ETAPA A 3-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele partidelor din etapa a 3-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1: FC Viitorul Constanţa - Dinamo II Bucureşti 5-1, Callatis Mangalia - FC Snagov 3-0, CS Otopeni - FC Farul Constanţa 4-2, FC Botoşani - Săgeata Năvodari 2-0, Astra II Giurgiu - Dunărea Galaţi 3-1, Victoria Brăneşti - CF Brăila 3-0, FCM Bacău - Delta Tulcea 1-2, CSMS Iaşi - Gloria Buzău 1-0. Clasament: 1. Viitorul 7p (golaveraj: 9-2), 2. Astra II 7p (7-3), 3. Victoria Brăneşti 6p (6-2),... 9. Callatis Mangalia 3p (6-5),... 14-15. Farul şi Săgeata 2p (3-5), 16. FCM Bacău 1p. Seria a II-a: Mureşul Deva - Gloria Bistriţa 0-4, Luceafărul Oradea - Juventus Bucureşti 2-1, FC Maramureş - Arieşul Turda 1-1, Unirea Alba Iulia - ALRO Slatina 0-0, Poli Timişoara - FC Olt 1-0, UTA - CSM Rm. Vîlcea 1-2; Chindia Tîrgovişte - FC Argeş 2-2. Meciul Gaz Metan Severin - FC Bihor Oradea va avea loc miercuri, 14 septembrie. Clasament: 1. FC Timişoara 9p, 2. Gloria Bistriţa 7p (golaveraj: 7-2), 3. FC Argeş 7p (7-4).

ECHIPELE ACADEMIEI HAGI, ÎNVINGĂTOARE LA “E-ON KINDER CUP“

Echipele de juniori 2002 şi 2003 ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi” au câştigat Cupa “E-on Kinder Cup“, competiţie care s-a desfăşurat în perioada 1-4 septembrie, la Tg. Mureş. Rezultate - categoria 2000, locurile 21-22: FC Viitorul II - CSM Reşiţa 0-5; locurile 9-10: FC Viitorul I - Speranţa Tg. Mureş 2-3 (Ignat, Gîndac); categoria 2001 - locurile 21-22: FC Viitorul - ACS Kinder II 5-2 (Sandu, Carabaş, Tănăsescu, Moroşanu, Drăgănescu), locurile 9-10: Academia Hagi - Dinamo 2-2, 4-3 după loviturile de la 7 m (Brînzan, Vlad); categoria 2002 - locurile 11-12: FC Viitorul - CSS Reghin 2-3 (Pena, Dumitru), finala mare: Academia Hagi - Viitorul Abrud 6-1 (Bîrzu 3, Pitu, Munteanu, Voicu); categoria 2003 - semifinale: Academia Hagi - Dănuţ Coman Piteşti 5-2 (Tănasă 3, Burcea, Vrişcu), finala mare: Academia Hagi - Stars Brăila 3-1 (Gheralia 2, Tănasă); categoria 2004 - locurile 7-8: Academia Hagi - Poli Timişoara 3-1 (Burcă 2, Duţu).

DANIEL NICULAE, PREZENTAT OFICIAL LA NANCY

Atacantul român Daniel Niculae a fost prezentat oficial la noua sa echipă, AS Nancy, unde a fost împrumutat timp de un sezon de AS Monaco. Alături de Daniel Niculae, a fost prezentat oficial un alt fost coleg de la Monaco al românului, Thomas Mangani. „M-a motivat să plec la Nancy faptul că voi continua aventura în Ligue 1. În plus, îl regăsesc pe antrenorul Fernandez, pe care l-am cunoscut bine la Auxerre, timp de patru sezoane. El a avut un rol important în această mutare”, a spus Niculae.

GERMANIA, PRIMA ECHIPĂ CALIFICATĂ LA EURO 212

Reprezentativa Germaniei este prima echipă care obţine calificarea pe teren la turneul final al Campionatului European din 2012, după ce a învins, vineri seară, la Gelsenkirchen, cu scorul de 6-2 (3-1), selecţionata Austriei, în Grupa A a preliminariilor competiţiei. Ucraina şi Polonia sunt deja calificate la EURO 2012 în calitate de ţări organizatoare. În unicul meci jucat sâmbătă în preliminariile EURO 2012, în Grupa I: Scoţia - Cehia 2-2 (Miller 45, Fletcher 82 / Plasil 78, Kadlec 90-pen). Clasamentul Grupei I: 1. Spania 15p, 2. Cehia 10p, 3. Scoţia 5p (golaveraj: 6-7), 4. Lituania 5p (3-8), 5. Liechtenstein 4p.