Sîmbătă începe a 96-a ediţie a Turului Ciclist al Franţei

Cea de-a 96-a ediţie a Turului Ciclist al Franţei se va desfăşura în perioada 4-26 iulie şi va tranzita Monaco, Franţa, Spania, Andorra, Elveţia şi Italia. Valoarea premiilor ajunge în acest an la 3.200.000 de euro, dintre care 450.000 de euro vor ajunge la învingător. Ediţia din 2009 va avea la start 20 echipe, dintre care 17 din circuitul UCI ProTour şi trei echipe din circuitul UCI Continental. Echipele participante sunt: Team Saxo Bank (Danemarca), Team Milram (Germania), Cervelo TestTeam (Elveţia), Astana (Kazahstan), Team Katusha (Rusia), Caisse d’Epargne şi Euskaltel-Euskadi (ambele din Spania), Garmin-Slipstream şi Team Columbia-High Road (ambele din SUA), Rabobank şi Skil-Shimano (ambele din Olanda), Quick Step şi Silence-Lotto (ambele din Belgia), Lampre-NGC şi Liquigas (ambele din Italia), Ag2r-La Mondiale, Agritubel, Bbox Bouygues Telecom, Cofidis şi Française des Jeux (toate din Franţa). Marea Buclă va avea 21 de etape, totalizînd 3.500 km. În comparaţie cu ediţia din 2008, noutatea este reintroducerea prologului, acesta avînd loc sîmbătă, pe străzile din Monte-Carlo, pe o distanţă de 15 km, avînd o porţiune din traseul de Formula 1. Ultima dată când Marea Buclă a ajuns în Principatul Monaco a fost în 1964. Etapa a 2-a va avea loc duminică, pe traseul Monaco - Brignolles (182 km). Traseul competiţiei franceze va avea trei sosiri la altitudine, etapa a 7-a - Andorre Arcalis, etapa a 15-a - Verbier şi etapa a 20-a - Mont Ventoux. Revenit în competiţiile oficiale de ciclism, americanul Lance Armstrong va participa la cea de-a 96-a ediţie a Turului Franţei, în care s-a impus de şapte ori pînă acum, iar alături de el la start vor fi alţi doi învingători în Marea Buclă, Alberto Contador (2007) şi Carlos Sastre (2008).

Federer - Roddick, finala masculină de la Wimbledon

Disputat vineri, semifinalele turneului masculin de tenis de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, s-au încheiat cu următoarele rezultate: Roger Federer (Elveţia, favorit nr. 2) - Tommy Haas (Germania, nr. 24) 7-6(3), 7-5, 6-3 şi Andy Roddick (SUA, nr. 6) - Andy Murray (Marea Britanie, nr. 3) 6-4, 4-6, 7-6(7), 7-6(5). Federer şi Roddick vor lupta duminică, de la ora 16.00, pentru marele trofeu. Pentru Federer va fi a şaptea finală consecutivă la Wimbledon, elveţianul triumfînd în 2003, 2004, 2005, 2006 şi 2007 pe iarba de la All England Club. Andy Roddick a ajuns pentru a treia oară în finală, în 2004 şi 2005 cedînd în faţa lui... Federer.

Serena şi Venus Williams, în finala feminină şi la dublu la Wimbledon

Perechea americană formată din Serena Williams şi Venus Williams (fav. nr. 4) s-a impus, vineri, cu 6-1, 6-2, în faţa principalelor favorite, Cara Black (Zimbabwe) şi Liezel Huber (SUA), într-un meci din semifinalele turneului de dublu feminin de la Wimbledon. Serena şi Venus Williams au cîştigat turneul de Grand Slam de la Wimbledon la dublu de trei ori pînă acum (2000, 2002, 2008). În finală, Serena şi Venus le vor înfrunta pe australiencele Samantha Stosur / Rennae Stubs (fav. nr. 3), care au trecut, în semifinale, cu 6-7(3), 6-4, 6-2, de Virginia Ruano şi Anabel Medina (Spania, fav. nr. 2). Surorile Williams îşi vor disputa sîmbătă, de la ora 16.00, titlul în proba de simplu, aceasta fiind a patra finală de la Wimbledon în care se întîlnesc Serena şi Venus, după cele din 2002, 2003 şi 2008. În primele două s-a impus Serena, pentru ca în 2008 Venus să îşi aconteze cel de-al cincilea titlu din carieră la Grand Slam-ul londonez.

