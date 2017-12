Mircea Sandu, la DNA

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat marţi, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că a dat o declaraţie de martor în dosarul privind transferurile de fotbalişti. Mircea Sandu a ajuns la sediul DNA în jurul orei 9.00 şi a plecat după mai puţin de o oră, declarînd că a fost citat în calitate de martor în dosarul privind transferurile de jucători. Preşedintele FRF a refuzat să spună mai multe despre conţinutul declaraţiei. Sandu a adăugat că nu a mai fost citat pentru un termen viitor, dar că ancheta continuă pentru a “scoate adevărul la iveală”. În urmă cu o zi, Gheorghe Dinu, fost preşedinte al FC Rapid, în prezent preşedinte al FC Braşov, a fost audiat de procurorii anticorupţie în calitate de martor în dosarul privind transferurile în străinătate ale unor jucători. Dinu Gheorghe a declarat că a fost audiat ca martor în cazul transferurilor jucătorilor Cristian Dulca şi Florin Bratu. Pe 10 ianuarie, DNA a început urmărirea penală împotriva a zece oameni de fotbal în legătură cu transferurile unor fotbalişti.

Taher a preluat pachetul majoritar de acţiuni al FC Rapid

George Copos a anunţat, oficial, vînzarea a 80 la sută din acţiunile grupării FC Rapid către omul de afaceri iordanian Fathi Taher, tranzacţia finalizîndu-se, în noaptea de luni spre marţi, după opt ore de discuţii. Cei doi oameni de afaceri s-au întîlnit la “Crowne Plaza”, actele fiind semnate în prezenţa avocaţilor celor două părţi. “Gata, de mîine (n.r. - marţi) Atelierele Griviţa deţin pachetul majoritar de acţiuni la Rapid. Domnul Taher este mai puternic financiar decît mine, are afaceri de peste 500 de milioane de euro. Mă bucur că am putut realiza ceva la Rapid în cei 16 ani petrecuţi aici. În contractul semnat azi am pus o clauză conform căreia noua conducere este obligată să aibă cel puţin aceleaşi performanţe pe care le-am avut eu la Rapid”, a spus Copos, care a adăugat că a plîns când a semnat actele. De asemenea, Fathi Taher a declarat, la finalul negocierilor, că noul preşedinte al clubului este Constantin Toma, om de afaceri, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei de asigurari Omniasig. “Antrenor va rămîne pînă la finalul sezonului secundul Rada, iar de la vară vom aduce la Rapid un mare antrenor”, a adăugat Taher.

Cel mai slab clasate echipe în ierarhia FIFA evoluează în preliminariile CM, zona CONCACAF

Ocupantele ultimului loc (202) în clasamentul mondial al FIFA, Montserrat, Insulele Virgine şi Aruba, vor evolua în zona CONCACAF în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2010. Montserrat va întîlni, miercuri, Surinamul, iar partida va avea loc în Trinidad & Tobago, pentru că niciuna dintre ţări nu are un stadion omologat de FIFA. Într-o altă întîlnire pentru preliminariile CM 2010 se vor întîlni Insulele Virgine şi Grenada, în timp ce Aruba va juca în Antigua & Barbuda. Naţionalele din Montserrat, Insulele Virgine şi Aruba ocupă toate poziţia 202 în clasamentul mondial întocmit de FIFA, fiind cel mai slab clasate echipe din lume. Pe acelaşi loc se mai află şi echipele din Samoa Americană, Guam şi Timorul de Est. Echipele din josul clasamentului din zona CONCACAF evoluează încă un tur preliminar, în timp ce formaţii precum SUA, Mexic sau Honduras vor juca din luna iunie. Naţionala Mexicului va întîlni cîştigătoarea dintre St.Kitts & Nevis şi Belize. Statul Montserrat avea în 1995 12.000 de locuitori, dar din cauza erupţiei unui vulcan au mai rămas doar 4.700, iar restul s-au mutat în alte ţări. “Cei mai mulţi jucători ai noştri stau ca refugiaţi în Anglia. Pe insulă mai sînt doar cîţiva fotbalişti. Avem o bază de date pentru a şti unde este toată lumea”, a declarat pentru site-ul oficial al FIFA antrenorul secund al echipei, Cecil Lake. Dintre fotbaliştii care locuiesc în Anglia, doi dintre ei sînt semiprofesionişti: Junior Mendes evoluează la o echipă din liga a cincea, iar Wayne Dyer joacă în liga a şaptea.

