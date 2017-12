ROMÂNIA A FOST ÎNVINSĂ DE ITALIA LA CE DE POLO

Naţionala de polo a României a fost învinsă ieri, la Budapesta, în ziua a doua a Campionatului European, după ce luni obţinuse un succes clar împotriva Georgiei, 11-6. Tricolorii au jucat în compania Italiei, care s-a impus cu scorul de 9-4 (1-1, 1-3, 1-4, 1-1), marcatorii echipei noastre fiind M. Gheorghe (2), Matei şi C. Radu. Ai noştri au început bine, menţinând echilibrul în prima repriză, când au şi ratat un penalty, la 0-0. În continuare, însă, România a fost total deficitară în atac, având o mulţime de ratări nepermise, iar odată cu trecerea timpului, nici apărarea nu a mai funcţionat. Mâine, tricolorii vor întâlni selecţionata statului Muntenegru, sâmbătă vor juca cu Grecia, iar luni, împotriva Rusiei.

ROMÂNIA, CAP DE SERIE ÎN PRIMUL TUR PRELIMINAR AL CE DE HANDBAL DIN 2018

Nouă echipe naţionale vor începe, la sfârşitul lunii octombrie, partidele de calificare la Campionatul European de handbal masculin din 2018. Printre acestea se află şi România, care este nevoită, din cauza rezultatelor slabe din ultimii ani, să înceapă competiţia încă din prima fază a calificărilor. Tricolorii vor fi cap de serie la tragerea la sorţi programată la 20 iulie, la ora 12.00, la Viena, şi vor evita formaţiile Greciei şi Estoniei. Se vor forma trei grupe de câte trei echipe, doar prima clasată urmând să se califice pentru faza a doua a preliminariilor. În urma meciurilor de calificare pentru CE din 2016, ale cărui faze se vor încheia în iunile 2015, cele mai slabe trei formaţii din cele şapte grupe de calificare se vor întâlni cu câştigătoarele primului tur preliminar al CE din 2018 în meciuri tur-retur. Cele trei câştigătoare vor avansa apoi în următoarea fază a calificărilor pentru turneul final al CE din 2018, care va avea loc, cel mai probabil, în Croaţia.

DULGHERU, ÎN TURUL SECUND LA ISTANBUL

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, locul 99 WTA, venită din calificări, a acces în turul al doilea al turneului de la Istanbul (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Dulgheru a trecut ieri, în primul tur, de sportiva ucraineană Katerina Kozlova, locul 128 WTA, venită din calificări, scor 3-6, 6-0, 6-3, după o oră şi 38 de minute de joc. Pentru accederea în turul secund la Istanbul, Dulgheru va primi 3.400 de dolari şi 49 puncte WTA. La Istanbul a participat şi Monica Niculescu, locul 59 WTA, care a abandonat, ieri, la scorul de 3-5 în primul set al meciului cu japoneza Misaki Doi, locul 85 WTA. Niculescu s-a retras de pe teren după 36 de minute de joc. Favorita numărul 1 la acest turneu este daneza Caroline Wozniacki, locul 15 WTA. În proba de dublu a turneului de la Istanbul, Raluca Olaru şi Shahar Peer (Israel) au cedat în primul tur, scor 0-6, 2-6, în disputa cu perechea ucraineană formată din Yuliya Beygelzimer şi Olga Savchuk, cap de serie nr. 3, după 51 de minute de joc. Pentru prezenţa la Istanbul, Olaru şi Peer vor primi 960 de dolari şi un punct WTA.

CADANŢU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA BASTAD

Jucătoarea Alexandra Cadanţu, locul 125 WTA, a fost eliminată, ieri, în primul tur al turneului de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cadanţu a fost învinsă de rusoaica Alexandra Panova, locul 137 WTA, scor 6-2, 7-5, după două ore de joc. Pentru prezenţa la Bastad, Cadanţu va primi un punct WTA şi 2.100 de dolari.

TREI SABRERI ROMÂNI CALIFICAŢI PE TABLOUL DE 64 LA CM

Trei sabreri români, Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea şi Iulian Teodosiu, s-au calificat, ieri, pe tabloul de 64 al probei individuale din cadrul Mondialelor de scrimă de la Kazan (Rusia). Dolniceanu s-a calificat direct, datorită locului 5 în ierarhia mondială, şi îl va avea adversar pe venezueleanul Jose Quintero. În turul preliminar de 128, Badea l-a învins pe georgianul Saba Sulamanidze (15-5) şi va lupta apoi cu argentinianul Ricardo Bustamante. Teodosiu a trecut la o singură tuşă de spaniolul Pablo Moreno (15-14) şi îl va avea ca adversar în următorul tur pe rusul Veniamin Reşetnikov, nr. 2 mondial, campion mondial în 2013 şi vicecampion european în 2014! În proba feminină de sabie, Bianca Pascu a fost eliminată în turul preliminar 128, fiind învinsă cu 15-13 de canadianca Marissa Ponich. Tabloul preliminar de 64 la sabie masculin se va disputa vineri. Fetele de la spadă vor intra în concurs mâine.

