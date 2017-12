SĂGEATA JOACĂ AZI CU ACS BERCENI

Aflată în cantonament la Bușteni, formația Săgeata Năvodari va disputa astăzi, o nouă partidă de verificare. Echipa pregătită de Cătălin Anghel, Norbert Niță și Alexandru Iliuciuc va întâlni, de la ora 11.00, pe ACS Berceni, meciul urmând să fie găzduit de stadionul din Ghimbav. Este al doilea joc susținut de năvodăreni în stagiul montan de pregătire, după ce marți au câștigat, cu scorul de 4-1, întâlnirea cu CSM Rm. Vâlcea.

JUVENTUS A OFERIT 500.000 DE EURO PENTRU JUNIORUL ANDREI IVAN

Gruparea italiană Juventus Torino a făcut o ofertă de 500.000 de euro clubului CSU Craiova pentru jumătate din drepturile federative ale internaţionalului de juniori Andrei Ivan, în vârstă de 17 ani, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, citând www.maximasport.ro. Conform revistei oficiale a clubului CS U Craiova, Maxima Sport, conducerea grupării craiovene a refuzat oferta italienilor, fiind de acord să înstrăineze jumătate din drepturile federative ale jucătorului doar în schimbul sumei de trei milioane de euro. În vârstă de 17 ani, Andrei Ivan are un gol marcat în Liga 1, împotriva echipei Steaua, în etapa a 2-a. Andrei Ivan, a declarat, ieri, că nu are cunoştinţă despre vreo ofertă de transfer de la Juventus Torino şi a ţinut să menţioneze că în momentul de faţă nu doreşte să plece de la gruparea olteană.

LAHM EXCLUDE IDEEA REVENIRII ÎN NAŢIONALA GERMANIEI

Fostul căpitan al naţionalei Germaniei, Philipp Lahm, a exclus ideea revenirii sale în prima reprezentativă a ţării sale, într-un interviu acordat Sky Sports News. „Aşa este în viaţă. Niciodată nu trebuie să spui niciodată, în orice moment se poate întâmpla ceva. Dar sincer să fiu exclud ideea revenirii mele la echipa naţională”, a afirmat fotbalistul în vârstă de 30 de ani, care s-a retras din naţionala Germaniei la cinci zile după câştigarea titlului mondial în Brazilia. Lahm a mai declarat, pentru cotidianul TZ, că este sigur sută la sută de decizia sa, deoarece a luat această hotărâre nu sub influenţa emoţiilor, ci după ce s-a gândit bine. Philipp Lahm a suprins opinia publică, la 18 iulie, anunţând că se retrage din echipa naţională a Germaniei, la cinci zile după finala Cupei Mondiale, câştigată în faţa Argentinei, scor 1-0. Ulterior, Lahm a spus că este bucuros că „s-a eliberat”, el subliniind încărcătura psihologică a calităţii de căpitan atât la Bayern Munchen cât şi la naţionala Germaniei. Fotbalistul poate acum să se concentreze doar asupra obiectivelor echipei Bayern Munchen, cu care are contract până în 2018.

Bayern începe sezonul în data de 13 august, cu Supercupa Germaniei, meci în care va întâlni echipa Borussia Dortmund.

PSG A ANUNŢAT CĂ RENUNŢĂ LA ACHIZIŢIONAREA LUI DI MARIA

Campioana Franţei, Paris Saint-Germain, a anunţat ieri, prin intermediul preşedintelui Nasser Al-Khelaifi, că renunţă la achiziţionarea mijlocaşului echipei Real Madrid, Angel Di Maria, din cauza preţului mare solicitat de spanioli. Mijlocaşul de bandă a fost dorit de PSG în această vară, o altă echipă interesată de serviciile argentinianului fiind Manchester United. „În ceea ce îl priveşte pe Di Maria, este adevărat că am negociat cu preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez. Dar el este prea scump pentru noi. Am oprit negocierile”, a declarat Al-Khelaifi. PSG l-a transferat în această vară pe fundaşul brazilian David Luiz, de la Chelsea Londra, pentru 50 de milioane de euro, în timp ce Serge Aurier de la Toulouse a fost împrumutat pentru un sezon. Parizienii au fost amendaţi cu 60 de milioane de euro pentru încălcarea Fair Play-ului Financiar, în timp ce lotul pentru Liga Campionilor a fost redus la 21 de jucători. Jucătorul de 26 de ani mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2018, iar o ofertă de 60 de milioane de euro ar fi acceptată de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

TOTTENHAM OFERĂ 15 MILIOANE DE LIRE STERLINE PENTRU DEPAY

Gruparea engleză Tottenham Hotspur, la care este legitimat şi fundaşul Vlad Chiricheş, a înaintat o ofertă de 15 milioane de lire sterline (aproximativ 18,8 milioane de euro) pentru transferul mijlocaşului stânga al echipei PSV Eindhoven, Memphis Depay. În vârstă de 20 de ani, Depay a avut o evoluţie apreciată la CM din Brazilia, el ajungând până în semifinalele competiţiei alături de reprezentativa Olandei, pentru care a înscris două goluri, cu Australia şi Chile, ambele decisive în obţinerea victoriilor. Antrenorul lui PSV, Phillip Cocu, i-a cerut lui Depay să mai rămână încă un sezon la club, menţionând că jucătorul mai are multe de învăţat, iar acest an l-ar ajuta. La Eindhoven, Depay are un salariu de aproximativ 300.000 de euro, contractul expirând în 2017. În această vară, Feyenoord i-a vândut pe Daryl Janmaat, Stefan de Vrij şi Bruno Martins Indi la Newcastle United, Lazio şi FC Porto. Depay s-a consultat cu atacantul Robin van Persie în legătură cu paşii pe care trebuie să-i urmeze, jucătorul formaţiei Manchester United spunându-i că mutarea în Anglia la o vârstă fragedă l-a ajutat în carieră. Van Persie s-a transferat de la Feyenoord la Arsenal la vârsta de 21 de ani.

