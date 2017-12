ETAPA A 18-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Rezultate consemnate în etapa a 18-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani - juniori A: Dunărea Galaţi - LPS Galaţi 4-2 (1-0 la juniori B), CF Brăila - FC Farul 1-3 (1-2), Oţelul Galaţi - Gloria Buzău 1-0 (3-1), Unirea Slobozia - Delta Tulcea 2-5 (0-2), Callatis Mangalia - Metalul Constanţa 1-1 (2-5). Partida Săgeata Năvodari - FC Viitorul se va disputa pe 28 aprilie.

ACADEMIA HAGI 2000 A CÂŞTIGAT FAZA JUDEŢEANĂ A CN

Academia Hagi 2000 a câştigat faza judeţeană a Campionatului Naţional de juniori E după ce ieri, la Eforie Nord, în finala competiţiei, a învins pe FC Viitorul Constanţa, scor 3-1 (0-1). Pentru Academia Hagi au înscris Paul Sabangeanu, Mihai Paniţa şi Sebastian Ignat, în timp ce golul formaţiei FC Viitorul a fost marcat de Florin Antochi. Academia Hagi va participa la turneul zonal (13-15 mai), alături de campioanele judeţelor Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău şi Vrancea. Rezultatele complete - locurile 9-10: Săgeata Năvodari - Callatis Mangalia 1-1, 5-4 d.7m; locurile 7-8: FC Farul - Palatul Copiilor 4-1; locurile 5-6: ACSSF Farul 2010 - FC Constanţa 5-1; locurile 3-4: Metalul Constanţa - GSIB Mangalia 6-2; finala mare: Academia Hagi - FC Viitorul 3-1. Iată şi lotul de jucători cu care Academia Hagi 2000 a obţinut această performanţă: Mihai Popa, Sebastian Comşa - portari; Robert Ghiţă, Paul Sabangeanu, Marius Leca, Costin Podoreanu, Andrei Răduc, Sebastian Ignat, Eduard Cheng, Dimciu Halep, Mario Gîndac, Mihai Paniţa, Ianis Paniţa, Ilie Petrică, Dragoş Nedelcu - jucători de câmp. Antrenor: Doru Carali.

ACADEMIA HAGI DEBUTEAZĂ LA “SUZUKI CUP“

Echipa de juniori republicani B ai Academiei Hagi va debuta astăzi la turneul internaţional “Puskas - Suzuki Cup 2011“, care se desfăşoară în Ungaria. Din lotul Academiei Hagi, pregătită de Daniel Rădulescu, nu fac parte la acest turneu cei şase internaţionali under 17, George Şerban, Ionuţ Puţanu, Bogdan Mitache, Bogdan Ţîru, Gabriel Iancu şi Daniel Păiuş, aceştia fiind în pregătire cu lotul naţional pentru CE din Serbia (3-15 mai). Componenţa celor două grupe şi programul competiţiei - Grupa A: Academia Puskas, Ferensvaros Budapesta, Real Madrid; Grupa B: Honved Budapesta, Academia Hagi, Panathinaikos Atena. Programul de astăzi - ora 16.00: Academia Puskas - Ferencvaros Budapesta (Grupa A), ora 18.00: Academia Hagi - Honved Budapesta (Grupa B).

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a NBA a reuşit prima victorie din play-off trecând greu de Hornets, într-un meci în care marile vedete ale lui Lakers au evoluat modest - Bryant înscriind 11p, iar Gasol 8p! Prima victorie în play-off şi pentru Spurs, Grizzlies opunând o dârză rezistenţă şi în al doilea meci, după ce îl câştigase pe primul din serie. În schimb Thunder pare să se îndrepte lejer spre turul al doilea al play-off-ului, ambele victorii contra Nuggets fiind cât se poate de clare. Rezultate de miercuri noaptea: San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 93-87 (1-1 la general); LA Lakers - New Orleans Hornets 87-78 (1-1 la general); Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 106-89 (2-0 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Detroit Red Wings este prima echipă calificată în turul al doilea al play-off-ului NHL, după ce a trecut lejer de Phoenix Coyotes, în numărul minim de meciuri. Red Wings, echipă aflată la al 20-lea play-off consecutiv (record în sporturile profesioniste americane!), redevine astfel una din marile candidate la Cupa Stanley, pe care a mai câştigat-o de 11 ori, fiind cea mai titrată echipă... americană din istoria NHL (după Montreal şi Toronto în clasamentul all time!). Singura echipă gazdă care s-a impus miercuri a fost Buffalo Sabres, care a trecut de o altă mare candidată la titlu cu un scor de... fotbal. Rezultate de miercuri noaptea: NY Rangers – Washington Capital 3-4OT (1-3 la general); Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 2-3OT (1-3 la general); Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 1-0 (2-2 la general); Nashville Predators – Anaheim Ducks 3-6 (2-2 la general); Phoenix Coyotes – Detroit Red Wings 3-6 (0-4 la general)

