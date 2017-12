TECĂU ŞI ROJER, ELIMINAŢI ÎN PRIMUL TUR LA HALLE

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 3, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de câmp la Halle (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 809.600 de euro. Tecău şi Rojer au fost învinşi în primul tur, cu scorul de 6-7 (6), 7-6 (4), 10-8, după o oră şi 38 de minute, de cuplul croat Ivo Karlovic / Mate Pavic. Pentru participarea la turneul de la Halle, Tecău şi Rojer vor primi un cec în valoare de 3.740 de euro.

HANDBALISTELE TRICOLORE, ÎNVINGĂTOARE ÎN BELARUS

Echipa naţională de handbal feminin a României a învins ieri, la Mogilev, reprezentativa similară a Belarusului, cu scorul de 30-28 (14-13), în penultimul meci din grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2014. Marcatoarele echipei antrenate de Gheorghe Tadici au fost Elisei-Ardean 9 goluri, Brădeanu 5g, Nechita 4g, Buceschi 4g, Perianu 3g, Ciuciulete 2g, Oltean 1g, Marin 1g şi Apetrei 1g. Din lotul României deplasat în Belarus nu au făcut parte Oana Manea şi Cristina Neagu, ambele cu probleme de sănătate. Neagu ar putea intra pe teren în ultimul meci din grupă, pe care România îl va găzdui, duminică, la Baia Mare, tot cu Belarus. Lidera grupei, Norvegia, este calificată la turneul final al CE din acest an încă din luna martie, când a încheiat “dublele” cu România (scor 25-23 şi 30-18) şi cu Belarus (33-29 şi 32-24), având maximum de puncte - 8. Astfel, pentru al doilea loc calificant din grupă luptă România (2 puncte) şi Belarus (0p). La turneul final al CE au mai obţinut calificarea până acum Danemarca, Rusia, Muntenegru, Franţa, plus Ungaria şi Croaţia, care sunt prezente în calitate de naţiuni-gazdă ale competiţiei. CE va avea loc în acest an, în perioada 7-21 decembrie. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al CE din luna decembrie va avea loc la 19 iunie, la Zagreb.

ECHIPA MASCULINĂ DE SPADĂ A ROMÂNIEI, ELIMINATĂ ÎN OPTIMILE CE

Echipa masculină de spadă a României, formată din Adrian Pop, Alexandru Nyisztor, Andrei Timoce şi Bertalan Arkoşi, a fost eliminată, ieri, în optimile Campionatelor Europene de scrimă de la Strasbourg. România, calificată direct în optimi, a fost învinsă de Ucraina cu 45-27. Azi, la Europene va avea loc proba de spadă feminin pe echipe, la care va participa şi formaţia României, compusă din Ana Maria Brînză, Simona Pop, Simona Gherman şi Maria Udrea. În 2013, România a obţinut argintul la CE şi bronzul la CM.

ALEKSEI IAKIMENKO ESTE CAMPION EUROPEAN LA SABIE

Scrimerul rus Aleksei Iakimenko a cucerit medalia de aur în proba masculină individuală de sabie, la Campionatele Europene de la Strasbourg, după ce a dispus în finală de compatriotul său Veniamin Reşetnikov, cu scorul de 15-11. Medaliile de bronz au revenit altui rus, Kamil Ibraghimov, învins în semifinală cu 15-11 de Iakimenko, şi ungurului Csanad Gemesi, întrecut în cealaltă semifinală de Reşetnikov, cu 15-12. Iakimenko (30 de ani) şi-a trecut în palmares al patrulea titlu continental, după cele de la Leipzig (2010), Sheffield (2011) şi Legnano (2012), la care se adaugă unul pe echipe în 2012, la Legnano. Tiberiu Dolniceanu, nerefăcut după o accidentare la glezna piciorului stâng, nu a reuşit să îşi apere titlul continental cucerit anul trecut la Zagreb şi s-a clasat pe locul 19. Alin Badea a terminat pe locul 21, Iulian Teodosiu pe 34, iar Ciprian Gălăţanu pe locul 37.

SPURS A PRELUAT CONDUCEREA ÎN FINALA NBA

Campioana din Conferinţa Vestică a NBA a câştigat clar meciul al treilea al finalei NBA: Miami Heat - San Antonio Spurs 92-111 (1-2 la general). După o surprinzătoare înfrângere la limită, pe teren propriu, în meciul al doilea al finalei, Spurs a redevenit prima favorită la titlu, impunându-se de o manieră autoritară în meciul al treilea. Partida s-a încheiat... după primul sfert, în care oaspeţii au reuşit... 41 de puncte, după prima repriză Spurs conducând cu 71-50. Spurs a stabilit un nou record în privinţa procentajului la aruncări reuşite, având 75,8% în prima repriză, peste ceea ce a realizat Orlando Magic în finala din 2009 - procentaj de 75%! La gazde, James şi Wade au înscris câte 22p, dar cel mai bun jucător de pe teren a fost Kawhi Leonard, extrema oaspeţilor înscriind 29p, după ce a avut 18p în primele două partide! Meciul al patrulea al finalei NBA este programat în această noapte, tot în Miami.

