Vlas a devenit tată

Portarul echipei FC Farul Constanţa, Adrian Vlas, este de vineri tată, soţia sa Irina dînd naştere unui băieţel. Acesta a avut 4 kg la naştere şi se va numi Erick Andrei. Din acest motiv, Vlas nu a făcut sîmbătă dimineaţă deplasarea cu lotul Farului în cantonamentul din Antalya (Turcia), el fiind învoit de antrenorul Ion Marin. Adrian Vlas va pleca în această dimineaţă în Antalya pentru a se alătura lotului.

“Tricolorii” se reunesc la Mogoşoaia

“Tricolorii” lui Victor Piţurcă se pregătesc pentru ultima verificare înaintea meciul cu Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, programat pe Stadionul “Farul” din Constanţa, pe 28 martie. Astfel, reprezentativa României va da piept miercuri, de la ora 20.45, cu naţionala Croaţiei, pe Stadionul “Steaua”. Acţiunea începe astăzi, la ora 12.00, cînd este programată reunirea lotului la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, dar cea mai bună veste pentru Piţurcă este revenirea celor două vedete, Cristi Chivu şi Adrian Mutu. Primul a reintrat sîmbătă seara pe teren, în meciul dintre Lecce şi Inter, evoluînd în ultimul sfert al partidei, cîştigate de milanezi cu 3-0. Scăpat de probleme musculare din ultima vreme, Chivu va răspunde prezent convocării şi va juca miercuri, chiar dacă soţia sa, Adelina, trebuie să nască joi. Din partea lui Mutu, veştile sînt şi mai bune, “decarul” Fiorentinei făcînd spectacol în Italia după ce a fost accidentat timp de trei săptămîni. În cazul său, marele semn de întrebare îl reprezintă felul în care va fi primit de fani, după ce a fost fluierat copios la ultimul joc al naţionalei disputat în Ghencea. “Ceea ce se va întîmpla în tribune nu mă interesează, o să mă comport la fel ca la partida Steaua-Fiorentina. Voi juca fără să-i ascult pe spectatori”, a anunţat Mutu. De partea cealaltă, croaţii vin în România decişi să obţină victoria. “Sîntem o echipă foarte bună acum. Am o părere bună despre jucătorii români, dar obiectivele noastre sînt aceleaşi. Mergem la Bucureşti după victorie. O să ne bucurăm de meci, în special că Eduardo va reveni după mai bine de un an. Sper ca şi Kranjcar să se recupereze”, a declarat fundaşul Josip Simunici. În ciuda faptului că naţionala reveine pe Ghencea după o perioadă destul de lungă, fanii nu se înghesuie să-şi cumpere bilete. Chiar dacă cel mai scump bilet este doar 25 de lei, iar casele de bilete s-au deschis încă de vineri, doar cîteva sute de suporteri au ales să-şi asigure intrarea la meciul de miercuri.

Irlanda a învins Franţa, în Six Nations, după şase ani

După şase ani de abstinenţă, Irlanda reuşeşte să învingă Franţa, în Six Nations. Noul antrenor al “verzilor” - Declan Kidney a reuşit să pună în valoare una dintre cele mai puternice linii de treisferturi din lume şi Franţa a trebuit să se recunoască învinsă. Anglia a trecut fără probleme de Italia, în timp ce campioana en titre, Ţara Galilor, a zdrobit Scoţia, chiar la Edinburgh. Rezultatele primei etape: Anglia - Italia 36-11; Irlanda - Franţa 30-21; Scoţia - Ţara Galilor 13-26.

Alin Stoica va juca la FC Braşov

Mijlocaşul Alin Stoica se pregăteşte cu FC Braşov, echipă la care va rămâne pînă în vară, însă va evolua doar pe prime de joc, a anunţat antrenorul Răzvan Lucescu. “Vreau să îl ajut pe Alin Stoica, este un fotbalist cu mari calităţi, care ne poate ajuta, şi poate aduce un plus de valoare lotului pe care îl avem. El va evolua la noi pînă în vară, dar va juca doar pe prime de joc. Dacă pînă în vară confirmă, atunci îi vom face o propunere şi vom negocia cu el”, a declarat Lucescu jr.. Alin Stoica va pleca marţi, alături de jucătorii de la FC Braşov, în cantonamentul din Antalya (Turcia). Mijlocaşul în vîrstă de 29 de ani a mai evoluat la Steaua, Anderlecht Bruxelles, FC Bruges, Siena, FC Naţional, FC Timişoara, KAA Gent şi Mouscron.

