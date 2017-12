GRUPĂ DE MINI-HANDBAL LA HCM

Handbal Club Municipal Constanţa înfiinţează o grupă de mini-handbal. Se pot înscrie copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani, fete şi băieţi. Proiectul va demara pe 1 august 2011. Coordonator va fi antrenorul Enis Murtaza (nr. telefon: 0730.351799).

CONTINUĂ ÎNSCRIERILE PENTRU CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa au hotărât să amâne începerea Campionatului Naţional de fotbal pe plajă pentru weekend-ul 16-17 iulie. Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi a meciurilor vor avea loc pe 15 iulie, ora 12.00, la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Până la această dată se mai pot face înscrieri în campionat. Persoană de contact: Stere Guteanu, telefon 0721.028.663 sau 0241.61.35.33. Taxa de înscriere este de 300 lei, iar taxele pentru carnetele de joc şi vizele anuale însumează 150 lei. Echipele participante la ediţia 2011 a CN de fotbal pe plajă au posibilitatea să se antreneze pe terenul care va găzdui competiţia, amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody.

DOUĂ MEDALII CONSTĂNŢENE LA CB DE ATLETISM

Constănţeanca Cristina Bujin (CS Farul, antrenor Lenuţa Dragomir) a obţinut medalia de argint în proba de triplusalt la Campionatele Balcanice de la Sliven (Bulgaria), cu săritură de 14,13 m. Un alt sportiv de la CS Farul, Iulian Geambazu (antrenor Cătălin Ganera), a făcut parte din ştafeta de 4 x 400 m, care a cucerit medalia de bronz, cu timpul de 3 minute, 10 secunde şi 47 de sutimi. La un pas de podium a fost şi Cornel Bănănău (CS Farul, antrenor Marian Ciser), care a terminat pe poziţia a patra în proba de 110 m garduri, cu 14,58 secunde.

SALBĂ DE MEDALII PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI LA CN DE JUNIORI

Sportivii constănţeni au cucerit cinci medalii la Campionatele Naţionale de juniori la atletism, desfăşurate la sfârşitul acestei săptămâni la Bucureşti. Astfel, s-au obţinut trei medalii de aur, prin Mădălin Toma (CS Farul, antrenor Stana Mihăilescu), la 10 km marş, Cristi Boboc (CS Farul, antrenor Niculina Chiricuţă), la triplusalt şi ştafeta de 4x400 m (George Moroşan, Iulian Ganciu, Andrei Dănilă, Alexandru Stan, toţi de la CS Farul), una de argint, prin Iulian Ganciu (CS Farul, antrenor Corneliu Chistrugă) la 800 m şi una de bronz, prin ştafeta de 4x100 m (Marius Dumitru, Adrian Bujoi, Andrei Dănilă, Cristian Coca, toţi de la CSS 1 Constanţa).

ŞAPTE MEDALII LA CB DE TENIS DE MASĂ

Campionatele Balcanice de tenis de masă, rezervate juniorilor I şi II, desfăşurate la finalul săptămânii trecute în Serbia, la Smeredevo, au adus şapte medalii pentru sportivii de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, pregătiţi de Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon. La juniori I, Lucian Munteanu a cucerit medalia de argint în competiţia pe echipe şi la individual, iar la dublu băieţi a urcat pe ultima treaptă a podiumului. La fete, Roxana Iamandi a obţinut titlul balcanic în competiţia pe echipe şi s-a clasat de două ori pe locul secund, la simplu şi la dublu fete. La juniori II, Sedan Orazali şi-a trecut în palmares titlul balcanic împreună cu echipa României.

FLORIN NICOLAE VA JUCA LA PETROLUL PLOIEŞTI

Interul stânga Florin Nicolae va evolua în sezonul 2011-2012 la nou-promovata Petrolul Lukoil Ploieşti. După ce în iarnă a fost împrumutat de HCM Constanţa la U. Cluj, handbalistul în vârstă de 30 de ani va juca din nou sub formă de împrumut, de această dată la o echipă din oraşul natal. „Eu mai aveam un an de contract cu HCM şi am ales să joc pentru Petrolul în acest sezon. Sper să fie bine la Ploieşti şi vreau să îmi fac cât mai bine datoria la această echipă. Consider că mai am destule de spus în handbalul românesc“, a spus Nicolae.

ANETA BARCAN NU VA MAI JUCA LA CS TOMIS

Pivotul Aneta Barcan, care în ultimul sezon a fost şi antrenor secund la CS Tomis Constanţa, nu va mai evolua pentru gruparea constănţeană. În vârstă de 33 ani, Barcan a acceptat oferta nou-promovatei CSM Ploieşti, formaţie care are o campanie puternică de achiziţii, după ce a reuşit să obţină semnătura altor două jucătoare importante ale Ligii Naţionale de handbal masculin, Daniela Crap şi Janina Luca. De la CS Tomis ar putea pleca alte două jucătoare, extrema Nicolaeta Rusu şi pivotul Alexandra Iovănescu, acestea având semnat deja un acord cu HCM Roman.

MENDY A SOSIT ÎN ROMÂNIA

Pugilistul Jean Paul Mendy a sosit ieri în România, cu o cursă de la Paris ce a avut 40 de minute întârziere, în vederea meciului de sâmbătă cu Lucian Bute, în care românul îşi va pune în joc pentru a opta oară centura mondială IBF. „Sunt pentru a treia oară în România. Sper să fie o luptă frumoasă. Nu ştiu dacă meciul se va termina înainte de limită”, a declarat Mendy. El va susţine un antrenament public astăzi, la AFI Cotroceni, la o oră după cel al lui Bute. Miercuri va avea loc conferinţa de presă comună, iar vineri cântarul oficial. Gala “Campion pentru România” va avea loc sâmbătă, la Romexpo.