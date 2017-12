TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Irlanda se află în faţa celei de-a doua deplasări consecutive, de această dată pe “Twickenham”. Unde trebuie să cîştige pentru a mai putea spera la cîştigarea Turneului celor 6 Naţiuni la rugby, ediţia 2010. Campioana en titre nu pare conectată la competiţie, singura şansă a verzilor fiind forma la fel de modestă a englezilor. Italia speră să obţină victoria în disputa cu o Scoţie care - totuşi - reprezintă o nucă tare în acest debut de an. Franţa a jucat vineri seară la Cardiff, cu Ţara Galilor. Programul jocurilor - sâmbătă: Italia - Scoţia (ora 15.30) şi Anglia - Irlanda (18.00)

PROGRAMUL OPTIMILOR UEFA EUROPA LEAGUE

Programul partidelor din optimile de finală ale UEFA Europa League se prezintă astfel: Rubin Kazan - VfL Wolfsburg, FC Valencia - Werder Bremen, Panathinaikos Atena - Standard Liege, Atletico Madrid - Sporting Lisabona, Juventus Torino - Fulham, OSC Lille - FC Liverpool, Benfica Lisabona - Olympique Marseille, SV Hamburg - Anderlecht Bruxelles. Meciurile tur vor avea loc pe 11 martie, iar returul este programat pe 18 martie.

CECH, INDISPONIBIL APROAPE O LUNĂ

Portarul formaţiei Chelsea Londra, Petr Cech, accidentat la pulpă la meciul cu Inter Milano, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, va fi indisponibil între “trei şi patru săptămâni”, a anunţat gruparea engleză. Cech a părăsit terenul pe targă, la meciul de miercuri seară, fiind înlocuit de Hilario, în min. 62. Cech nu va putea participa nici la meciul de sâmbătă, cu Manchester United, şi nici la returul cu Inter, de pe 16 martie.

VITOR BAIA, AUDIAT

Fostul portar al echipei FC Porto, Vitor Baia, a declarat că a fost audiat de anchetatori belgieni, care au percheziţionat sediul grupării portugheze, privind transferul său la FC Barcelona în anii ‘90. „Există o anchetă în curs privind transferul meu la FC Barcelona”, a declarat Vitor Baia. Jucătorul, care a evoluat la FC Barcelona în perioada 1996-99, a precizat că el colaborează cu poliţia belgiană în calitate de martor. Miercuri, FC Porto a anunţat, într-un comunicat, că sediul grupării de la Stadionul “Dragao” a fost percheziţionat de anchetatori portughezi şi belgieni, la ordinul unei comisii a justiţiei belgiene. Procurorul Frederic Demonceau a declarat pentru agenţia Lusa că ancheta justiţiei belgiene îl vizează pe fostul agent de jucători, Luciano D’Onofrio. Conform presei portugheze, ancheta se referă la comisioanele pe care D’Onofrio le-ar fi perceput în urma transferurilor mai multor jucători de la FC Porto. Pe lângă Vitor Baia, presa evocă şi transferurile jucătorilor Sergio Conceicao - la Lazio Roma şi Antonio Folha - la Standard Liege, în 2001.

SKRTEL ARE FRACTURĂ

Fundaşul slovac al echipei FC Liverpool, Martin Skrtel, care s-a accidentat joi, la Bucureşti, în meciul câştigat de echipa sa cu 3-1 în faţa Unirii Urziceni, a suferit o fractură de metatars la piciorul drept. „Suntem dezamăgiţi după meciul cu Unirea Urziceni deoarece, deşi am obţinut un rezultat bun, am primit o veste proastă pentru Martin. A efectuat o radiografie vineri, care a confirmat că are o fractură de metatars. Trebuie să mai efectueze alte controale în următoarele zile pentru a afla exact cât timp îi va trebui pentru recuperare”, a declarat Benitez, pe site-ul oficial al clubului englez. Skrtel a fost schimbat în minutul 66 al meciului, el accidentându-se după o contră la minge a mijlocaşului portughez Antonio Semedo.

PIQUE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Fundaşul central al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, şi-a prelungit contractul până în iunie 2015. Potrivit clubului spaniol, clauza de reziliere a noului contract a fost mărită de patru ori, de la 50 la 200 de milioane de euro. Precedentul contract al jucătorului de 23 de ani expira în 2012. Gerard Pique, care are 1,92 m înălţime, s-a impus drept titular în defensiva blaugrana încă din primul său sezon la echipa spaniolă, în 2008-2009, când a fost transferat de la Manchester United.