AU FOST STABILITE GRUPELE CUPEI EUROPEI LA RUGBY

Marţi a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Europei la rugby, ediţia 2014-2015, noua competiţie rezervată echipelor de top de pe bătrânul continent, provenind din ţările participante la Turneul celor 6 naţiuni - Anglia, Franţa, Scoţia, Ţara Galilor, Irlanda şi Italia. Echipa franceză Toulon, campioană continentală în ultimii doi ani, va înfrunta în Grupa 3 formaţiile Leicester (Anglia), Ulster (Irlanda) şi Llanelli (Ţara Galilor). Tragerea la sorţi a fost efectuată la Neuchatel, în Elveţia, la sediul noii organizaţii care girează competiţiile europene de rugby, European Professional Rugby Club (EPRC). Noua Cupă a Europei la rugby, care înlocuieşte competiţia Heineken Cup, desfăşurată în ultimii 19 ani, va debuta în luna octombrie, cu participarea a 20 de echipe, repartizate în următoarele cinci grupe: Grupa 1: Saracens, Munster, Clermont Auvergne, Sale Sharks; Grupa 2: Leinster, Castres, Harlequins, London Wasps; Grupa 3: Toulon, Leicester Tigers, Ulster, Scarlets; Grupa 4: Glasgow Warriors, Montpellier, Bath, Toulouse; Grupa 5: Northampton Saints, Racing Metro, Ospreys, Treviso.

DECLIN ALARMANT AL AUDIENŢELOR CURSELOR DE FORMULA 1

Audienţa TV a curselor de Formula 1 înregistrează un declin alarmant în toată lumea în acest sezon, cea mai mare scădere fiind în America Latină, de 50 de procente, se arată într-o analiză efectuată pentru „Marca“ de corespondentul său pentru F1, Miguel Sanz, informează motorsport.com. „În Italia, care depinde de succesul Ferrari, scăderea este de 20 la sută, conform datelor oficiale după primele cinci curse ale sezonului 2014”, a adăugat Sanz. Analizând audienţele combinate RAI şi Sky în cazul ultimei curse, Marele Premiu al Canadei, situaţia în Italia pare şi mai gravă, după ce s-a înregistrat o scădere de 3,5 milioane de telespectatori faţă de ediţia 2013 a Grand Prix-ului de la Montreal. „În Spania, ţară ce este tot timpul cu un ochi pe Fernando Alonso, declinul este de 15 procente”, a spus Sanz. Scăderea ratingurilor în Marele Circ a început odată cu dominaţia germanului Sebastian Vettel, când, la nivel global, audienţa Formulei 1 a scăzut de la 515 milioane de telespectatori în 2011 la 500 de milioane în 2012. Şi datele prezentate de Formula One Management, companie condusă de Bernie Ecclestone, au arătat o scădere îngrijorătoare în 2013, de 50 de milioane de telespectatori, faţă de anul precedent. Două pieţe importante pentru Formula 1 au dat şi ele o grea lovitură în această situaţie. În China, canalul cu acoperire naţională CCTV a renunţat la drepturi în favoarea a 13 posturi regionale, ceea ce a însemnat un “minus” de 30 de milioane de telespectatori, iar în Franţa, F1 a fost preluată de televiziuni care transmit în sistem pay TV, “pierderea” fiind în acest caz de şase milioane de telespectatori. Surprinzător, ţinând cont că acum Formula 1 este dominată de Mercedes, iar Nico Rosberg este liderul clasamentului piloţilor, Germania se înscrie în aceeaşi tendinţă: o scădere de zece la sută anul trecut şi una de trei la sută în 2014. Italianul Flavio Briatore, fost conducător de echipă în Formula 1, explică declinul din 2014 prin noile reguli adoptate de FIA în Marele Circ. „Ce avem noi acum nu este Formula 1. F1 este altceva. Multă lume nu se mai bucură de acest sport, pentru că maşinile nu mai fac atât de mult zgomot. Sunt piloţi care economisesc carburant, piloţi care efectuează doar false depăşiri, când flapsul lor este deschis. Piloţi care sunt mai degrabă contabili în maşină decât gladiatori”, a afirmat Briatore pentru Radio24, după Canadian Grand Prix. Deşi este critic cu privire la noua eră din Formula 1, Ecclestone crede că situaţia se va îndrepta în viitor. „Vorbeam cu cei de la televiziunea germană RTL. Şi îmi spuneau că este surprinzător faptul că, în ciuda tuturor eforturilor lor, ratingurile TV scad. De ce? Pentru că oamenii au prea mult timp. Folosesc Facebook, Twitter... au multe lucruri la care să se uite. Vezi că ratingurile au scăzut, dar în final, lumea va reîncepe să se uite la televizor”, a declarat Ecclestone pentru Forbes, luna trecută.