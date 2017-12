Ediţia naţională a Crosului Olimpic, la Constanţa

Astăzi, la ora 10.00, din faţa Sălii Sporturilor din Constanţa, se va da startul ediţiei naţionale a Crosului Olimpic, întrecere organizată cu ocazia Zilei Olimpice, sărbătorită în fiecare an pe 23 iunie. Competiţia îşi va întîmpina şi în acest an participanţii cu numeroase surprize. Toţi cei prezenţi la start vor primi din partea organizatorilor tricoul special al competiţiei pe baza căruia vor putea intra în aceeaşi zi, gratuit, în parcul de distracţii Aqua Magic. În plus, cei peste o mie de participanţi care sînt aşteptaţi la start se vor întrece pentru numeroase premii puse la bătaie în acest an şi de noul sponsor, City Park Mall, dar şi de ceilalţi sponsori care s-au pregătit cu echipamente sportive şi numeroase recompense pentru cîştigători. Traseul pe care se va alerga este următorul: Sala Sporturilor - Str. Mircea cel Bătrîn - Str. Primăverii - Bd-ul Soveja - City Park Mall - Bd-ul Alexandru Lăpuşneanu - Aqua Magic, unde este programată şi festivitatea de premiere, organizată pe scena parcului de distracţii. Întrecerea este organizată de Direcţia pentru Sport a Judeţului, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii “Ovidius”, Poliţia Rutieră şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

Surpriză la Festivalului Internaţional de şah de la Eforie

Principalul favorit al Festivalului Internaţional de Şah de la Eforie, Dmitry Svetuşkin (Moldova), a fost învins în runda a treia a turneului de germanul Matthias Thesing (fav. nr. 24), în timp ce rusul Alexei Fedorov, favoritul nr. 2, a remizat cu românul Alexandru Butunoi. Campioana naţională a României, Corina Peptan, a pierdut pînă acum o partidă, la favoritul nr. 3, marele maestru Viorel Iordăchescu, din Republica Moldova. Andrei Arghirescu, un junior de 16 ani (nr. 117 în concurs), a obţinut o remiză în faţa marelui maestru internaţional Alin Berescu (fav. nr. 12 al competiţiei). În turneul rezervat micuţilor şahişti, spectacolul continuă. La acest turneu participă 150 de copii, împărţiţi pe grupe de vîrstă: pînă la 8 ani, de la 8 la 10 şi de la 10 la 12 ani. La categoria de vîrstă sub 8 ani sînt nu mai puţin de 50 de copii. Cel mai mic dintre ei pare şi cel mai ambiţios, George Michael Muller (România), abia a împlinit cinci ani acum o lună şi a început să participe la concursuri de la patru ani neîmpliniţi. În meciul de duminică, a obţinut doar remiză după o greşeală comisă din neatenţie la final, deşi îşi dominase adversarul de la un capăt la altul al partidei. A ieşit cu obrajii în flăcări din sală, făcând mari eforturi ca să nu plîngă în faţa oamenilor mari. Cînd pierde, Michael nu-şi poate scoate din cap eşecul şi cînd ajunge în camera de hotel îşi bate la cap mama: “Mama, hai să jucăm şah, hai să jucăm şah”. Un alt şahist valoros al competiţiei de la Eforie, Albert Octavian Ruscu, în vîrstă de 6 ani, ştia încă de la 5 ani să scrie şi să vorbească fluent franceza şi engleza. Albert este solicitat şi pentru reclame TV, el apărînd în clipul unei companii de telefonie mobilă. Adversarul lui Albert a cedat partida în mai puţin de 15 minute.

Opt medalii pentru constănţeni la CB de tenis de masă

Evoluţie excelentă pentru sportivii constănţeni prezenţi la Vrnjacka Banja (Serbia), unde săptămîna trecută s-a desfăşurat ediţia a 17-a a Campionatelor Balcanice de tenis de masă pentru juniori şi cadeţi. Nu mai puţin de opt medalii au fost cucerite de jucătorii de tenis de masă antrenaţi de Viorel Filimon şi Liliana Sebe, patru dintre ele fiind de aur, una de argint şi patru de bronz. Vineri, în întrecerea pe echipe, România a fost prezentă în toate finalele, care au fost disputate doar în faţa reprezentativelor ţării gazdă, Serbia. Camelia Postoacă şi constănţencele Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe au urcat pe prima treapă a podiumului, după ce au cîştigat ultimul act, cu 3-2, avînd pînă în finală un parcurs în care nu au cedat niciun set. Băieţii, Hunor Szocs, Mihai Sîrgu şi constănţeanul Lucian Munteanu, după ce au trecut în semifinale, cu 3-0, de Turcia, au pierdut cu Serbia, scor 1-3, în finală. Deşi programul a fost unul foarte încărcat în ultimele două zile de concurs, sportivii noştri luptînd pe trei fronturi pentru medalii (simplu, dublu şi dublu mixt), acest lucru nu i-a împiedicat să urce pe podium în toate probele. Cea mai bună reprezentantă a delegaţiei constănţene a fost Cristina Hîrîci, care după aurul de la echipe a repetat evoluţia şi în celelalte probe, unde a urcat pe prima treaptă a podiumului. Evoluţia sportivei de la LPS CSS “Nicolae Rotaru”- CS Farul dă mari speranţe pentru medalii şi la Campionatele Europene de juniori din Cehia, însă speranţe pentru o medalie sînt puse şi în Anamaria Sebe şi Lucian Munteanu, care au urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului în probele de simplu, dublu juniori şi dublu mixt.