Cristocea, refuzat de Oberhausen

Formaţia RW Oberhausen, din liga secundă germană, a renunţat la achiziţionarea mijlocaşului român Vasilică Cristocea. Fostul jucător al Farului şi Stelei a dat probe de joc la echipa germană în calitate de jucător liber de contract, însă nu i-a convins pe nemţi în amicalul cîştigat de RWO împotriva formaţiei Adler Osterfeld, scor 14-0. Cristocea a fost anunţat, joi seară, să-şi facă bagajul şi să plece în România.

Florin Prunea, eliberat din funcţie

Directorul de relaţii internaţionale al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Florin Prunea, a fost eliberat, vineri, din funcţie de către Comitetul de Urgenţă al FRF, după ce fostul internaţional a fost trimis în judecată în cazul de corupţie din arbitraj, a declarat preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir. “Azi s-a întrunit Comitetul de Urgenţă al FRF şi am decis să îl eliberăm din funcţie pe Florin Prunea. Mai mult nu pot să vă spun şi ar fi mai bine să vorbiţi cu cei de la Federaţie Română de Fotbal”, a spus Dragomir. Prunea a fost anchetat în cazul de corupţie din arbitrajul românesc, iar Comitetul Executiv al FRF a decis că fostul internaţional va fi demis în momentul în care va fi trimis în judecată. DNA Argeş a decis să îl trimită în instanţă pe Prunea, iar membrii Comitetului de Urgenţă au decis să pună în aplicare decizia luată în CEx al FRF.

Ungureanu, noul antrenor al U. Craiova

Tehnicianul Nicolae Ungureanu este noul antrenor al echipei Universitatea Craiova, urmînd ca interimarul Daniel Mogoşanu să ocupe funcţia de director tehnic sau manager tehnic. Ungureanu nu are Licenţa Pro de antrenor, însă este înscris la cursurile aflate în derulare şi va avea aprobarea de a sta pe bancă la meciurile echipei sale.

Rezultate din UEFA Europa League

Joi seară s-au disputat ultimele 16 partide din primul tur preliminar al UEFA Europa League, manşa retur, rezultatele înregistrate fiind următoarele: Dinamo Minsk (Belarus) - FK Renova (Macedonia) 2-1 (Kislyak 73-pen., Strakhanovich 88 / Ibraimi 40); Trans Narva JK (Estonia) - Rudar Velenje (Slovenia) 0-3 (Cipot 9-pen., Omladic 61, Trifkovic 89); Zimbru Chişinău (Moldova) - Okjeptes Kokşetau (Kazahstan) 1-2 (Demerji 51 / Karakulov 72, Chonkaev 74); Anorthosis Famagusta (Cipru) - UN Kaerjeng 97 (Luxemburg) 5-0 (Costa 11-autogol, Katsavakis 26, Frousos 63, 90, A. Cafu 68); CS Grevenmacher (Luxemburg) - FK Vetra (Lituania) 0-3 (Grigaitis 12, 80, Masitsev 26); FC Haladas (Ungaria) - Irtiş Pavlodar (Kazahstan) 1-0 (Kenesei 79); FC Randers (Danemarca) - FC Linfield (Irlanda de Nord) 4-0 (S. Berg 37, Sane 48, Nygaard 79, Lorentzen 80); Slaven Koprivnica (Croaţia) - Birkirkara FC (Malta) 1-0 (Csizmadia 3); Spartak Trnava (Slovacia) - Inter Baku (Azerbaidjan) 2-1 (Kozuch 21, 25 / Gutierrez 80); NSI Runavik (Islanda) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 0-3 (Zahora 20, 58, Lustig 89-pen.); Sligo Rovers (Irlanda) - KS Vllaznia (Albania) 1-2 (Cretaro 89-pen. / Smajlaj 71, A. Keane 75-autogol); Buducnost Podgorica (Muntenegru) - Polonia Varşovia (Polonia) 0-2 (Koziol 54, Jodlowiec 65); Helsingborgs IF (Suedia) - MIKA Aştarak (Armenia) 3-1 (H. Larsson 51, 87, Sundin 90 / Cano 66); Lisburn Distillery (Irlanda de Nord) - FC Zestafoni (Georgia) 1-5 (G. Whelan 88 / Gelashvili 11, 35, Grigalashvili 22, 39, Aptisauri 53); Fram Reykjavik (Islanda) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-1 (Tillen 33-pen., Juliusson 49 / S. Evans 24); Motherwell FC (Scoţia) - Llanelli AFC (Ţara Galilor) 0-1 (S. Jones 28). Meciurile retur sînt programate pe 9 iulie.

