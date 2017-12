ETAPA A 12-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 12-a. Iată programul meciurilor - SERIA EST - ora 10.00 - juniorii, ora 12.00 - seniorii: CSO Ovidiu - GSIB Mangalia (teren Academia Hagi), Gloria Albeşti - CS II Eforie, Portul Constanţa - Internaţional Pecineaga, Aurora 23 August - CS Agigea; ora 11.00, 13.00: AS Cogealac - Victoria Cumpăna; ora 12.00, 14.00: Cariocas Constanţa - Sparta Techirghiol (teren ITC). Clasament: 1. Pecineaga 30p, 2. Mangalia 26p, 3. Albeşti 25p. SERIA VEST, ora 10.00, 12.00: Danubius Rasova – Perla Murfatlar (se joacă la Cochirleni); ora 11.00, 13.00: Gloria Băneasa - Carsium Hîrşova, CS Mihail Kogălniceanu - Ştiinţa Poarta Albă, CS Peştera - Sport Prim Oltina (se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); ora 12.00, 14.00: Axiopolis Sport Cernavodă - AS Carvăn (teren Trust). Dacia Mircea Vodă stă. Clasament: 1. Peştera 25p/9j, 2. Carvăn 22p/10j, 3. Cernavodă 20p/10j. Iată şi rezultatele înregistrate în meciurile restante jucate marţi - Seria Est, etapa 1: Victoria Cumpăna - AS Cogealac 3-0, la juniori şi seniori (neprezentare), GSIB Mangalia - CSO Ovidiu 5-0 - la seniori, 5-2 - la juniori. Partida CS Peştera - Danubius Rasova (Seria Vest, etapa 3) a fost amânată din cauza terenului impracticabil.

11 JUCĂTORI AI ACADEMIEI HAGI LA LOTURILE NAŢIONALE

11 jucători ai Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ au fost convocaţi în aceste zile la naţionalele de juniori under 16 şi under 17 ale României. Astfel, Ionuţ Vînă, Robert Hodorogea, Mihai Bălaşa, Adrian Botoş, Tudor Sbârcea şi Alexandru Tîrnovan au fost selecţionaţi la lotul reprezentaitv under 15 de către selecţionerul Cristian Sava. România under 16 va întâlni Turcia, pe 2 şi 4 noiembrie, şi Moldova, pe 9 şi 11 noiembrie. La naţionala under 17, pregătit de Adrian Văsâi, au fost convocaţi Vlad Hînţăscu, Ştefan Teodorof, Claudiu Cobzariu, Adrian Atănăsoae şi Albert Spiescu. Acţiunea lotului under 17 are ca scop completarea selecţionatei naţionale de juniori. La lotul under 17 sunt convocaţi constant şi alţi jucători ai Academiei Hagi: George Şerban, Ionuţ Puţanu, Bogdan Mitache, Gabriel Iancu, Bogdan Ţîru şi Daniel Păiuţ.

CÂRSTOCEA, DOUĂ GOLURI PENTRU NAŢIONALA UNDER 19

Alin Cârstocea, mijlocaşul echipei Viitorul Constanţa, a înscris două goluri pentru naţionala de fotbal under 19 a României, în victoria cu 4-0 împotriva reprezentativei similare a Maltei. Partida a avut loc pe stadionul Naţional din La Valetta (Malta), iar pentru România au mai evoluat alţi doi fotbalişti de la Viitorul, Romario Benzar (căpitanul echipei) şi Radu Cureteu, acesta din urmă intrând în min. 64. Naţionala U19 a României pregăteşte turneul final al Campionatului European de anul viitor, competiţie care va avea loc la Bucureşti.

