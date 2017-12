Ultima şansă pentru Andrei Filimon

Jucătorul constănţean de tenis de masă Andrei Filimon va juca în această săptămână pentru calificarea în proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Londra, ultimul turneu care asigură biletele pentru cea mai importantă competiţie din lume urmând să fie găzduit de Doha, în Qatar. Misiunea sportivului în vârstă de 33 de ani se anunţă însă extrem de dificilă, la startul întrecerii fiind prezenţi unii dintre cei mai buni jucători din lume. În plus, Filimon vine după o jumătate de an presărată cu accidentări, motiv pentru care a lipsit de la turneul european pentru calificarea la JO 2012, găzduit luna trecută de Luxemburg. „Pentru mine este ultima şansă de a bifa prima prezenţă la o ediţie a Jocurilor Olimpice. Ca să fiu sigur că mă calific la Londra, trebuie să ajung măcar în semifinalele turneului de la Doha, dar va fi greu, pentru că vin jucători din toată lumea. În plus, am doar trei săptămâni de antrenament şi nu sunt complet recuperat după accidentări. Am avut ghinion, pentru că după operaţia de menisc am apucat să joc doar o lună, apoi m-am accidentat din nou şi am mai stat trei luni”, a spus Filimon, care pleacă astăzi spre Doha.

DIN NOU ÎN FINALĂ. Campioana naţională en titre, CS 2004 Tomis Constanţa, s-a calificat din nou în ultimul act al Superligii Naţionale de tenis de masă. După ce câştigase cu 9-0 meciul-tur, de pe teren propriu, după neprezentarea adversarilor, CS Ateneu Reşiţa, constănţenii, în formula Alexandru Cazacu, Bogdan Simion, Alexandru Grigore şi Lucian Munteanu, s-au impus şi în retur, cu 5-3. „Nu am jucat la Reşiţa, pentru a le da şansa coechipierilor mei de a avea cât mai multe meciuri în picioare înainte de finală. Ne vom lupta pentru titlu cu ACTT Bucureşti, turul fiind programat pe 15 mai, în Capitală, iar returul pe 10 iunie, la Constanţa. În proporţie de nouăzeci la sută, ne vom păstra titlul de campioană”, a spus Andrei Filimon.