La Wimbledon, Sorana Cîrstea a trecut de Edina Gallovits

Duelul românesc din primul tur de la Wimbledon s-a încheiat cu succesul Soranei Cîrstea în faţa compatrioatei Edina Gallovits. Cîrstea, cap de serie nr. 28, s-a impus, cu 7-5, 6-1, şi s-a calificat în cea de-a doua manşă a celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Sfert-finalista de la Roland Garros va juca în cel de-al doilea tur împotriva Saniei Mirza (India). Pentru calificarea în turul al doilea, Cîrstea va primi 17.750 de lire sterline. Şi Raluca Olaru a reuşit, aseară, să se califice în turul secund. Condusă de franţuzoaica Nathalie Dechy, după ce a cedat, cu 1-6, în primul set, Olaru a revenit surprinzător în al doilea set, pe care şi l-a adjudecat cu 7-6 şi şi-a asigurat prezenţa în următorul tur după 6-2 în ultimul set. Raluca Olaru o va întîlni în cel de-al doilea tur pe Victoria Azarenka (Belarus).

Sorana Cîrstea, locul 27 în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea se menţine pe poziţia 27, cu 1.756 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Următoarea sportivă română clasată în această ierarhie este Monica Niculescu, care a coborît un loc şi se află pe poziţia 62, cu 980p. Între primele 100 de jucătoare ale lumii se mai află trei sportive din România, Raluca-Ioana Olaru, Alexandra Dulgheru şi Edina Gallovits. Olaru a coborît două locuri şi se află pe poziţia 75, cu 869p, Dulgheru se menţine pe locul 88, cu 777p, în timp ce Gallovits a urcat un loc şi se află pe poziţia 96, cu 684p.

Victor Hănescu, cea mai bună clasare din carieră în ierarhia ATP

Victor Hănescu a urcat un loc şi se află acum pe locul 28, cu 1.651 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, aceasta fiind cea mai bună clasare din întreaga sa carieră. Victor Crivoi se menţine pe poziţia 87, cu 820p. La dublu, cel mai bine clasat sportiv român este constănţeanul Horia Tecău - locul 68, cu 1.567p, în urcare două poziţii faţă de săptămîna trecută.

România s-a calificat la CE de rugby în 7

Echipa naţională de rugby în 7 a României, a obţinut calificarea la turneul final al Campionatului European care se va disputa pe 11 şi 12 iulie în localitatea Hanovra (Germania). Confirmarea a venit abia după ultimul turneu de calificare, de la Moscova, cîştigat de Italia. FIRA-AER a anunţat cele zece echipe care merg la Hanovra, alături de România urmînd să lupte pentru titlu Franţa, Portugalia, Italia, Rusia, Moldova, Spania, Georgia, Germania şi Polonia. În zilele următoare va fi anunţată împărţirea în două grupe formaţiilor participante.

Gîlcă, Amariei şi Vintilă au devenit libere de contract

Handbalistele Ionela Gîlcă, Carmen Amariei şi Simona Vintilă au devenit libere de contract după ce Rulmentul Braşov nu le-a achitat restanţele financiare pînă pe 22 iunie, data limită stabilită de Comisia de Soluţionare a Memoriilor. Echipa braşoveană se confruntă de mai mult timp cu probleme financiare şi începînd din luna februarie jucătoarele au început să depună memorii la FRH pentru neplata sariilor. Primele două jucătoare care au depus memorii au fost Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu, ambele devenind libere de contract şi fiind transferate imediat de Oltchim Rm. Vîlcea. Gîlcă, Amariei şi Vintilă nu sînt singurele care au depus memorii. În situaţia lor mai sînt jucătoarele Gabriela Juhasz şi Anca Amariei. Alte două jucătoare, Alexandrina Barbosa şi Ljdia Horvath, şi-au despus memorii la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne şi aşteaptă un verdict. O altă handbalistă de la Rulmentul, Woo Sun Hee, şi-a încheiat contractul cu gruparea braşoveană şi nu a vrut să şi-l mai prelungească. Astfel, pivotul Ionela Gîlcă va ajunge la Oltchim, acest lucru confirmîndu-l preşedintele grupării vîlcene, Ioan Gavrilescu. Gîlcă a plecat în sezonul 2008-2009 de la Oltchim la Rulmentul.

Sandra Izbaşa a luat nota 10 la examenul oral la română de la Bac

Gimnasta Sandra Izbaşa, medaliată cu aur la sol la Jocurile Olimpice de la Beijing, a luat nota 10 la examenul oral la limba şi literatura română din cadrul Bacalaureatului, susţinut, luni, la centrul de examinare de la Liceul Pedagogic “Sabin Drăgoi”, din Deva. Gimnasta s-a prezentat la examen, luni după-amiază, şi a stat în sala de examinare mai bine de o oră. Izbaşa a spus că a avut emoţii, însă nu se compară nici pe departe cu ceea ce simte înainte de concursurile sportive. Sandra Izbaşa a mers la examen însoţită de antrenorul lotului olimpic de gimnastică feminină, constănţeanul Nicolae Forminte, şi a intrat în sală imediat după ce a ajuns, cu 30 de minute înainte de ora la care era programată. “Pot spune că sînt părintele adoptiv al Sandrei şi, normal, am venit să o susţin. Datoria e înainte de toate. Şi fiul meu dă Bacalaureatul. O are pe mama lui alături şi toată susţinerea mea. A depăşit şi el cu bine prima probă. Sandra reuşeşte să-şi stăpînească emoţiile, mai ales că are experienţă”, a spus Forminte. Izbaşa a absolvit Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” din Deva şi nu s-a hotărît încă la ce facultate va da admitere, însă cu siguranţă va fi una cu profil sportiv.