ROMÂNIA - SPANIA, ÎN EUROLIGA DE FOTBAL PE PLAJĂ

În al doilea meci din Grupa A a turneului final al Euroligii, naţionala de fotbal pe plajă a României va întâlni selecţionata Spaniei. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 16.15, şi va fi transmisă în direct pe Eurosport. În caz de victorie, tricolorii antrenaţi de Stelică Dămăşaru vor evolua duminică în finala mică a competiţiei. La orice alt rezultat, România va juca pentru locurile 5-6, în compania ultimei clasate din Grupa B, probabil Elveţia. Iată rezultatele de vineri: Rusia - Spania 4-2 (Grupa A) şi Portugalia - Italia 3-1 (Grupa B). Rusia este deja calificată în finala mare, iar Portugalia poate ajunge dacă nu pierde sâmbătă în faţa Elveţiei. Rezultate din turneul Euroligii B: Belarus - Cehia 6-2 şi Franţa - Israel 3-1.

PROBLEME PENTRU PIŢURCĂ

Paul Papp, fundaşul formaţiei FC Vaslui, a suferit, vineri, în timpul antrenamentului echipei naţionale, o ruptură de menisc şi va lipsi de pe gazon până la sfârşitul lunii septembrie, urmând să fie operat. Selecţionerul Victor Piţurcă nu-l va putea utiliza în amicalul de miercuri, cu San Marino, nici pe mijlocaşul Costin Lazăr, care s-a accidentat. Şi Alexe nu a mai onorat convocarea din cauza accidentării suferite joi seară în partida Varazdin - Dinamo, scor 1-2. De asemenea, în locul portarului Pantilimon, plecat în Anglia, Piţurcă l-a chemat pe dinamovistul Bălgrădean.

PANTILIMON, ÎNTRE MANCHESTER CITY ŞI UDINESE

Portarul echipei Politehnica Timişoara, Costel Pantilimon, a semnat un contract cu gruparea engleză Manchester City, a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, clubul insular, fără a preciza însă durata înţelegerii. Manchester City a notat că Pantilimon a fost adus la gruparea engleză ca rezervă a titularului Joe Hart. „Portarul de 24 de ani se alătură echipei de la Poli Timişoara şi va fi rezerva lui Joe Hart ca urmare a plecării lui Shay Given la Aston Villa. Pantilimon a jucat de două ori împotriva albaştrilor în sezonul trecut. După ce şi-a reprezentat echipa naţională la toate categoriile de vârstă, Pantilimon a debutat la prima reprezentativă în 2008 şi a atras interesul unor echipe ca Arsenal Londra şi Internazionale Milano, înainte de a semna cu City. Îi dorim lui Costel un călduros bun-venit în club”, a anunţat site-ul oficial al echipei Manchester City. Dar după câteva ore ştirea a fost scoasă de pe site, deoarece au apărut probleme legate de transfer. Englezii insistă pentru împrumutul pe un an şi opţiune de cumpărare de 5 milioane de euro, în timp ce Marian Iancu, avînd ca sigură oferta de la Udinese, care ar da 3 milioane de euro pe loc, forţează un transfer definitiv la City, ameninţând că jucătorul va ajunge în Italia dacă nu se ajunge la un acord. Publicaţia Gazzetta dello Sport a anunţat, tot vineri, că portarul echipei Poli Timişoara, Costel Pantilimon, va fi transferat la Udinese, precizând că italienii l-au “furat” de la Manchester City. „La Udinese vine portarul român Pantilimon, 2,03 m, cel mai înalt din prima ligă română. Vine de la Timişoara, furat de la Manchester City. S-au plătit pentru el două milioane de euro plus bonus”, a scris sursa citată.

THIAGO ALCANTARA, CONVOCAT LA NAŢIONALA SPANIEI

Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, a anunţat vineri lotul convocat pentru amicalul cu Italia, iar pe listă a fost trecut şi Thiago Alcantara, mijlocaşul Barcelonei. Alcantara s-a născut în Italia şi încă nu s-a decis asupra echipei naţionale pentru care va evolua. Până acum, el a evoluat pentru Spania U16, U17, U18, U19 şi U21, câştigând titlul european cu echipele U17 (în 2008) şi U21 (în 2011). În acelaşi timp, el ar putea opta şi pentru naţionala Braziliei, pentru că părinţii săi sunt brazilieni. Tatăl lui Alcantara este Mazinho, campion mondial în 1994, iar mama sa, Valeria, a fost voleibalistă. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani încă se mai poate răzgândi, deoarece încă nu a jucat pentru Spania într-o partidă oficială.

PELE, DORIT DE SANTOS CA JUCĂTOR!

Publicaţia braziliană Folha susţine că FC Santos i-a propus fostului fotbalist Pele să evolueze pentru această echipă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial al cluburilor, ce va avea loc în luna decembrie, în Japonia. Folha susţine că Pele, care şi-a început cariera chiar la Santos, s-a arătat interesat de idee şi a spus că are nevoie de timp pentru a se antrena. „Deşi subiectul a fost tratat până acum în glumă, conducătorul departamentului de marketing al FC Santos, Armenio Neto, a declarat pentru Folha că nu poate fi exclusă ipoteza participării lui Pele la Campionatul Mondial al cluburilor. Potrivit acestuia, FC Santos doreşte astfel să întărească legăturile între această grupare şi imaginea celui mai faimos fotbalist brazilian din toate timpurile, iar o prezenţă a acestuia la competiţia din Japonia ar fi o importantă parte a strategiei de marketing”, scrie Sport.es. Pele (70 de ani) a jucat 18 ani la FC Santos, în perioada 1956-1974, şi doi ani la New York Cosmos (1975-1977).

NUNO GOMES, DIN NOU LA NAŢIONALĂ

Atacantul Nuno Gomes a fost convocat la naţionala Portugaliei pentru prima dată din octombrie 2009, în vederea meciului amical cu Luxemburg, din 10 august. Ultimul său meci a fost cel cu Ungaria, contând pentru preliminariile CM 2010. „Este un jucător valoros, matur, care are experienţa naţionalei”, a declarat antrenorul echipei naţionale a Portugaliei, Paulo Bento. Nuno Gomes, în vârstă de 35 de ani, s-a transferat în această vară la Sporting Braga, după ce a semnat un contract pe un an. Cu 77 de selecţii, el este al patrulea marcator din istoria naţionalei, după Luis Figo, Eusebio şi Pauleta.

CHELSEA L-A TRANSFERAT PE ROMEU

Pentru 5 milioane de euro, Chelsea Londra a transferat un internaţional spaniol de tineret, Oriol Romeu, care a semnat un contract pe patru ani. În vârstă de 19 ani, mijlocaşul spaniol aflat acum în Columbia, la Campionatul Mondial U-20, aparţinea de FC Barcelona.