Cristiano Ronaldo, cel mai bun fotbalist din lume în 2008

Portughezul Cristiano Ronaldo, de la Manchester United, va primi luni trofeul pentru cel mai bun fotbalist al anului trecut, premiu oferit de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), a anunţat cotidianul britanic The Guardian. Doi dintre cîştigătorii EURO 2008, Xavi Hernandez şi Fernando Torres, sînt şi ei pe lista celor nominalizaţi, alături de Kaka şi Lionel Messi, dar Cristiano Ronaldo este favorit să cîştige premiul FIFA World Player pentru anul 2008. Acesta este desemnat în urma voturilor selecţionerilor şi căpitanilor de echipă ale primelor reprezentative. Cristiano Ronaldo a reuşit 42 de goluri pentru Manchester United în sezonul trecut, fiind cîştigător al Premier League şi al Ligii Campionilor. Decernarea premiului FIFA World Player va avea loc pe 12 ianuarie, la Zurich.

Casillas, cel mai bun portar al anului trecut

Portarul echipei Real Madrid, Iker Casillas, a fost desemnat cel mai bun goalkeeper din lume în 2008, într-o ierarhie alcătuită de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Casillas a acumulat 249 de puncte, fiind urmat de Gianluigi Buffon (Juventus Torino), cu 170p, şi Edwin van der Sar (Manchester United), cu 143p. S-au mai clasat între primii zece Petr Cech (Chelsea), Igor Akinfeev (ŢSKA Moscova), Jose Francisco Cevallos (LDU Quito), Julio Cesar (Inter Milano), Jose Reina (Liverpool), Jens Lehmann (VfB Stuttgart) şi Justo Wilmar (Real Valladolid). Faţă de anul trecut, Casillas şi Buffon au făcut rocadă în fruntea clasamentului, italianul fiind cîştigător şi în 2006.

Zico, noul antrenor al echipei ŢSKA Moscova

Antrenorul brazilian Zico şi-a reziliat contractul cu gruparea uzbecă Bunyodkor şi va fi numit pe banca tehnică a formaţiei ŢSKA Moscova, informează L’Equipe. Antrenorul în vîrstă de 55 de ani îi va urma la conducerea tehnică a echipei moscovite lui Valeri Gazaev, care şi-a dat demisia la începutul lunii decembrie 2008. ŢSKA Moscova este calificată în 16-imile de finală ale Cupei UEFA, în care va întîlni pe Aston Villa. Gazaev a antrenat pe ŢSKA în perioada 2004-2008, cîştigînd o Cupă UEFA, trei titluri de campion naţional, trei Cupe ale Rusiei şi o Supercupă. Zico a mai pregătit de-a lungul carierei sale de antrenor naţionala Japoniei şi echipele de club Kashima Antlers, Fenerbahce Istanbul şi Bunyodkor.

Ribery a lovit autocarul lui Bayern Munchen

Internaţionalul francez Franck Ribery a condus autocarul lui Bayern Munchen, în care erau toţi colegii săi, dar călătoria a fost scurtă deoarece jucătorul a lovit maşina de mai multe semne de circulaţie din parcarea hotelului unde echipa este cazată în Dubai. Jucătorii lui Bayern aşteptau în autocar să plece de la hotel la terenul de antrenament, iar Ribery s-a urcat în locul şoferului. Acesta a vrut să facă un tur al complexului hotelier, dar a ratat manevra şi a acroşat două panouri cu indicatoare şi a lovit un stîlp de beton. Conducerea hotelului s-a plîns la managerul general al lui Bayern, Uli Hoeness, deoarece francezul nu avea permis de conducere pentru autocar. Ribery este cunoscut pentru glumele pe care le face, iar una dintre victimele sale a fost chiar fostul căpitan al echipei Oliver Kahn, pe care a turnat o găleată de apă, iar după finala Cupei Germaniei din 2008 s-a prefăcut că vrea să fure trofeul.

14 meciuri au fost amînate în Franţa

Mai multe meciuri de fotbal din Franţa au fost amînate din cauza zăpeţii şi a gerului pătrunzător, ele urmînd să fie reprogramate de Comisia pentru Competiţii. Partida Valenciennes - Caen, din etapa a 20-a a Ligue 1, care trebuia să se joace sîmbătă, a fost amînată pentru că suprafaţa de joc este îngheţată şi nu se poate juca, meciul urmînd să fie reprogramat. Alte cinci meciuri din Liga a II-a franceză au fost amînate din cauza ninsorilor abundente şi a frigului din Franţa, partide ce trebuiau să se joace vineri seară: Chateauroux - Angers, Sedan - Troyes, Dijon - Amiens, Reims - Strasbourg şi Metz - Ajaccio. De asemenea, alte opt jocuri din ligile inferioare vor fi reprogramate de forurile franceze. Condiţiile meteorologice au creat probleme în Franţa şi în timpul meciurilor din cupă, disputate săptămîna trecută, cînd partidele Olympique Lyon - Concarneau şi Ponit de Roide Vermondans - Ajaccio au fost amînate.

