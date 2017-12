ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 25-a): Recolta Nicolae Bălcescu - Gloria Seimeni (se joacă la Dorobanţu); Sport Club Horia - Viitorul Fîntînele; Ulmetum Pantelimon - Sportul Tortoman; Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Valu lui Traian; SC Val Poarta Albă - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Ciocîrlia, de la ora 14.00); Voinţa Siminoc - Viitorul Vulturu (se joacă la Murfatlar, de la ora 17.00); Dunaris Topalu - Viitorul Tîrguşor 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Ştef Serv Seimeni - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 22-a): CSS Medgidia - Inter Ion Corvin (stadion “Cimentul”); Sacidava Aliman - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Dunăreni); AS Ciocîrlia - Trophaeum Adamclisi; ELIF Fîntîna Mare - Marmura Deleni; Viitorul Cobadin - CS II Peştera; Progresul Dobromir - AS Independenţa (se joacă la Lespezi); AS Carvăn - Danubius Rasova (ora 15.30).

SERIA EST (etapa a 22-a): CFR Constanţa - Avîntul Comana; Unirea Topraisar - CS II Eforie; Vulturii Cazino Constanţa - AS Bărăganu (teren “Farul II”); Sparta II Techirghiol - Recolta Negru Vodă; Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea; Viitorul Mereni - CS Agigea (se joacă la Osmancea); Viitorul Cerchezu - Gloria II Albeşti Cotu Văii.

JUNIORII ACADEMIEI “GHEORGHE HAGI”, VICTORII CU DINAMO

Echipele de juniori ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ (copii născuţi în 1999 şi 2000) au învins, la mijlocul acestei săptămâni, în două jocuri de verificare, echipele similare ale clubului Dinamo Bucureşti. La categoria 1999, Academia Hagi (antrenor Nicolae Roşca) s-a impus cu cu 7-3, prin golurile lui Marius Dumitraşcu 2, Robert Burcea 2, Cristian Măgeruşanu, Andrei Apostolache şi Valentin Uzun. S-au jucat trei reprize a câte 30 de minute. La categoria 2000, Academia Hagi (antrenor Aurelian Despa) a câştigat cu 11-3, prin golurile reuşite de Vlăduţ Răduc 3, Dimciu Halep 3, Mario Gîndac, Alexandru Sabangeanu, Daniel Bîrligea, Sebastian Ignat şi Liang Cheng. S-au disputat trei reprize a câte 25 de minute.

ETAPA A 30-A ÎN SERIA A 2-A DIN LIGA A II-A

Sâmbătă se vor desfăşura partidele etapei a 30-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - ora 11.00: FC Baia Mare - Fortuna Covaci, Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania, CS Otopeni - CSM Rm. Vîlcea, Minerul Lupeni - Dacia Mioveni, Mureşul Deva - U. Cluj, ora 13.00: FCM Tg. Mureş - UT Arad. Rezultate: Drobeta Tr. Severin - Arieşul Turda 0-3, FC Argeş - Jiul Petroşani 3-0. Clasament: 1. Mioveni 56p; 2. UT Arad 54p (golaveraj: 42-13); 3. U. Cluj 54p (47-19); 4. Tg. Mureş 54p (40-17); 5. FC Argeş 49p; 6. CFR Craiova 36p; 7. CS Otopeni 35p (44-34); 8. Rm. Vîlcea 35p (46-37); 9. FC Bihor 35p (39-35); 10. FC Silvania 34p; 11. Turda 33p; 12. Lupeni 32p; 13. Baia Mare 31p; 14. Deva 28p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).

ŞTEFAN RADU, CURTAT DE MANCHESTER CITY

Fundaşul român Ştefan Radu, unul dintre cei mai bine cotaţi fotbalişti ai echipei Lazio Roma, ar putea ajunge în această vară în Anglia, la Manchester City. Interesul lui City a fost confirmat de antrenorul grupării, italianul Roberto Mancini, care a declarat: „Radu este un jucător valoros şi ar putea fi unul dintre obiectivele noastre”. În vârstă de 23 de ani, Ştefan Radu a avut un sezon foarte reuşit, deşi formaţia romană s-a salvat cu greu de la retrogradare. Conform cotidianului italian “Il Tempo”, Lazio ar putea renunţa la el în schimbul unei oferte consistente. Fundaşul român are contract cu actualul său club până în 2012, iar deocamdată nu au început negocieri pentru prelungirea angajamentului.

SĂPUNARU, CEL MAI AMENDAT JUCĂTOR DIN CAMPIONATUL PORTUGALIEI

Fundaşul Cristian Săpunaru, care evoluează la Rapid sub formă de împrumut de la FC Porto, ocupă locul întâi în clasamentul celor mai amendaţi jucători din campionatul Portugaliei, în sezonul 2009-2010. El a fost amendat cu 4.750 de euro de Comisia de Disciplină a Federaţiei Portugheze de Fotbal, ca urmare a unor incidente ce au avut loc la un meci din 20 decembrie, cu Benfica Lisabona, şi cu 50 de euro pentru un cartonaş galben primit în etapa a 11-a. Poziţia a doua a clasamentului este ocupată de Hulk, tot de la FC Porto, cu 3.850 de euro, reprezentând trei amenzi. Pecanha (Maritimo Funchal) se află pe locul trei, cu amenzi în valoare totală de 3.075 de euro.