LA Galaxy a refuzat oferta lui AC Milan pentru Beckham

Gruparea Los Angeles Galaxy a refuzat o ofertă de 10 milioane de dolari de la AC Milan pentru David Beckham, care evoluează în prezent la echipa italiană sub formă de împrumut. “Am primit o ofertă, pe care am respins-o”, a declarat Tim Leiweke, directorul general al AEG, grupul care deţine LA Galaxy. Leiweke nu a precizat valoarea ofertei, dar “Los Angeles Times” notează că se pare că ar fi vorba de cel puţin 10 milioane de dolari. Acordul de împrumut al lui Beckham la AC Milan va expira pe 9 martie, iar jucătorul englez şi-a exprimat dorinţa de a rămîne în Serie A. “Trebuie să punem capăt acestui circ. Dacă David vrea să termine sezonul la AC Milan şi Milan va despăgubi gruparea Galaxy astfel încît nici clubul şi nici fanii să nu sufere prejudicii, atunci ne vom gîndi la această variantă. Însă Milan trebuie să ştie că noi îl aşteptăm pe David pe 9 martie. Eu discut cu David şi el nu ne forţează mîna”, a precizat Leiweke.

Del Piero nu a fost convocat la naţionala Italiei

Selecţionerul echipei naţionale a Italiei, Marcello Lippi, a convocat 23 de fotbalişti pentru partida amicală cu reprezentativa Braziliei, care va avea loc mîine. Selecţionerul nu a apelat nici de această dată la Alessandro Del Piero, iar din lot lipseşte şi Antonio Cassano. Buffon şi Pirlo revin după ce au fost accidentaţi, iar Aquilani, Di Natale şi Zambbrotta sînt convocaţi din nou după ce au ratat ultima partidă amicală. Meciul dintre Brazilia şi Italia va avea loc pe stadionul Emirates din Londra. Lotul Italiei - portari: Buffon (Juventus), Amelia (Palermo), De Sanctis (Galatasaray); fundaşi: Bonera (AC Milan), F. Cannavaro (Real Madrid), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Grosso (Olympique Lyon), Legrottaglie (Juventus), Zambrotta (AC Milan); mijlocaşi: Aquilani (AS Roma), Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Montolivo (Fiorentina), Pepe (Udinese), Perrotta (Roma), Pirlo (Milan); atacanţi: Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Quagliarella (Udinese), Rossi (Villarreal), Toni (Bayern Munchen).

Beckham, convocat pentru amicalul cu Spania

Mijlocaşul împrumutat de LA Galaxy la AC Milan, David Beckham, se află printre cei 23 de jucători pe care selecţionerul Angliei, Fabio Capello, i-a convocat pentru partida de pregătire cu Spania, de pe 11 februarie. Fostul căpitan al reprezentativei Albionului va avea şansa să egaleze recordul de 108 selecţii al lui Bobby More şi să urce pe locul secund în topul celor mai selecţionaţi jucători la naţionala Albionului, după Peter Shilton, care are 125 de apariţii. Beckham (33 de ani) revine astfel sub comanda lui Capello, după ce a lipsit de la ultimul amical pe care ţara sa l-a disputat în noiembrie 2008, împotriva Germaniei. De asemenea, James Milner (Aston Villa) şi Carlton Cole (West Ham) vor avea ocazia să bifeze prima prezenţă în reprezentativa britanică. Lotul Angliei pentru amicalul de miercuri, cu Spania - portari: Green (West Ham), Hart (Manchester City), James (Portsmouth); apărători: Bridge (Manchester City), A. Cole (Chelsea), Rio Ferdinand (Man Utd), Jagielka (Everton), Johnson (Portsmouth), Terry (Chelsea), Upson (West Ham), L. Young (Aston Villa); mijlocaşi: Beckham (AC Milan), Barry (Aston Villa), Carrick (Manchester United), Downing (Middlesbrough), Lampard (Chelsea), Milner (Aston Villa), Wright-Phillips (Manchester City), A. Young (Aston Villa); atacanţi: Agbonlahor (Aston Villa), C. Cole (West Ham), Crouch (Portsmouth), Heskey (Aston Villa).

Fernando Torres va renunţa la burlăcie

Internaţionalul spaniol al echipei Liverpool, Fernando Torres, se va căsători în curînd cu iubita sa Olalla Dominguez, care este însărcinată. La nunta fotbalistului cu tînăra în vîrstă de 23 de ani vor fi invitaţi mai mulţi jucători de la Liverpool, între care şi Steven Gerrard şi Pepe Reina, precum şi tehnicianul Rafael Benitez. Fernando Torres şi Olalla Dominguez s-au cunoscut în urmă cu opt ani, în localitatea Estorde, unde familiile celor doi obişnuiau să îşi petreacă vacanţa de vară. Olalla este în prezent studentă.