MIRCEA LUCESCU A NEGAT TRATATIVELE CU PSG

Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a declarat că nu a avut niciun contact cu oficialii clubului Paris Saint-Germain, infirmând astfel informaţiile care anunţau că tehnicianul român se află în tratative avansate cu gruparea franceză. “Am aflat că au apărut zvonuri în Italia, Ucraina, România şi Franţa. Nu putem opri oamenii să vorbească, dar nu am avut niciun contact cu cei de la PSG. Am un campionat şi o Cupă de câştigat în Ucraina şi acestea sunt provocările reale. Apoi mai am un an de contract şi mă simt bine la Şahtior”, a spus Lucescu. El a recunoscut că a discutat în 2009 cu oficialii unei alte echipe franceze, Olympique Marseille, dar tratativele nu s-au concretizat. În ultimele zile presa internaţională a scris că Mircea Lucescu se află în tratative avansate pentru preluarea din sezonul viitor a formaţiei Paris Saint-Germain. În vârstă de 65 de ani, tehnicianul român a pregătit în cariera sa echipa naţională a României şi formaţiile Corvinul Hunedoara, Dinamo Bucureşti, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bucureşti, Internazionale Milano, Galatasaray Istanbul, Beşiktaş Istanbul şi Şahtior Doneţk.

PROBLEME CARDIACE PENTRU GERARD HOULLIER

Tehnicianul francez Gerard Houllier, în vârstă de 63 de ani, are din nou probleme de sănătate. Managerul lui Aston Villa a ajuns la spital miercuri seara, după ce a chemat salvarea, acuzând tulburări cardiace. Tehnicianul francez a rămas internat la spital şi a anunţat clubul din Birmingham că nu va putea pregăti meciul cu Stoke City, programat sâmbătă. Houllier a declarat ieri dimineaţă că se simte mai bine şi doctorii au anunţat că nu a fost vorba despre un infarct. Francezul s-a aflat sub mare presiune, după ce fanii lui Villa l-au contestat dur din cauza rezultatelor echipei, ameninţată cu retrogradarea. Echipa şi-a revenit însă şi a ajuns în prima jumătate a clasamentului, iar antrenorul a scăpat de demitere. Tehnicianul a fost operat pe cord deschis în octombrie 2001, în perioada în care o antrena pe FC Liverpool, după ce a suferit un infarct în timpul partidei cu Leeds. Houllier şi-a lăsat secundul, pe scoţianul Gary McAllister, să se ocupe de jocul de sîmbătă.

FC PORTO S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI PORTUGALIEI

FC Porto s-a calificat în finala Cupei Portugaliei, după ce şi-a zdrobit marea rivală, chiar pe “Da Luz”, cu 3-1, după ce, în tur, Benfica se impusese cu 2-0. Golurile au fost marcate de Cardozo 80-penalty, respectiv Moutinho 64, Hulk 72 şi Falcao 74. Fundaşul Cristian Săpunaru a fost titular, fiind eliminat în minutul 90, pentru cumul de cartonaşe galbene, primul fiind primit în minutul 79. În finala din data de 22 mai, FC Porto o va întâlni pe Vitoria Guimaraes, care a eliminat-o în semifinale pe Academica Coimbra (1-0, acasă şi 0-0 în deplasare). Dacă se va impune în faţa Vitoriei, aflată pentru a cincea oară în această fază a competiţiei, FC Porto, deţinătoarea ultimelor trei trofee, va cuceri pentru a şaisprezecea oară “Taca da Portugal”. Recordmena competiţiei este Benfica Lisabona, cu 24 de trofee câştigate, ultimele două în 2004 şi 2005. Pe de altă parte, FC Porto are şansa de a deveni singura echipă din istorie care cucereşte trofeul de patru ori la rând.

