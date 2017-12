Gheorghe Hagi a dezvăluit de ce a refuzat Galatasaray

Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat că au existat tratative între el şi gruparea turcă Galatasaray pentru preluarea funcţiei de antrenor, dar nu s-au concretizat deoarece fostul său club i-a oferit un contract valabil pe şase luni, iar îl îşi dorea unul pe doi ani. “Eu am vrut pe doi ani, ei au vrut pe şase luni şi nu am căzut de acord. Interes a existat din partea ambelor părţi, dar eu am vrut să rămîn pentru un proiect, nu pentru o perioadă scurtă”, a spus Hagi. Fostul mare jucător a mai spus că sînt şanse să mai fie ofertat de Galatasaray şi pe viitor: “Nu s-au supărat că i-am refuzat. Eu le-am mulţumit că s-au gîndit la mine şi a rămas pe altădată. Cînd primeşti o ofertă de la o echipă mare cum este Galatasaray, nu ai cum să nu discuţi”.

Lucian Sânmărtean va juca la Gloria Bistriţa în retur

Mijlocaşul Lucian Sânmărtean, fost component al formaţiilor Panathinaikos Atena şi FC Utrecht, a semnat un contract pînă la sfîrşitul sezonului cu gruparea Gloria Bistriţa. “Sînt bucuros că am revenit la Gloria. Sper să fac treaba bună şi să ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele. Îmi doresc ca Gloria să debuteze cu dreptul în retur şi să obţină victoria duminică, în fata Rapidului. Nu ştiu dacă voi intra în calculele antrenorului pentru acest meci, dar atunci cînd voi fi folosit voi da totul pe teren”, a declarat Lucian Sânmărtean. Mijlocaşul, care va împlini 29 de ani pe 13 martie, a mai jucat pentru echipa bistriţeană în perioada 1998-2003, cînd a înscris 12 goluri. El a debutat în prima liga pentru Gloria, într-un meci cu FC Oneşti din aprilie 1999, scor 3-1. Lucian Sânmartean a adunat 89 de meciuri şi 12 goluri în Liga I, precum şi trei selectii la echipa naţională a României.

Suporterii hunedoreni vor să strîngă bani pentru renovarea stadionului „Michael Klein”

Suporterii echipei Corvinul Hunedoara vor să organizeze o campanie de strîngere de fonduri pentru renovarea stadionului „Michael Klein”. „E un plan îndrăzneţ şi oarecum nebunesc într-o perioadă de recesiune, dar punînd mînă de la mînă, poate vom reuşi noi, hunedorenii, să facem şi această muncă”, se arată pe site-ul suporterilor hunedoreni. Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara are o capacitate de 16.500 de locuri şi a găzduit pînă în 2008 meciurile de pe teren propriu ale formaţiei Corvinul Hunedoara, care s-a retras din seria a 5-a a Ligii a III-a din cauza problemelor financiare.

Grand Prix-ul Monica Iagăr a fost anulat din motive financiare

Ediţia din acest an a Grand Prix-ului Monica Iagăr, concursul internaţional de săritură în înălţime din sală, care ar fi trebuit să aibă loc în Sala Rapid din Bucureşti, pe 28 februarie, a fost anulată din motive financiare. Dubla campioană europeană la înălţime spune că Grand Prix-ul de anul viitor nu va mai fi anulat. „Îmi pare sincer rău că ediţia din acest an nu va mai avea loc, dar sînt convinsă că anul viitor veţi vedea din nou staruri internaţionale pe lista de start a concursului”, a spus Monica Iagăr. Anul acesta s-ar fi desfăşurat cea de-a patra ediţie a acestei competiţii, care este singura reuniune atletică privată din România. Grand Prix-ul Monica Iagăr este cotat ca fiind al III-lea eveniment de acest gen din Europa şi este înscris în calendarul Asociaţiei Europene de Atletism şi al Federaţiei Române de Atletism. Ediţiile precedente au adus în România nume importante din atletismul internaţional, printre care: Frankie Fredericks (campion mondial la 200 de metri), Javier Sotomayor (campion olimpic şi mondial la săritura în înălţime), Blanka Vlasici (campioană olimpică şi mondială la săritura în înălţime) sau Sarka Kasparkova (campioană mondială la triplu salt).

S-a încheiat etapa a 15-a a LN de handbal masculin

În cadrul ultimei partide din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, „U“ Transilvania Cluj a învins pe teren propriu pe Bucovina Suceava cu 35-33 (17-15). În urma acestui succes, formaţia clujeană a urcat trei poziţii în clasament, ocupînd în acest moment locul 8 cu 14 puncte. De partea cealaltă, Bucovina Suceava, rămîne în continuare pe locul 7, avînd tot 14 puncte dar un golaveraj superior. Următoarea etapă, a 16-a, va debuta vineri cu partida CSM Oradea – Steaua (ora 17.00). Restul meciurilor din runda a 16-a a LN de handbal masculin, vor avea loc sîmbătă începînd cu ora 11.00.

Neagu a refuzat orice negociere cu Rulmentul Braşov

Preşedintele clubului Rulmentul Braşov, Remus Cojocaru, a declarat, miercuri, că au eşuat toate încercările de a o convinge pe jucătoarea Cristina Neagu să rămîă la echipă, în ciuda faptului că i s-au plătit 50.000 de lei, iar marţi urmau să-i fie viraţi alţi 150.000 de lei. „Marţi seară, au fost încercări disperate de a o întoarce din drum prin negocieri, purtate inclusiv de către primarul Braşovului, George Scripcaru. Alaltăieri i s-au virat în cont Cristinei Neagu 500 de milioane de lei vechi, iar aseară urmau să-i fie viraţi încă 1,5 miliarde de lei vechi, dar am oprit acest demers, realizînd că este prea tîrziu. Jucătoarea era singura care putea să anuleze demersurile către federaţie, dar n-a făcut-o. A fost negativistă total. Cerusem federaţiei încă o amînare, pentru că suma datorată lui Neagu, de peste 3 miliarde de lei vechi, este prea mare pentru a o putea plăti într-o zi-două. Neagu nu a vrut”, a declarat preşedintele clubului braşovean. Remus Cojocaru a mai precizat că nu s-a pus problema niciun moment să se facă eforturi şi pentru păstrarea Patriciei Vizitiu, cealaltă jucătoare declarată liberă de contract şi a infirmat zvonurile potrivit cărora Cristina Neagu ar fi semnat cu Viborg de o săptămînă: „Nu avea cum să semneze fiind cu noi sub contract pînă în 30 iunie 2010. Acum e jucătoare liberă, Viborg sau orice echipă nu au de ce să ne mai contacteze, pot negocia cu ea direct”. Cristina Neagu şi Patricia Vizitiu au devenit libere de contract, după ce luni a expirat termenul impus de FRH pentru ca Rulmentul Braşov să le achite salariile restante din luna mai 2008. O a treia jucătoare de la Rulmentul, Woo Sun Hee, a procedat similar, depunînd memoriu din cauza restanţelor salariale.