16 milioane de lire sterline pentru Luis Fabiano

Atacantul echipei FC Sevilla, Luis Fabiano, este dorit de Manchester United, care este gata să ofere aproximativ 16 milioane de lire sterline pentru internaţionalul brazilian. Potrivit cotidianului Daily Mirror, Fabiano a devenit principala ţintă a echipei din Manchester pentru postul de atacant, după ce campioana Angliei a ratat transferul lui Karim Benzema, care a semnat pentru Real Madrid. Cotidianul britanic precizează că, pentru a obţine semnătura internaţionalului brazilian, gruparea engleză trebuie să se dueleze cu AC Milan, club ce şi-a arătat de asemenea interesul pentru Fabiano. „Gruparea de pe San Siro a făcut deja o primă ofertă de 13 milioane de lire sterline pentru jucător, deşi clauza de reziliere este de 55 de milioane de lire sterline”, menţionează publicaţia engleză. Luis Fabiano, în vîrstă de 28 de ani, se află la FC Sevilla din 2005, cînd a fost transferat de la FC Porto, şi a marcat 47 de goluri pentru echipa din Primera Division.

AC Milan îl vrea pe Crouch

Clubul AC Milan a intrat în cursa pentru achiziţionarea atacantului formaţiei Portsmouth, Peter Crouch, de serviciile căruia este interesată şi echipa engleză Fulham, a anunţat cotidianul Daily Mail. Potrivit sursei citate, Crouch este o variantă de rezervă pentru gruparea lombardă, în cazul în care aceasta nu va reuşi să-l transfere pe internaţionalul brazilian Luis Fabiano, de la FC Sevilla. Fulham oferă 10 milioane de lire sterline pentru internaţionalul englez în vîrstă de 28 de ani. Crouch este considerat de tehnicianul formaţiei Fulham, Roy Hodgson, omul potrivit cu care îşi poate întări echipa în vederea participării în Europa League. De-a lungul carierei sale, Peter Crouch a mai evoluat la formaţiile Tottenham Hotspur, Dulwich, IFK Hassleholm, Queens Park Rangers, Aston Villa, Norwich City, Southampton şi FC Liverpool.

Şevcenko, înapoi la Dinamo Kiev?

Preşedintele campioanei Ucrainei, Igor Surkis, a anunţat că l-a ofertat pe atacantul lui Chelsea Londra, Andrei Şevcenko, căruia i-a propus chiar şi o funcţie în cadrul fostului său club, Dinamo Kiev, după ce se va retrage din activitate. „I-am făcut o ofertă lui Andrei, iar acum totul depinde numai de el. Sînt încurajat de faptul că reacţia lui a fost una pozitivă. I-am spus că după ce îşi va încheia cariera de jucător va avea asigurat un post în staff-ul tehnic al echipei. Aştept să îmi dea un răspuns definitiv pînă la sfîrşitul lunii”, a spus Surkis. Şevcenko, în vîrstă de 32 de ani, mai are contract cu Chelsea doar pînă în vara lui 2010, însă a declarat recent că este dispus să lupte pentru un post de titular la gruparea londoneză. El a mai jucat pentru Dinamo Kiev între 1994 şi 1999.