PESTE 50 DE STRANIERI EVOLUEAZĂ ÎN SUPERLIGA DE RUGBY

54 de stranieri evoluează la echipele româneşti din primul eşalon rugbystic, SuperLiga CEC Bank, majoritatea proveniţi din ţări din emisfera sudică, anunţă site-ul competiţiei. Cei mai mulţi jucători străini sunt în lotul campioanei en-titre, RCM Universitatea de Vest Timişoara, în număr de 12 (câte patru din Noua Zeelandă şi Tonga, doi din Africa de Sud, câte unul din Fiji şi Moldova), şi la vicecampioana CSM Ştiinţa Baia Mare, unde activează 10 stranieri (câte trei din Tonga şi Africa de Sud, doi din Noua Zeelandă, câte unul din Fiji şi Georgia). RCJ Farul Constanţa are în lot nouă jucători străini: David Faamita (Australia, centru), Eugene Jantjies (Namibia, mijlocaş la grămadă), Nemia Ranuku (Fiji, mijlocaş la grămadă), Ravulo Malakai (Fiji, flanker), Dale Sabbagh (Africa de Sud, uvertură), James Semple (Noua Zeelandă, uvertură), Matthew Taljaard (Africa de Sud, taloner), Renaud Van Neel (Africa de Sud, flanker) şi Eseria Vueti (Fiji, nr. 8). La Dinamo Bucureşti activează cinci rugbyşti din Tonga şi patru jucători din Moldova, iar la CSM Olimpia Bucureşti - câte doi din Australia şi Noua Zeelandă şi câte unul din Anglia, Moldova şi Fiji. La Steaua Bucureşti joacă trei rugbyşti din Tonga şi doi din Moldova, iar Universitatea Cluj se bazează pe Van Wyk McGrath (Namibia) şi pe Moala Leimoni (Tonga). Meciurile din SuperLigă se reiau pe 19 iulie, iar cele din Cupa României - în luna octombrie.

MONGOL RALLY TRECE ŞI ANUL ACESTA PRIN ROMÂNIA

Mongol Rally, cel mai mare raliu neconvenţional caritabil din lume, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, va trece şi anul acesta prin România, având două puncte de control în ţara noastră, la Sibiu (24 iulie) şi la Vama Veche (25 iulie). La Mongol Rally, echipaje internaţionale străbat în maşini de oraş distanţa dintre Londra (Marea Britanie) şi Ulaanbaatar (Mongolia). Mongol Rally porneşte din Londra (20 iulie) sau din Praga (22 iulie) - echipajele au posibilitatea să-şi aleagă locul de plecare - şi are trei puncte de control până în Ulaanbaatar (ultimul este la Baku, în Azerbaidjan). Persoanele interesante trebuie să participe la Mongol Rally cu o maşină standard de oraş (anul acesta, capacitatea cilindrică maxim admisă este de 1.000 cmc). Echipajele îşi stabilesc propriul traseu şi sunt responsabile în totalitate de obţinerea vizelor necesare tranzitului, iar fiecare echipaj donează minimum 1.000 de euro în scopuri caritabile. Până în prezent s-au strâns donaţii de peste 5.000.000 de lire sterline. Cauza caritabilă principală este salvarea pădurilor tropicale. În plus, fiecare echipaj poate strânge fonduri pentru cauzele caritabile pe care le susţine. Mongol Rally este cel mai mare şi important raliu caritabil din lume, organizat de britanicii de la „The Adventurist”, şi a fost inclus de BBC în Topul 10 al raliurilor internaţionale de Enduro, printre nume precum Raliul Dakar, cursa de 24 de ore de la Le Mans şi Indianapolis 500.

CONTADOR A SUFERIT O FRACTURĂ DE TIBIE ŞI VA FI OPERAT

Rutierul spaniol Alberto Contador, care a căzut, luni, în etapa a zecea a Turului Franţei, a suferit o fractură de tibie şi are nevoie de o intervenţie chirurgicală, a anunţat echipa sa, Tinkoff. „Nu este o fractură foarte mare, dar trebuie operat. Mi-a spus imediat după căzătură că va fi greu să continue. El a încercat, dar i-a fost foarte greu. Nu se mai putea face nimic”, a declarat responsabilul echipei, Bjarne Riis. Contador a efectuat mai multe teste la unitatea mobilă a Turului Franţei. Alberto Contador a abandonat în Turul Franţei, luni, după ce a căzut în etapa a zecea, între Mulhouse şi La Planche des Belles Filles. Abandonul lui Contador, dublu câştigător al Turului în 2007 şi 2009, survine la cinci zile după cel al deţinătorului titlului, britanicul Chris Froome.

CANCELLARA S-A RETRAS DIN TURUL FRANŢEI

Elveţianul Fabian Cancellara s-a retras din Turul Franţei pentru a se odihni după un lung sezon şi pentru a se pregăti în vederea Campionatului Mondial, a anunţat, ieri, echipa Trek. „Mă voi duce acasă şi voi face o pauză. Sezonul a fost lung. Am avut 59 de zile de curse şi am un alt mare obiectiv la finalul sezonului, la Campionatul Mondial. Deci este important să mă odihnesc”, a declarat sportivul în vârstă de 33 de ani. Cancellara este al treilea rutier al echipei Trek care a abandonează, după Andy Schleck şi Danny van Poppel.

MIKE TINDALL, ULTIMUL COMPONENT AL ECHIPEI DE RUGBY A ANGLIEI DIN 2003, S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Centrul englez Mike Tindall, ultimul jucător în activitate din echipa care a câştigat titlul mondial în 2003, în Australia, a anunţat că se retrage din cariera competiţională, informează mirror.co.uk. Jucătorul în vârstă de de 35 de ani a evoluat la două mari echipe din Anglia, Bath şi Gloucester. „După 17 ani, este timpul să mă retrag din rugby. Am fost norocos să joc cu sau împotriva unor jucători mari, am jucat la două cluburi mari şi am avut nişte momente extraordinare. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut în cariera mea”, a scris Tindall, pe contul său de Twitter. Anunţul de marţi al lui Tindall vine la doar patru zile după ce un alt jucător din lotul Angliei din 2003, Iain Balshaw, a confirmat că se retrage, după ce nu a reuşit să se recupereze în urma unei accidentări la genunchi. Mike Tindall este căsătorit din 2011 cu Zara Phillips, nepoata reginei Elisabeta a II-a.