SĂPUNARU A „COMIS-O” LA FINALUL MECIULUI CU BENFICA

Fundaşul echipei FC Porto, Cristian Săpunaru, a fost protagonistul unor incidente la finalul meciului cu Benfica Lisabona, din Cupa Portugaliei. El a primit un cartonaş roşu după încheierea partidei, pentru reproşuri aduse arbitrului, şi s-a luat la bătaie cu stewarzii prezenţi pe Stadionul Da Luz, fiind calmat cu greu. Săpunaru a mai fost protagonistul unor incidente la finalul unui meci Benfica - FC Porto, disputat pe 20 decembrie 2009, în urma cărora a fost suspendat iniţial şase luni. Ulterior, pedeapsa a fost redusă la patru etape.

US PALERMO, EGAL LA AC MILAN ÎN CUPA ITALIEI

US Palermo, cu fundaşul Dorin Goian integralist, a izbutit o remiză spectaculoasă miercuri, pe “San Siro”, 2-2, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei, devenind astfel favorită la calificarea în finala competiţiei. Golurile au fost marcate de Z. Ibrahimovic 14 şi U. Emanuelson 76 pentru gazde, respectiv J. Pastore 14 şi A. Hernandez 53 pentru sicilieni. Returul este programat în data de 11 mai. În turul celeilalte semifinale, Inter a învins în deplasare AS Roma, cu 1-0. Finala Cupei se va disputa tot în sistem tur-retur, în datele de 29 mai, respectiv 11 iunie. Dacă Inter este deţinătoarea trofeului, având 6 trofee în palmares, Palermo nu a câştigat niciodată Cupa Italiei, deşi a disputat două finale: în 1974 a pierdut în faţa Bolognei, iar în 1979 a ratat trofeul în favoarea celor de la Juventus Torino. Cele mai multe Cupe ale Italiei au fost cucerite de AS Roma şi Juventus Torino, de câte nouă ori.

PSG ÎN ULTIMUL ACT AL CUPEI FRANŢEI

Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Cupei Franţei, după ce a învins în deplasare divizionara secundă Angers, cu scorul de 3-1. Golurile oaspeţilor, care sunt deţinătorii trofeului, au fost marcate de M. Bodmer 22, Nene 50 şi G. Hoarau 62, golul de onoare al revelaţiei acestei ediţii a competiţiei fiind reuşit de S. Renouard 56. În finala din 14 mai, care se va desfăşura pe Stade de France, PSG îşi va apăra trofeul cucerit anul trecut în faţa liderului din Ligue 1, Lille. Dacă PSG se va impune în ultimul act, va cuceri a noua oară trofeul. Lille are cinci Cupe ale Franţei în palmares, ultima cucerită în urmă cu 56 de ani. Lille (1946, 1947, 1948) este singura echipă, alături de Red Star Saint-Ouen (1921, 1922, 1923), care a cucerit de trei ori consecutiv acest trofeu. Recordmena competiţiei este Olympique Marseille, cu 10 trofee cucerite.

AL HILAL S-A CALIFICAT ÎN OPTIMILE LIGII CAMPIONILOR ASIEI

Fostul stelsit Mirel Rădoi a reuşit un nou gol pentru Al Hilal, contribuind la victoria din deplasare, scor 3-2, prin care formaţia saudită şi-a asigurat calificarea în optimile Ligii Campionilor Asiei. Al Jazira a condus-o pe Al Hilal cu 2-0, însă echipa fostului internaţional român a egalat din dubla lui Yasser Al Qahtani, iar Rădoi a înscris golul victoriei din penalty în min. 76.