Atletico Madrid îl va transfera pe Heitinga

Fundaşul formaţiei Ajax Amsterdam, olandezul John Hetinga, a declarat că a ajuns la un acord în privinţa transferului său la echipa spaniolă Atletico Madrid şi va semna un contract valabil pentru următorii cinci ani. “Sînt încîntat. Este un pas fantastic în cariera mea, dar îmi va lipsi Ajax incredibil de mult”, a afirmat Heitinga. Internaţionalul în vîrstă de 24 de ani a precizat că el şi-a dat acordul în privinţa transferului, dar că formaţiile trebuie să se înţeleagă în privinţa sumei de transfer. Heitinga are o clauză în contract care prevede că suma maximă pe care Ajax o poate cere este de 10 milioane de euro, iar fundaşul a afirmat că Atletico va plăti respectiva sumă. Jucătorul olandez are 32 de selecţii în naţională şi a debutat la Ajax în 2001, la vîrsta de 17 ani, fiind pregătit la echipa de tineret a clubului.

Selecţionerul Croaţiei l-a invitat pe Eduardo la EURO 2008

Selecţionerul echipei naţionale a Croaţiei, Slaven Bilici, a anunţat că îl va invita pe atacantul Eduardo da Silva în delegaţia echipei pentru Campionatul European din vară, chiar dacă jucătorul lui Arsenal este accidentat. “Vreau ca Eduardo să fie acolo cu noi şi aşa vor toţi jucătorii. Ar însemna foarte mult pentru el”, a declarat Bilici înainte de meciul amical contra Scoţiei, programat astăzi pe Stadionul “Hampden Park”. “A fost un om foarte important în drumul nostru spre turneul final şi îşi doreşte foarte mult să fie de folos pentru moralul echipei în timpul Campionatului European, dar totul depinde de Arsenal”, a explicat selecţionerul. Eduardo a suferit o fractură a piciorului în timpul meciului de luna trecută cu Birmingham, iar perioada de indisponibilitate este estimată la nouă luni.

Antrenorul unei echipe din Liga a III-a turcă, împuşcat mortal

Antrenorul formaţiei turce Bafraspor, din Liga a III-a, Sedat Gezer, a murit, ieri dimineaţă, după ce a fost împuşcat în cap, iar în incident şi-a pierdut viaţa şi antrenorul cu portarii al echipei. Clubul turc a anunţat că doi atacatori necunoscuţi au ajuns la sediul formaţiei într-un microbuz şi au început să tragă cu armele pe care le aveau la ei. Antrenorul cu portarii, Ismail Kurt (43 de ani) a murit pe loc, în timp ce principalul Sedat Gezer (53 de ani) şi-a pierdut viaţa la spitalul la care a fost transportat. Şi managerul echipei, Engin Ozarslan (62 de ani) a fost rănit în atac. Nu au fost date publicităţii alte detalii legate de motivele care au dus la producerea incidentului.

Baseball-ul japonez trebuie să devină vegetarian pentru a combate... încălzirea globală

Un grup de apărători ai drepturilor animalelor a sfătuit autorităţile din baseball-ul japonez, cel mai popular sport în arhipelag, să nu mai accepte comercializarea de hot-dogs pe stadioane, subliniind efectul nefast al creşterii animalelor asupra încălzirii globale. Liga Profesionistă de Baseball din Japonia (PBJ) a anunţat, săptămîna trecută, că va lua măsuri pentru a lupta împotriva încălzirii globale, printre aceastea numărîndu-se scurtarea meciurilor, cu scopul micşorării consumului de energie. Dar, potrivit Asociaţiei pentru un tratament etic aplicat animalelor (PETA), cu sediul în SUA, PBJ ar deveni “un exemplu în lupta împotriva încălzirii globale doar dacă va accepta consumul numai al alimentelor vegetariene” pe stadioane, se arată într-un comunicat. Industria creşterii animalelor contribuie mai mult la încălzirea climatică decît întregul sistem de transport utilizat pe Terra, a arătat un studiu mondial al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură, dat publicităţii în 2006. “Cum vegetarienii sînt mai puţin expuşi decît carnivorii unor maladii grave ca bolile de inimă, diabetul şi obezitatea, suporterii echipelor de baseball vor fi mai în formă să îşi susţină formaţia favorită”, a adăugat PETA. Asociaţia a subliniat că numeroase stadioane de baseball din SUA au în meniul oferit publicului şi specialităţi vegetariene, printre care se numără burgerii din soia.