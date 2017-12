Hănescu şi Crivoi, în turul secund la Wimbledon

Victor Hănescu (nr. 28 ATP), favorit nr. 31, l-a învins, ieri, cu 6-3, 6-7 (5), 6-4, 6-7 (5), 12-10, pe spaniolul Ivan Navarro (nr. 68 ATP) şi s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. În faza următoare, Hănescu îl va întîlni pe Nicolas Devilder (Franţa, nr. 96 ATP). Pentru calificarea în turul secund, jucătorul român va primi 45 de puncte şi 17.750 de lire sterline. Şi Victor Crivoi s-a impus, tot ieri, în faţa germanului Bjorn Phau, cu 4-6, 6-1, 7-6, 2-6, 6-3, în primul tur la Wimbledon. Pentru această victorie, Crivoi va încasa un cec în valoare de 17.750 de lire sterline. În turul secund, românul va juca împotriva rusului Nikolai Davidenko. Din păcate, veteranul Andrei Pavel, aflat la ultima prezenţă la competiţia londoneză, a pierdut în turul inaugural, tot după un meci de cinci seturi. Pentru prezenţa în această fază a competiţiei, Pavel va primi 10 puncte ATP şi 10.750 de lire sterline. Constănţeanul în vîrstă de 35 de ani a cedat în faţa brazilianului Thiago Alves (nr. 118 ATP), cu 3-6, 6-2, 1-6, 6-2, 1-6, şi va continua doar în turneul de dublu, unde participă alături de un alt constănţean, Horia Tecău. Cei doi vor da piept în primul tur cu pereche formată din Nicolas Almagro (Spania) şi Janko Tipsarevic (Serbia).

Monica Niculescu a ratat calificarea în turul al doilea la Wimbledon

Monica Niculescu a fost învinsă, ieri, de Iaroslava Şvedova (Kazahstan), scor 6-1, 6-0, în primul tur de la Wimbledon. Pentru prezenţa în primul tur, Niculescu va încasa un cec în valoare de 10.750 de lire sterline. Pe tabloul principal feminin au mai rămas Sorana Cîrstea, care a eliminat-o pe Edina Gallovits, şi Raluca Olaru, calificată şi ea în turul secund. La dublu, pe tabloul feminin, cuplul Sorana Cîrstea / Caroline Wozniacki (Danemarca) va întîlni perechea Su-Wei Hsieg (Taipei) / Shuai Peng (China) (favoritele nr. 5), perechea Edina Gallovits / Katalin Marosi (Ungaria) va debuta cu Maria Elena Camerin (Italia) / Anna Chakvetadze (Rusia), în timp ce Monica Niculescu / Alla Kudryavtseva (Rusia) vor întîlni, în manşa inaugurală, cuplul Lourdes Dominguez Lino / Arantxa Parra Santoja (ambele din Spania).

“Stejarii“ au coborît pe locul 19 în clasamentul IRB

Echipa naţională de rugby a României a coborît o poziţie în clasamentul mondial întocmit de International Rugby Board (IRB) şi se află acum pe locul 19 cu 64,85 puncte, fiind depăşită de SUA. Pentru România, poziţia a 19-a reprezintă cea mai slabă clasare de la înfiinţarea acestui clasament mondial alcătuit de IRB. Liderul clasamentului mondial este, în continuare, Noua Zeelandă (90,68p), urmată de Africa de Sud (89,45p), Australia (85,86), Irlanda (83,27) şi Franţa (81,94). Adversarele României în Cupa Europeană a Naţiunilor ocupă următoarele poziţii: Rusia (loc 16), Georgia (17), Portugalia (20).

Constantina Diţă, inclusă în galeria de onoare a cursei “Steamboat Classic”

Atleta română Constantin Diţă a participat la cursa de 4 mile “Steamboat Classic” din oraşul american Peoria, din statul Illinois din SUA, sportiva noastră fiind apoi inclusă în galeria de onoare a acestei competiţii, considerate cea mai prestigioasă din lume. Constantina Diţă s-a aflat la cea de-a opta participare la această competiţie, pe care a şi cîştigat-o de cîteva ori. În cadrul acestei curse, Diţă a terminat pe locul 7, dar la linia de finiş românca a fost aşteptată cu mai multe postere gigantice şi i-a fost scandat numele. De asemenea, strada unde s-a terminat cursa a fost numită “Gold Constantina Way”, iar maratonista a fost invitată şi la un meci de baseball, unde a aruncat prima minge. În galeria de onoare a acestei curse se mai găsesc şi alte nume mari ale atletismului, precum Joyce Chepchumba, Khalid Kannouchi şi Lornah Kiplagat.

Elisabeta Lipă crede că fără grade pentru sportivi, Dinamo şi Steaua nu ar mai exista

Preşedintele Clubului Sportiv Dinamo, Elisabeta Lipă, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că în cazul în care sportivii nu ar mai primi grade în cadrul armatei şi al poliţiei, atunci cluburile Dinamo şi Steaua nu ar mai exista. „Oricine vine la Dinamo vine pentru a obţine un grad. Cum se poate obţine acest grad? Numai prin performanţă, iar atunci ambiţia mea este să mă autodepăşesc. Chiar dacă sîntem acuzaţi şi se spune că sportivilor nu ar trebui să li se dea grade, cei care ne contestă nu au dreptate. Dacă nici aceste grade nu se mai dau, vă spun sincer, că nici Dinamo, şi nici Steaua nu vor mai exista, pentru că toţi sportivii din aceste motive vin aici”, a spus Lipă. Multipla campioană olimpică şi mondială la canotaj a precizat că nu a fost mulţumită de ceea ce a găsit la CS Dinamo după ce a fost numită în funcţia de preşedinte. „Nu sînt mulţumită de ce am găsit aici. Un lucru pe care l-am constatat şi nu-mi vine să cred că l-am găsit aici este că sportivii îşi doresc aceste grade, muncesc pentru ele, dar nu le preţuiesc. Eu cînd am fost sportivă la Dinamo am plecat de la gradul de sergent major şi am ajuns, după Jocurile Olimpice din 2004, la gradul de chestor. Mi-am dorit foarte mult aceste grade, la fiecare participare la o competiţie importantă. În paralel, am făcut şi o şcoală, o facultate, un masterat, un doctorat şi aşa mi se pare normal să gîndească orice sportiv”, a adăugat Lipă.

Rulmentul Braşov, în pericol să le piardă pe Horvath şi Juhasz

Formaţia feminină de handbal Rulmentul Urban Braşov are termen pînă 30 iunie să achite restanţele financiare jucătoarelor Lidjia Horvath şi Gabriela Juhasz, în caz contrar cele două vor deveni libere de contract. Rulmentul Braşov se confruntă de mai mult timp cu probleme financiare şi începînd din luna februarie jucătoarele au început să depună memorii la FRH pentru neplata sariilor. Primele două jucătoare care au depus memorii au fost Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu, ambele devenind libere de contract şi fiind transferate imediat de Oltchim Rm. Vîlcea. Pe 22 iunie, Rulmentul a avut termenul limită pentru a achita restanţele financiare jucătoarelor Ionela Gîlcă, Carmen Amariei şi Simona Vintilă, însă acestea nu fost achitate şi cele trei handbaliste au devenit libere de contract.