FANII LUI LIVERPOOL, ÎNJUNGHIAŢI LA NAPOLI

Trei suporteri ai formaţiei Liverpool, aflaţi la Napoli pentru partida disputată aseară, în UEFA Europa League, au fost înjunghiaţi în noaptea de miercuri spre joi, de fani ai echipei locale, doi dintre ei fiind într-o stare mai gravă şi necesitând spitalizare, a anunţat Consulatului britanic din oraşul italian. „Doi suporteri ai lui Liverpool au suferit răni prin înjunghiere şi vor fi ţinuţi în spital pentru câteva zile, urmând, cel mai probabil, să rateze întâlnirea din Liga Europa cu Napoli. Un alt suporter a fost şi el înjunghiat, dar a refuzat spitalizarea. pentru că a dorit să urmărească meciul“, a precizat purtătorul de cuvânt al Consulatului britanic din Napoli. Cei doi suporteri, în vârstă de 53 şi 27 de ani, primul din Liverpool, iar celălalt din Blackpool, au fost internaţi la spitalul Loreto Mare. Ei au fost înjunghiaţi în zona fesierilor şi a coapselor. Incidentele s-au produs în zona cartierului rău famat Forcella. Suporterul englez care a refuzat spitalizarea, în vârstă de 44 de ani, a fost tăiat tot în zona fesierilor.

INCIDENTE LA SANKT-PETERSBURG

Patru suporteri croaţi au fost răniţi în timpul unor confruntări cu suporteri ruşi, fiind spitalizaţi miercuri seară, la Sankt-Petersburg, cu o zi înaintea meciului dintre Zenit şi Hajduk Split, din grupele Ligii Europa, a anunţat, ieri, poliţia locală. Aproximativ 50 de susţinători ai formaţiei Zenit au pătruns într-un hotel din centrul oraşului Sankt-Petersburg, unde erau cazaţi fanii croaţi. După ciocnirile dintre fani, patru suporteri ai echipei Hajduk au fost spitalizaţi, unii dintre ei fiind diagnosticaţi cu comoţii cerebrale şi contuzii, potrivit poliţiei. Potrivit sursei citate, paza hotelului unde sunt cazaţi croaţii a fost întărită.

PROCURORUL UEFA VREA VICTORIA LA “MASA VERDE“ A ITALIEI

Procurorul UEFA, Jean-Manuel Leuba, a cerut Comisiei de Disciplină a forului european să acorde echipei Italiei victoria la masa verde, scor 3-0, în partida cu reprezentativa Serbiei, din preliminariile Campionatului European din 2012, în urma incidentelor provocate de suporterii sârbi la acea partidă. În afara acestei decizii, Leuba a cerut ca sârbii să evolueze trei partide cu porţile închise, iar în caz de recidivă să fie excluşi timp de doi ani din competiţiile europene. De asemenea, Leuba a cerut ca şi Italia să evolueze două meciuri fără spectatori.

SAHIN, ÎN ATENŢIA LUI BAYERN MUNCHEN

Internaţionalul turc Nuri Sahin, în prezent legitimat la Borussia Dortmund, a intrat în vederile formaţiei Bayern Munchen, care ar dori achiziţionarea acestuia. Sahin (22 de ani, 24 de meciuri în reprezentativa Turciei) are contract cu Borussia Dortmund până în anul 2013. Mijlocaşul născut în Germania beneficiază însă de o opţiune conform căreia poate pleca, în vara anului 2011, la un club care plăteşte în schimbul său minimum şase milioane de euro. Pe lângă Bayern Munchen, de serviciile lui Sahin se interesează grupări din Spania şi din Anglia.

PREŞEDINTELE BRAZILIEI A PRIMIT NAŢIONALA DE VOLEI

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a primit la Palatul Prezidenţial din Brasilia echipa naţională de volei masculin, campioană mondială pentru a treia oară. Jucătorii, care au câştigat ultimul trofeu mondial pe 10 octombrie, la Roma, i-au oferit preşedintelui o minge şi un tricou de joc cu numele său. Câştigătoare în 2002 şi 2006, Brazilia a cucerit al treilea titlu mondial în acest an, după ce a învins, în finală, cu 3:0, Cuba.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE HOCHEI, EDUARD NOVAK, A DECEDAT

Fostul campion mondial la hochei în anii 1976 şi 1977, cehul Eduard Novak, a decedat, ieri, cu o lună înainte să împlinească 64 de ani. Novak a mai fost medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Sapporo (1972) şi Innsbruck (1976). Novak a fost selecţionat de 113 ori în naţionala Cehoslovaciei, pentru care a marcat 48 de goluri, şi a jucat în cariera sa la formaţiile Kladno, Klagenfurt, Duisburg şi Furukawu Denko. La Kladno a jucat 562 de meciuri, a marcat 306 goluri şi a câştigat de cinci ori titlul de campion naţional. De asemenea, cu Kladno a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în 1977.