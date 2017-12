12:12:53 / 16 Iunie 2014

Hochei - rectificare

LA Kings a jucat a treia finala de Cupa Stanley, din care a castigat doua (cea de-a treia a pierdut-o in fata celor de la Montreal Canadiens in 1993)...deci are 2 castigate si 1 pierduta si nu 3 castigate (as fi vrut eu, fiindca sunt suporterul lor de vreo 20 de ani ! :)