REAL MADRID A CÂŞTIGAT CUPA SPANIEI

Real Madrid a învins cu 1-0, după prelungiri, pe FC Barcelona, în finala Cupei Spaniei disputată miercuri pe stadionul Mestalla din Valencia. Madrilenii au câştigat Cupa Regelui pentru a 18-a oară în istorie şi pentru prima oară din 1993. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cristiano Ronaldo, în minutul 102. În ultimul minut al prelungirilor, Angel di Maria de la Real Madrid a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe. Au evoluat formaţiile: Real Madrid (antrenor Jose Mourinho): Casillas - Arbeloa, Ramos, Carvalho (119 Garay), Marcelo - Xabi Alonso, Pepe, Khedira (104 Granero) - Di Maria, Ozil (69 Adebayor), C. Ronaldo; FC Barcelona (antrenor Josep Guardiola): Pinto - Alves, Pique, Busquets (108 Keita), Adriano (119 Maxwell) - Xavi, Mascherano, Iniesta - Pedro, Messi, Villa (105 Afellay). La meci au asistat şi regele Juan Carlos al Spaniei şi regina Sofia. Anul trecut, Cupa Spaniei a fost câştigată de FC Sevilla.

SERGIO RAMOS A „DISTRUS” CUPA SPANIEI

Trofeul Cupei Spaniei a fost distrus în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce jucătorii echipei Real Madrid se îndreptau spre Piaţa Cibeles într-un autobuz decapotabil, fiind scăpat din mână de fundaşul Sergio Ramos şi strivit sub roţi. Jucătorii proaspetei câştigătoare a Cupei Spaniei au ajuns la Madrid la ora locală 3.35, apoi au mers la stadionul Santiago Bernabeu şi au plecat către Piaţa Cibeles. Incidentul s-a produs la ora 4.15, în momentul în care fotbaliştii madrileni prezentau trofeul miilor de fani aflaţi pe traseu. Sergio Ramos a scăpat cupa din mână, iar aceasta a căzut în faţa autocarului, care a trecut peste ea. Potrivit El Mundo, trofeul a fost spart în zece bucăţi.

KAHN, AMENDAT CU 125.000 DE EURO LA VAMĂ

Fostul internaţional german Oliver Kahn a fost condamnat la plata unei amenzi de 125.000 de euro pentru că nu a declarat în vamă, la revenirea în Germania, mai multe haine de lux pe care le-a cumpărat în timpul unui sejur în Dubai, în 2010. Kahn a făcut obiectul unui control vamal pe aeroportul din Munchen, în februarie 2010, când nu a plătit nicio taxă pentru mai multe obiecte de vestimentaţie în valoare de 7.000 de euro, cumpărate la Dubai. Vameşii au descoperit în bagajele fostului fotbalist şapte tricoluri polo, opt pulovere, zece tricouri, cinci perechi de pantaloni, două haine, o geacă de piele şi butoni de la case de modă celebre din Italia. Potrivit tribunalului din Landshut, fostul portar al echipei Bayern Munchen ar fi trebuit să plătească taxe de 2.100 de euro. În 2006, la revenirea de la un stagiu de pregătire în Dubai cu Bayern Munchen, Michael Ballack a avut o problemă similară cu a lui Kahn, fiind nevoit ulterior să plătească o amendă de 70.000 de euro pentru o poşetă de lux cumpărată prietenei sale.

FC COPENHAGA, A NOUA OARĂ CAMPIOANĂ ÎN DANEMARCA

FC Copenhaga, echipă care în acest sezon a ajuns până în optimile de finală ale Ligii Campionilor, a devenit matematic campioană a Danemarcei, cu şapte etape înainte de finalul sezonului. FC Copenhaga a profitat de eşecul lui Odense (locul doi, la 23 de puncte distanţă), 1-2 pe teren propriu contra lui Nordsjaelland. Acesta este al nouălea titlu de campioană pentru FC Copenhaga şi al treilea consecutiv.

BLOHIN, DIN NOU SELECŢIONER AL UCRAINEI

După mai multe luni de căutări, printre cei vizaţi aflându-se şi Mircea Lucescu, postul de selecţioner al naţionalei Ucrainei i-a fost oferit lui Oleg Blohin. Fost Balon de Aur, în 1975, Blohin e la al doilea mandat în această funcţie, după perioada 2003-2007. În 2006, a dus naţionala Ucrainei până în sferturile Campionatului Mondial, apoi a fost demis după ratarea calificării la EURO 2008. Blohin l-a înlocuit pe Iuri Kalitvinţev, selecţioner interimar după ce Miron Markevici a demisionat în august 2010. Anul viitor, Ucraina va participa din oficiu la EURO 2012, în calitate de ţară organizatoare, alături de Polonia.