BAYERN MUNCHEN, ÎNVINSĂ DE VEDETELE DIN MLS

O echipă a vedetelor din campionatul nord-american de fotbal (MLS) a învins, miercuri noapte, la Portland, cu scorul de 2-1, campioana Germaniei, Bayern Munchen. Robert Lewandowski a deschis scorul, în min. 8. Gazdele au revenit în repriza a doua, prin Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls), care a marcat în min. 51, şi prin Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), care a înscris în min. 70. Nemulţumit de faulturile din spate comise de jucătorii MLS, antrenorul bavarezilor, Josep Guardiola, a refuzat, după meci, să dea mâna cu selecţionerul All-Stars, Caleb Porter. Printre jucătorii care au evoluat în echipa MLS s-au mai numărat Thierry Henry și Tim Cahill (ambii New York Red Bulls), Clint Dempsey (Seattle Sounders FC), Matt Besler (Sporting Kansas City) şi Michael Bradley (Toronto FC). Miercuri seară, la Geneva, formaţia FC Barcelona a fost învinsă, cu scorul de 1-0, de echipa Napoli, într-un meci amical la care au asistat 14.852 de spectatori. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dzemaili, în min. 80, care a profitat de o greşeală a portarului Claudio Bravo.

REMIZĂ ÎN PRIMA MANŞĂ A FINALEI COPEI LIBERTADORES

Echipa argentiniană San Lorenzo a obţinut, miercuri noapte, un rezultat de egalitate în Paraguay, scor 1-1 (0-0), cu Nacional Asuncion, în prima manşă a finalei Copei Libertadores. San Lorenzo a deschis scorul în min. 65, prin Mauro Matos, iar Julio Santa Cruz a adus egalarea în al treilea minut al prelungirilor. La meci au asistat 41.000 de spectatori. Cele două echipe sunt în premieră în ultimul act al acestei competiţii, echivalentă cu Liga Campionilor în Europa. Returul va avea loc la Buenos Aires, la 13 august.

BENZEMA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU REAL MADRID

Real Madrid a anunţat, pe site-ul oficial, că atacantul francez Karim Benzema şi-a prelungit contractul pe cinci sezoane, până la 30 iunie 2019. În vârstă de 26 de ani, Karim Benzema evoluează la Real Madrid din 2009. Vechiul contract al atacantului francez expira în 2015.

COKE VA JUCA PENTRU FC SEVILLA PÂNĂ ÎN 2018

Fundaşul dreapta Jorge Andujar Moreno „Coke” şi-a prelungit ieri contractul cu echipa FC Sevilla până în vara anului 2018. Coke, în vârstă de 27 de ani, a câştigat Liga Europa în sezonul trecut cu FC Sevilla. El a fost achiziţionat de FC Sevilla în 2011, după şase ani petrecuţi la Rayo Vallecano.

REAL MURCIA A FOST RETROGRADATĂ ÎN LIGA A TREIA SPANIOLĂ

Liga Spaniolă de Fotbal (LFP) a anunţat că echipa Real Murcia a fost retrogradată din al doilea în al treilea eşalon, din cauza neîndeplinirii criteriilor financiare pentru participarea la competiţie. De asemenea, clubul a fost amendat cu 180.303 euro. Locul Murciei în liga a doua va fi luat de formaţia Mirandes, care s-a clasat în ediţia trecută a eşalonului secund pe locul 19 şi era retrogradată. Decizia LFP a fost întâmpinată cu proteste de fanii echipei Murcia. Sute de suporteri au manifestat în faţa sediului forului.

RIHANNA VREA SĂ CUMPERE UN CLUB DE FOTBAL DIN MAREA BRITANIE

Cântăreaţa Rihanna a iniţiat o serie de negocieri pentru a cumpăra un club de fotbal din Marea Britanie şi a primit câteva sfaturi în acest domeniu de la bunul ei prieten, fotbalistul Didier Drogba, care joacă pentru Chelsea Londra. Vedeta, în vârstă de 26 de ani, intenţionează să creeze o academie de sport în ţara ei de origine, Barbados. Ea doreşte să devină şi preşedintele propriei echipe de fotbal din Marea Britanie. În trecut, artista a dezvăluit că este o mare admiratoare a clubului FC Liverpool, dar a lăsat să se înţeleagă că se gândeşte şi la posibilitatea de a cumpăra un club din Los Angeles. Rihanna nu este singura vedetă care se află în discuţii pentru a prelua o echipă de fotbal britanică. Recent, rapperul american Snoop Dogg a recunoscut că intenţionează să investească în clubul scoţian Celtic Glasgow. Rapperul P. Diddy s-a aflat şi el în negocieri pentru a cumpăra clubul Crystal Palace, în 2010, şi a spus că a făcut acest lucru întrucât îi plăcea numele echipei britanice.