CLUBUL PORTSMOUTH, ÎN ADMINISTRARE JUDICIARĂ

Gruparea engleză Portsmouth a fost plasată vineri în administrare judiciară şi a devenit primul club din istoria Premier League în cazul căruia s-a luat o astfel de măsură. Această măsură, iniţiată de firmele care sunt în incapacitate de plată, va proteja clubul de creditorii săi, după ce a acumulat datorii de 70 de milioane de lire sterline (aproximativ 78 milioane de euro). Conform regulamentului campionatului englez, plasarea în administrare judiciară implică şi penalizarea cu nouă puncte, ceea ce înseamnă că Portsmouth va ajunge în sezonul următor în liga a doua din Anglia, având în vedere că acum ocupă ultimul loc în clasament, cu 16 puncte. Fiscul solicită de la Portsmouth taxe în valoare de 8,5 milioane de euro, însă clubul are o mulţime de alţi creditori, în special cluburi, cărora fostul proprietar, Alexander Gaydamak, nu le-a plătit sumele de transfer ale unor jucători. De asemenea, Portsmouth FC trebuie să plătească suma de 28 de milioane de lire sterline (32,17 de milioane de euro) către fostul proprietar Alexander Gaydamak. În 2009, un om de afaceri din Hong Kong, Balram Chainrai, a preluat peste 90 de procente din acţiunile clubului, după ce fostul proprietar, Ali Al-Faraj, nu a putut să returneze împrumuturile acordate de Chainrai. Şi alte echipe din campionatele engleze se confruntă cu probleme financiare: Crystal Palace (liga a doua) a fost plasat în administrare judiciară şi a primit deja o penalizare de zece puncte, în timp ce Cardiff City (liga a doua) are 28 de zile pentru a plăti datorii însumând 1,8 milioane de euro. Potrivit unui raport al UEFA, datoria cluburilor din Premier League, care se apropie de cifra de 3,8 miliarde de euro, o depăşeşte pe cea a tuturor celorlalte cluburi din primele ligi europene. FIFA a anunţat că va analiza pe 18 martie problemele financiare din fotbalul englez.

STADIONUL “SOCCER CITY” DIN JOHANNESBURG, GATA ÎN MARTIE

Arena “Soccer City” din Johannesburg, care va găzdui meciul de deschidere şi finala Cupei Mondiale din 2010 (11 iunie - 11 iulie) este aproape finalizată şi va fi pusă la dispoziţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) în luna aprilie, au declarat, vineri, organizatorii competiţiei. „Stadionul în sine este finalizat. Perimetrul exterior nu e terminat şi înfrumuseţarea mediului exterior”, a declarat şeful comitetului local de organizare (LOC), Danny Jordaan, într-o conferinţă de presă ţinută în incinta arenei cu o capacitate de 94.700 de locuri. Chiar dacă planificarea iniţială prevedea ca stadionul să fie gata până la mijlocul lunii martie, Jordaan a invocat luna aprilie pentru punerea la dispoziţia FIFA a noii arene. În împrejurimile stadionului, situat în apropierea zonei urbane Soweto, se mai află încă mai multe echipamente de construcţii. Stadionul va fi în continuare livrat către autorităţile locale pe 3 martie, care apoi îl predau la FIFA, a precizat Sibongile Masibuko, responsabilul provincial al pregătirilor pentru Cupa Mondială. Pentru a testa echipamentele sale, “Soccer City” va găzdui pe 22 martie un turneu cu 20.000 de reprezentanţi ai municipalităţii, provinciei şi lucrătorilor. Odată pus la dispoziţia FIFA, arena va fi folosită de două ori la întreaga capacitate înainte de debutul CM din 2010, pe 11 iunie.

CEL MAI RAPID SAFETY CAR DIN ISTORIE

Mercedes va oferi Campionatului Mondial de Formula 1 cea mai rapidă maşină de siguranţă din istorie, supercar-ul SLS AMG urmând să fie în acţiune pe circuite în sezonul al cărui debut este programat peste două săptămâni, în Bahrain. Designul maşinii este inspirat din modelul Mercedes 300SL din anii 50. Caroseria maşinii SLS AMG este realizată din aluminiu, portierele se deschid vertical, motorul este un V8 de 6,3 litri, cu 571 de cai putere, iar viteza maximă este de circa 320 de kilometri pe oră. Varianta comercială a fost pusă de curând în vânzare, la un preţ de aproape 170.000 de euro. În acest sezon al F1, safety-car-ul va fi condus tot de germanul Bernd Maylander, aflat la volanul maşinii de siguranţă din anul 2000.