Arsenal nu va vinde niciun jucător în pauza de iarnă

Antrenorul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat, vineri, că echipa engleză nu va vinde niciun jucător în pauza de iarnă, dar a refuzat să vorbească despre o eventuală sosire a rusului Andrei Arşavin. Wenger a spus că fundaşul Kolo Toure nu va fi transferat, situaţia fiind aceeaşi şi în cazul lui William Gallas, care a fost trimis la echipa a doua la finalul lunii noiembrie. Antrenorul nu a comentat interesul clubului londonez faţă de mijlocaşul rus Arşavin (27 de ani), care vrea să plece de la Zenit St. Petersburg. “Nu vreau să vorbesc despre jucătorii pe care noi vrem să îi cumpărăm, aşa că nu o să dau nicio informaţie”, a spus Wenger. Conform impresarului lui Arşavin, jucătorul poate pleca de la actuala sa formaţie contra unei sume de circa 20 de milioane de euro.

Slovacia a cîştigat Cupa Hopman

Echipa de tenis a Slovaciei a cîştigat Cupa Hopman, competiţie care s-a desfăşurat la Pert (Australia), după ce a obţinut, vineri, victorii în ambele meciuri de simplu din finala împotriva formaţiei Rusiei. La feminin, Dominika Cibulkova a învins-o pe Dinara Safina, cu 6-7 (3/7), 6-1, 6-4, în timp ce la masculin, Dominik Hrbaty a trecut de Marat Safin, cu 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/3). Slovacia se află la al treilea succes în Cupa Hopman, după cele reuşite în 1998 şi 2005.

Kawasaki a confirmat că se retrage din CM de motociclism viteză

Constructorul Kawasaki a anunţat, vineri, că, din 2009, nu va mai participa la Campionatul Mondial de motociclism viteză (MotoGP), confirmînd astfel informaţiile apărute, la sfîrşitul lunii decembrie, în cotidianul spaniol El Mundo Deportivo. Grupul Kawasaki Heavy Industries (KHI) a precizat că doreşte astfel să-şi reducă cheltuielile, pentru a putea depăşi criza economică. “Efectul crizei financiare din economia mondială este mare şi credem că va fi necesară o perioadă înainte de revenire. Am considerat necesară revizuirea distribuirii resurselor noastre financiare şi am decis să renunţăm la participarea în Moto GP începînd din 2009”, se arată într-un comunicat al KHI. Potrivit unui responsabil al grupului, Kawasaki cheltuia în Moto GP aproximativ 32 de milioane de euro în fiecare an.

FOTA pledează pentru reducerea costurilor în F1

Eeuniţi la Londra, reprezentanţii Asociaţiei echipelor de F1 (FOTA), şi-au exprimat dorinţa de a reduce costurile în sezonul 2009 al Campionatului Mondial de Formula 1 prin diminuarea resursele alocate pentru testele aerodinamice. FOTA (Formula One Teams Association), care a fost creată în septembrie 2008 de zece echipe din F1, a anunţat şi o serie de măsuri care vor fi aplicate în anii următori. Astfel, în perioada 2010-2012, echipele au decis diminuarea costurilor transmisiilor pentru monoposturile de F1. Fiecare sistem de transmisie va trebui să fie utilizat pentru şase curse consecutive şi va avea un cost anual de 1,5 milioane de euro pentru fiecare echipă. Asociaţia grupărilor din F1 şi-a reafirmat intenţia de a furniza, începînd din 2010, motoare formaţiilor independente mai mici pentru un preţ de cinci milioane de euro pe sezon. De asemenea, FOTA se pronunţă în favoarea eliminării materialelor costisitoare care nu duc la îmbunătăţirea performanţelor unui nonopost. Toate aceste decizii ale FOTA se înscriu în procesul de reducere a costurilor în F1. În luna decembrie, Consiliul Mondial al FIA a adoptat în unanimitate o serie de măsuri menite să reducă semnificativ cheltuielile de exploatare în Formula 1 din 2009, inclusiv eliminarea testelor private în timpul sezonului. Motoarele vor trebui să dureze trei Grand Prix-uri consecutive şi piloţii nu pot utiliza mai mult de opt blocuri propulsare pe sezon. Aceste măsuri ar trebui să permită echipelor economisească 50 la sută din bugetul lor destinat motoarelor comparativ cu sezonul trecut.

Modernizarea circuitului de la Donington Park va costa 110 milioane de euro

Proprietarul circuitului de la Donington Park, care a cumpărat, începînd cu 2010, dreptul de a găzdui Marele Premiu de F1 al Marii Britanii în locul celui de la Silverstone, a obţinut autorizaţia pentru a începe lucrările de modernizare, care vor costa 110 milioane de euro. Proiectul prevede, printre altele, mărirea circuitului pentru a-l aduce la standardele cerute de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), construcţia unui nou paddock, a unui centru medical, a unui centru de presă şi mărirea capacităţii tribunelor. “Sînt foarte fericit. Acesta este sfîrşitul a şase ani de muncă şi, probabil, începutul altor şase ani de muncă suplimentară”, a declarat proprietarul circuitului britanic, Simon Gillett. Silverstone a găzduit 41 Grand Prix-uri, inclusiv prima cursă din istoria Formulei 1, pe 13 mai 1950. Circuitul de la Silverstone se află la aproximativ 125 km nord-vest de Londra, în vreme ce Donington este situat la nord, la aproape 190 km de capitala Angliei, în apropierea oraşului Nottingham.