NOUĂ CANDIDATE PENTRU ORGANIZAREA CM DIN 2018 ŞI 2022

Nouă candidate pentru organizarea ediţiilor din 2018 şi/sau din 2022 ale Cupei Mondiale şi-au depus dosarele, vineri, la sediul FIFA de la Zurich. Cele nouă candidate sunt Australia, Belgia/Olanda, Anglia, Rusia, Spania/Portugalia, SUA, Japonia, Coreea de Sud şi Qatar. FIFA încă nu a precizat care sunt candidatele pentru ambele turnee şi care sunt pentru un singur turneu. Delegaţia Angliei a fost condusă de David Beckham, care i-a înmânat personal preşedintelui FIFA, Joseph Blatter, dosarul de candidatură format din trei volume. Dosarele vor fi analizate de FIFA, care va face inspecţii în ţările respective. Organizatoarele ediţiilor din 2018 şi 2022 ale Cupei Mondiale vor fi desemnate pe 2 decembrie, la Zurich. Ediţia din acest an a turneului final al CM va avea loc în Africa de Sud, iar cea din 2014 se va desfăşura în Brazilia.

THIERRY HENRY, PRECONTRACT CU NEW YORK RED BULLS

Internaţionalul francez Thierry Henry, în prezent la FC Barcelona, a semnat un precontract cu formaţia americană New York Red Bulls din Major League Soccer, informează as.com. În vârstă de 32 ani, Henry se va despărţi de FC Barcelona la finele acestui sezon, după trei ani în care a cucerit toate trofeele posibile. Henry a avut ce amai prolifică perioadă din carieră între 1999-2007, atunci când a evoluat pentru Arsenal Londra, înscriind 174 goluri în 254 meciuri. Atacantul francez a fost inclus de selecţionerul Raymond Domenech în lotul lărgit al „cocoşilor galici“ pentru turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud.

DEL NERI, NOUL ANTRENOR AL “BĂTRÂNEI DOAMNE“

Antrenorul Luigi Del Neri va prelua de săptămâna viitoare conducerea tehnică a formaţiei Juventus Torino, după cum informează Gazzetta dello Sport. În prezent, Del Neri este antrenorul echipei Sampdoria Genova, formaţie care cu o etapă înainte de finalul sezonului, ocupă locul 4 în Serie A. Juventus Torino ocupă doar locul 7, după un sezon dezamăgitor început sub conducerea lui Ciro Ferrara şi continuat de Alberto Zaccheroni.

LEONARDO PLEACĂ DE LA AC MILAN

Brazilianul Leonardo a anunţat că renunţă la funcţia de antrenor principal la AC Milan şi că va pleca după meciul cu Juventus Torino din ultima etapă. „Este o despărţire de comun acord, între mine şi club, iar decizia am luat-o după ce m-am gândit foarte bine. Drumurile nostre se despart, însă vom rămâne prieteni”, a spus Leonardo într-o conferinţă de presă organizată vineri. Cu o etapă înainte de finalul Seriei A, Milan ocupă locul 3 în clasament şi este calificată pentru preliminariile Ligii Campionilor. Favorit pentru a-l înlocui pe Leonardo este Massimiliano Allegri, despre care Adriano Galiani spune că este “un mare milanist”.

CELTICS TRECE LEJER DE CAVALIERS

Boston Celtics n-a avut nici o problemă în a câştiga meciul al şaselea din semifinala play-off-ului NBA disputată contra lui Cleveland Cavaliers. Oaspeţii au contat în joc doar în primul sfert, când au şi condus pe tabela de marcaj, apoi lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi gazdele s-au impus clar. Deşi a reuşit o triple-triple - 27 de puncte, 10 pase decisive şi 19 recuperări - LeBron James a eşuat pentru al doilea an consecutiv în tentativa de a-şi conduce echipa spre finala NBA şi viitorul său la Cavs este incert. Garnett - 22p şi 12 recuperări şi Rondo - 21p şi 12 pase decisive au asigurat victoria pentru Celtics, care s-a calificat în finala Eastern Conference. Acolo unde va întâlni pe Orlando Magic, singura echipă neânvinsă în actuala ediţie a play-off-ului NBA! Rezultat final: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 94-85 (4-2 la general).

CLIJSTERS ŞI DAVYDENKO RENUNŢĂ LA ROLAND-GARROS

Lista jucătorilor importanţi care nu vor evolua la ediţia 2010 a turneului de la Roland-Garros creşte pe zi ce trece. Turneul va debuta pe 23 mai, însă Kim Clijsters şi Nikolay Davydenko au declarat vineri forfait, din motive medicale. Belgianca are probleme la piciorul stâng, iar rusul se plânge de dureri la încheietura mâinii. Alte absenţe importante la acest al doilea turneu de Mare Şlem al sezonului sunt cele ale lui Juan Martin Del Potro, Tommy Haas, James Blake şi Igor Andreev.

CROSBY A REFUZAT SĂ JOACE LA CM

Hocheistul Sidney Crosby, eroul Canadei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver, unde a marcat golul victoriei în finala cu SUA, a refuzat convocarea la naţională pentru Campionatul Mondial! Selecţionata frunzei de arţar aliniază o echipă cu mulţi jucători tineri, doar unul fiind campion olimpic în 2010. Echipa lui Crosby, Pittsburgh Penguins, a fost eliminată din play-off-ul NHL de către Montreal Canadiens, însă vedeta canadienilor a preferat să se odihnească, pentru că din octombrie 2008 n-a avut decât două luni libere! După faza grupelor, la CM din Germania, Canada va lupta pentru evitarea retrogradării.