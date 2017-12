Divizia A1 la volei

Aseară s-a disputat ultimul meci din etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin: Steaua București - Phoenix Şimleu Silvaniei 1:3 (25:17, 29:31, 24:26, 19:25). Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 45p (setaveraj 48:10), 2. CSVM Zalău 41p (44:14), 3. Dinamo Bucureşti 31p (37:25), 4. SCM U. Craiova 28p (38:30), 5. CSM Bucureşti 24p (35:30), 6. Arcada Galaţi 23p (32:34), 7. Unirea Dej 23p (28:33), 8. Explorări Baia Mare 19p (28:38), 9. VCM Piatra Neamţ 16p (25:39), 10. Phoenix Șimleu 16p (23:38), 11. Banatul Caransebeș 12p (22:43), 12. Steaua Bucureşti 10p (18:44).

HCM Baia Mare s-a calificat în Final Four-ul Cupei României la handbal masculin

În ultima partidă din returul sferturilor de finală ale Cupei României la handbal masculin, disputată aseară, Dinamo București a pierdut, pe teren propriu, confruntarea cu HCM Baia Mare, scor 29-32. În meciul tur cele două echipe încheiaseră la egalitate, scor 26-26. În Final Four-ul Cupei României, care va avea loc la 15 și 16 aprilie, s-au mai calificat formațiile HCM Constanța (26-28 și 27-24 cu Poli Timișoara), HC Odorhei (34-23 și 39-33 cu HC Vaslui) și Pandurii Tg. Jiu (32-25 și 20-26 cu CSM București).

HCM Baia Mare, ultimul loc în Liga Campionilor

În etapa a 2-a din Grupa Principală 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin, campioana României HCM Baia Mare a fost învinsă categoric, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 26-18 (13-9), de deținătoarea trofeului, echipa maghiară Gyor Audi Eto KC. În aceeași grupă s-au mai înregistrat rezultatele: Metz Handball - IK Savehof 22-25 și Larvik - Viborg 31-18. Clasament: 1. Larvik 12p, 2. Gyor 10p, 3. Viborg 5p, 4. Metz 4p, 5. Savehof 3p, 6. HCM BAIA MARE 2p.

Aur pentru Vlăduţ Simionescu la Openul de judo de la Sofia

Judoka Vlăduţ Simionescu a câştigat medalia de aur la categoria +100 de kilograme, la Openul european de la Sofia. Simionescu a câştigat grupa C a concursului de duminică, după ce a trecut de georgianul Vahtang Okruaşvili și de germanul Pierre Borkowski. În semifinale, românul l-a învins pe sud-coreeanul Soo-Whan Kim, iar în finală a trecut de ucraineanul Iakiv Hammo. Vlăduţ Simionescu a primit 100 de puncte în clasamentul IJF pentru această victorie, iar următorul concurs la care va participa va fi Openul european de la Roma. În același concurs din capitala Bulgariei, la care au participat 452 de sportivi din 51 de ţări, 283 la masculin și 169 la feminin, alți doi judoka români, Cristian Bodîrlău (81 kg) şi Violeta Dumitru (48 kg), au încheiat competiţia pe locul 5, ratând medaliile de bronz.

Goluza și-a dat demisia de la naționala de handbal masculin a Croației

După ce reprezentativa de handbal masculin a Croației a încheiat doar pe locul 6 ultima ediție a Campionatului Mondial din Qatar, selecționerul Slavko Goluza și-a prezentat demisia. În vârstă de 44 de ani, Goluza pregăttea echipa națională din 2010, perioadă în care a obținut medaliile de bronz la Jocurile Olimpice din 2012, Campionatul Mondial din 2013 și Campionatul European din 2012. „Am luat această decizie după ce am reflectat asupra evoluției echipe de la Campionatul Mondial și după ce am discutat și cu președintele federației. Am muncit cu profesionalism, dedicație pentru a atinge obiectivele trasate de federației, de a califica echipa la Jocurile Olimpice din 2016. Am avut mereu suportul federației, dar criticile aduse de suporteri au contat mult prea mult atât petnru mine, cât și pentru familia mea, iar demisia este irevocabilă“, a precizat Goluza.

