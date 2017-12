Halterofilii constănţeni, de 11 ori pe podium la CN pentru juniori II

Săptămîna trecută, la Botoşani, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de haltere pentru juniori II, întrecere în cadrul căreia sportivii constănţeni au urcat de 11 ori pe podium. Cinci medalii de argint şi şase de bronz este “arsenalul” cu care au revenit halterofilii de la CS Farul şi LPS “Nicolae Rotaru”, rezultatele fiind următoarele: Elin Mansur (cat. 85 de kg) - două medalii de bronz la smuls şi total, Florin Mihai (cat. 50 de kg) - două medalii de argint la aruncat şi total şi medalie de bronz la smuls, Laura Pricop (cat. 40 de kg) - două medalii de argint la aruncat şi total şi o medalie de bronz la smuls, Ionela Broască (cat. 40 kg) - argint la smuls şi două medalii de bronz la aruncat şi total. Elin Mansur (CS Farul) este antrenat de Ion Filip, în timp ce Mihai, Pricop şi Broască, toţi de la LPS - CS Farul, sînt pregătiţi de Mircea Roşu şi Angheluş Beşleagă.

Campionatul de Kung- Fu pe echipe de la Mangalia şi-a desemnat cîştigătorii

Sîmbătă, la Centrul Sportiv “Callatis” din Mangalia s-a desfăşurat prima ediţie a Campionatului de Kung-Fu pe echipe. Concursul a fost organizat de Asociaţia Română de Kung-Fu, probele de concurs fiind “Non-Contact Sanda” şi “Light-Fighting Sanda”, pentru copii, cadeţi, juniori şi seniori, echipele fiind formate din trei sportivi la masculin, feminin şi mixt (o fată şi doi băieţi). Au participat 143 de sportivi totalizînd 57 de echipe de la 11 cluburi sportive: CS Miyagi Dojo Bîrlad (antrenor Gabriel Manta), CSA Gloria Bîrlad (antrenor Gabriel Manta), CS Alone Tiger Vaslui (antrenor Iacob Constantin), CS Dunărea Albastră Galaţi (antrenor Lucian Ionuţă), CS The One Galaţi (antrenor Daniel Grigore), CS Sakura Dojo Tulcea (antrenori Ovidiu Tîrlogeanu, Lucian Iacoblev şi Gheorghiţă Botezatu), CS Mamamoto Tulcea (antrenor Daniel Safca), CS Panda Poarta Albă Constanţa (instructor Mihai Cîju), CSU Neptun Constanţa (antrenor Florin Iordănoaia), CS Shaolin Callatis Mangalia (antrenor Florin Iordănoaia) şi CS Marea Neagră Constanţa (antrenor Florin Iordănoaia, instructor Gheorghe Istrate). Clasamentul general pe cluburi a fost următorul - locul 1: CS Marea Neagră Constanţa; locul 2: CS Dunărea Albastră Galaţi; locul 3: CS Sakura Dojo Tulcea. Sponsorii competiţiei au fost Primăria Municipiului Mangalia (primar Claudiu Mihai Tusac), Direcţia pentru Sport a Judeţului (director Elena Frîncu) şi SC Starcom Trading SRL (director Mariana Cîju).

Sorana Cîrstea, locul 29 în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 3 la turneul de la Wimbledon, a coborît două locuri şi se află pe poziţia 29, cu 1.698 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Următoarea sportivă română clasată în această ierarhie este Raluca Ioana Olaru, cu o urcare de şase locuri, care ocupă astfel poziţia 61, cu 965p. În primele 100 de jucătoare ale lumii se mai află două sportive din România, Monica Niculescu (locul 73, cu 865p) şi Alexandra Dulgheru (locul 85, cu 769p). Edina Gallovits a ieşit din top 100, aflîndu-se pe locul 114, cu 5.858p. Primele trei locuri ale clasamentului WTA sînt ocupate de Dinara Safina (Rusia) - 10.521p, Serena Williams (SUA) - 8.758p şi Venus Williams (SUA) - 6.617p.

Hănescu şi Crivoi, cele mai bune clasări din cariera lor în ierarhia ATP

Victor Hănescu a urcat două poziţii în clasamentul ATP şi ocupă locul 26, cel mai bun din carieră, în ierarhia mondială în care elveţianul Roger Federer a redevenit lider. Hănescu, care a fost eliminat în turul 3 al turneului de la Wimbledon, a acumulat 1.619 puncte. Celălalt român din Top 100, Victor Crivoi, eliminat la Wimbledon în turul 2, a urcat tot două poziţii, ocupînd în prezent locul 85, cu 771p. În clasamentul mondial de dublu, singurul român din Top 100 este constănţeanul Horia Tecău, care se află pe locul 59, cu 1.619p, după o urcare de nouă poziţii. Cîştigătorul turneului londonez, Roger Federer, a revenit pe primul loc în clasament. El pierduse locul 1 pe 18 august 2008 în favoarea lui Rafael Nadal, după 237 de săptămîni în fruntea clasamentului ATP, un record în istoria tenisului. Federer este urmat de Rafael Nadal (Spania) - 10.735p şi Andy Murray (Marea Britanie) - 9.450p.

15 handbaliste la reunirea formaţiei Rulmentul Braşov

Echipa de handbal Rulmentul Braşov s-a reunit, ieri, pentru primul antrenament de după vacanţă, la care tehnicianul Herbert Muller a avut la dispoziţie 15 jucătoare. În această vară, echipa braşoveană a pierdut şapte handbaliste, acestea fiind Ionela Gîlcă-Stanca, Alexandrina Barbosa, Carmen Amariei, Lidjia Horvath, Simona Vintilă, Gabriella Juhasz şi Woo Sun Hee, cărora li se adaugă Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu de care Rulmentul s-a despărţit în luna martie. Antrenorul Herbert Muller a declarat că, indiferent de problemele cu care se confruntă echipa, el nu va părăsi Braşovul. Săptămîna viitoare, Rulmentul va pleca în cantonament la Băile Felix, urmînd ca la începutul lunii august să participe la un turneu în Germania.

Managerul echipei Hypo Viena, Gunnar Prokop, s-a autopropus antrenor

Campioana Austriei la handbal feminin, Hypo Viena, care a cîştigat de opt ori Liga Campionilor, are de luni un nou antrenor, în persoana propriului manager, Gunnar Prokop, care a renunţat să-l mai numească în funcţie pe rusul Alexey Gumyanov. Hypo Viena, care nu are adversar în competiţia internă din Austria, cîştigînd titlul naţional de 33 de ori consecutiv, urma să fie preluată Gumyanov, care îl înlocuia la rîndul său pe ungurul Nemeth Andras. Managerul Gunnar Prokop, în vîrstă de 69 de ani, care conduce Hypo de peste 15 ani, a decis însă să renunţe la instalarea antrenorului rus, “autonumindu-se” în funcţie, conform presei din Austria. Prokop a decis să fie asistat de fosta jucătoare de la Hypo, Oh Seong Ok, handbalista sud-coreană care a participat la ediţiile Jocurilor Olimpice din 1992, 1996, 2000 şi 2004. În sezonul precedent al Ligii Campionilor, Hypo Viena a atins faza semifinalelor, fiind eliminată de Gyor ETO (Ungaria). În sezonul 2009-2010, Hypo va juca în Grupa B a Ligii Campionilor.