA (SEC) documentaţia necesară pentru o ofertă publică iniţială.



Înfiinţată în România, în anul 2005, sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, compania are printre clienţi entităţi precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald's Corp, Duracell şi Swiss Re. Compania avut în 2019 venituri de 360 milioane dolari, după ce a ajutat unele dintre cele mai mari companii americane să îşi automatizeze procesele de rutină.

În prezent, UiPath vrea să se extindă după ce în perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate să îşi automatizeze procesele pentru a reduce costurile.

În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general la New York.

Sursa: Agerpres