Japoneza Sara Takanashi a câştigat a doua etapă de sărituri cu schiurile de la Rîşnov

Sportiva japoneză Sara Takanashi a câştigat a doua etapă de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile desfășurată la Rîşnov, duminică. Takanashi, care a reușit o săritură de 95 de metri, a fost urmată de americanca Nita Englung (94 m) şi de austriaca Daniela Iraschko-Stolz (91,5 m), învingătoarea de sâmbătă. Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, juriul a decis ca etapa a doua să includă o singură manşă. Pentru succesul obţinut la Rîşnov, Takanashi va primi un premiu în valoare de 3.000 de franci elveţieni. Cele două săritoare din România, Daniela Haralambie şi Bianca Ştefănuţă, s-au clasat pe locurile 34 şi 39. La competiţie au asistat aproximativ 10.000 de spectatori.

Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

Prima etapă din actuala ediție a Turneului celor 6 Națiuni la rugby s-a încheiat cu următoarele rezultate: Țara Galilor - Anglia 16-21, Italia - Irlanda 3-26 și Franța - Scoția 15-8. Derby-ul rundei s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a Angliei, care a prezentat o echipă cu multe rezerve (cinci titulari obișnuiți accidentați!) și a avut de recuperat un început de meci dezastruos - galezii conduceau cu 10-0, după opt minute de joc! Englezii au avut o repriză secundă excelentă și au întors scorul de la 8-16 - la pauză, la 21-16 - la final!

Rohan Dennis a îmbunătăţit recordul orei la ciclism

Australianul Rohan Dennis a îmbunătăţit recordul orei la ciclism, duminică, la Granges (Elveția), el parcurgând 52,491 kilometri în 60 de minute. Dennis a îmbunătăţit cu peste 600 de metri recordul stabilit de austriacul Mathias Brandle în data de 30 octombrie 2014, la Aigle: 51,852 km. La o săptămână după tentativa nereușită a compatriotului său Jack Bobridge, care a avut loc la Melbourne, Dennis a ales velodromul din Granges și pista sa de 250 m, din apropierea sediului echipei sale, BMC, fabricant de biciclete. Rohan Dennis, în vârstă de 24 ani, este recentul câștigător al Turului Down Under, dar și un mare specialist în probele de pistă. A fost campion mondial la urmărire în 2011 și medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 cu echipa australiană de urmărire. Și alți rutieri și-au propus să atace recordul orei în cursul acestui an, între care britanicul Bradley Wiggins, campionul olimpic și mondial en titre la contracronometru.

Antrenorul Dean Smith, mentorul lui Michael Jordan, a încetat din viaţă

Legendarul antrenor al echipei universităţii North Carolina, Dean Smith, care a fost mentorul lui Michael Jordan şi considerat de acesta ca al doilea tată, a încetat din viaţă, sâmbătă, la vârsta de 83 de ani, informează „Le Figaro”. Dublu campion NCAA (1982, 1993), Smith a antrenat timp de 36 de ani echipa North Carolina (1961-1997), cu care a ajuns de 11 ori în Final Four. Dean Smith a deţinut o perioadă îndelungată recordul de victorii în NCAA (879), înainte de a fi depăşit de Bobby Knight, Jim Boeheim, iar apoi de Mike Krzyzewski. Campion olimpic la conducerea echipei SUA în 1976, la Montreal, Smith a antrenat de-a lungul timpului peste 50 de jucători care au ajuns în NBA. Michael Jordan spunea despre Smith că a fost mentorul său şi al doilea tată.

Mark Selby a câștigat Mastersul German la snooker

Mark Selby a câştigat cu 9-7 finala disputată la Berlin, în Mastersul German, împotriva lui Shaun Murphy, acesta fiind primul trofeu major pentru Selby de la câştigarea titlului mondial, în mai 2014. Murphy a început mai bine finala şi a condus cu 5-2, dar Selby a revenit şi a câştigat şapte dintre următoarele nouă jocuri. Englezul în vârstă de 31 de ani a primit pentru câştigarea turneului din capitala Germaniei un cec în valoare de 80.000 de euro. Victoria îl readuce pe Selby pe primul loc în clasamentul mondial, detronându-l pe australianul Neil Robertson. A fost a doua finală jucată de Selby la Berlin, după cea pierdută în 2011, în faţa galezului Mark Williams. La rândul său, Murphy (32 de ani) a ajuns pentru prima dată în carieră în finala Mastersului German, performanță răsplătită cu 35.000 de euro. Turneul de la Berlin a consemnat şi cel de-al 113-lea break maxim din istoria snookerului, reuşit de Judd Trump, în sfertul de finală cu Selby.