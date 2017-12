CS Volei 2004 Tomis Constanţa pleacă în Serbia la primul turneu de pregătire

După trei zile petrecute la Constanţa, pregătirile pentru noul sezon competiţional vor continua în Serbia pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Astăzi, vicecampioanele naţionale pleacă în turneu la Belgrad, unde au programate meciuri tari cu formaţii din Serbia şi Croaţia. Deşi sunt în efectiv redus, elevele lui Alesaksander Boskovic şi Constantin Alexe vor înfrunta formaţii ce vor evolua în viitorul sezon din cupele europene, Spartak Subotica şi Steaua Roşie Belgrad. Ultima va evolua, la fel ca şi Tomisul, tot în Cupa CEV, nefiind însă pe aceeaşi parte de tablou cu echipa constănţeană, singura şansă ca cele două să se întîlnească în Europa fiind calificarea în final-four. Gavrilescu şi compania vor reveni acasă luni, urmînd să continue pregătirea în sală pînă la finalul lunii, cînd este programat un ultim turneu amical înaintea debutului în campionat. CS Volei 2004 Tomis Constanţa va debuta în ediţia 2009-2010 a Diviziei A1 pe 10 octombrie, cînd va întîlni pe teren propriu campioana României, CSU Metal Galaţi.

Lotul de handbal feminin al României pentru Cupa Mondială din Danemarca

Selecţionerul Radu Voina a stabilit lotul lărgit de jucătoare în vederea Cupei Mondiale de la Aarhus (Danemarca), avîndu-le ca rezerve pe Camelia Balint, Clara Vădineanu şi Florina Bârsan. Lotul lărgit este următorul: portari - Paula Ungureanu, Florentina Stanciu, Talida Tolnai, Mihaela Smedescu; jucătoare de cîmp - Valentina Elisei-Ardean, Iulia Puşcaşu, Oana Manea, Ionela Stanca, Ramona Maier, Cristina Vărzaru, Cristina Neagu, Adina Meiroşu Fiera, Narcisa Lecuşanu, Ada Moldovan, Melinda Geiger, Patricia Vizitiu. Selecţionata feminină se va reuni pe 17 septembrie la Bucureşti, iar pe 20 va pleca la turneul din Danemarca, unde va juca în Grupa A, alături de echipa gazdă, Suedia şi Rusia. Grupa B este formată din Franţa, Norvegia, Ungaria şi Germania. Cupa Mondială de Aarhus este programată în perioada 22-28 septembrie.

Lobonţ este refăcut şi apt de joc pentru AS Roma

Portarul echipei AS Roma, Bogdan Lobonţ, a declarat ieri, la prima sa conferinţă de presă de cînd s-a transferat la gruparea italiană, că este refăcut complet după accidentarea suferită acum 6 luni, iar antrenorul va fi cel care decide cînd să îl folosească. Românul a afirmat că nu a venit la AS Roma din postura de titular şi va lupta pentru un post în primul 11 al echipei pregătite de Claudio Ranieri. „Nu vreau să fur postul nimănui, dar e clar că sînt aici pentru a-mi demonstra valoarea. Mă voi lupta pentru titularizare cu Doni, Julio Sergio şi Artur, iar concurenţa ne va face bine la toţi. Ranieri cere de la toţi acelaşi lucru, nu a fost ceva special cu mine. Vrea să dau totul pentru echipă”, a spus Lobonţ. El a fost împrumutat pentru un sezon de Dinamo Bucureşti la formaţia italiană, care poate activa opţiunea de achiziţionare definitivă pînă pe 30 mai 2010. Lobonţ va încasa 500.000 de euro pentru sezonul petrecut în Italia, iar dacă Roma îl va transfera definitiv, va semna un contract pe trei ani, în care va primi 800.000 de euro în ediţia 2010-2011, 900.000 de euro în următorul sezon şi 1 milion de euro pentru ultimul an de contract.

Bădoi a semnat cu Universitatea Craiova

Fostul jucător al echipei FC Timişoara, Valentin Bădoi, a semnat ieri un contract valabil un sezon cu Universitatea Craiova şi s-a declarat onorat de faptul că va îmbrăca tricoul alb-albastru. Fotbalistul s-a declarat mulţumit de contractul semnat şi a comentat faptul că transferul său a fost făcut şi pentru a acoperi lipsa lui Ovidiu Dănănae, titularul postului la Universitatea Craiova fiind accidentat. Bădoi este al patrulea jucător pe care Universitatea Craiova l-a transferat în acest sezon, după Eugen Trică, Valentin Badea şi Josip Misici.

Politehnica Iaşi i-a legitimat pe Croitoru, Frunză, Mihalov şi Negru

Directorul economic al clubului Politehnica Iaşi, Vasile Dascălu, a anunţat că gruparea din dealul Copoului i-a legitimat pe jucătorii Marius Croitoru, Viorel Frunză, Milos Mihajlov şi Valentin Negru. Primii trei au semnat cu Politehnica Iaşi pînă în iarnă, în timp ce Negru are contract pe doi ani.