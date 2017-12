LIGA 1 LA FOTBAL, CU 14 ECHIPE DIN SEZONUL 2015-2016

Membrii Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au votat ieri, în unanimitate, propunerea schimbării sistemului competiţional al Ligii 1, din sezonul 2015-2016, într-unul cu 14 echipe şi cu sistem play-off şi play-out, propunere ce urmează a fi analizată de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Preşedintele FC Dinamo, Constantin Anghelache, consideră că acest sistem ar reprezenta o concentrare de valori. „Am votat să avem un campionat cu 14 echipe, sistem play-off, play-out. Va fi mai interesant, pentru că sunt tot 36 de partide şi rezultă tot aceiaşi bani şi, fiind mai puţine echipe, va fi o resursă financiară în plus din drepturile TV. 14 echipe înseamnă o concentrare de valori şi repetarea unor jocuri atractive, cum ar fi Dinamo - Steaua sau Astra - Petrolul. Cu această propunere a fost toată lumea de acord”, a declarat Anghelache. Întrebat dacă FRF va aproba propunerea LPF de schimbare a sistemului competiţional, Anghelache a răspuns: „Da, domnul Burleanu a spus că aşteaptă propunerea Ligii. În Comitetul Executiv va fi discutată această propunere a noastră. Nu pot să fac speculaţii ce va face preşedintele federaţiei”. În acest moment, Liga 1 se desfăşoară în sistemul campionat cu 18 echipe. LPF va propune Comitetului Executiv al FRF şi schimbarea sistemelor competiţionale din eşaloanele inferioare: Liga a II-a cu o serie de 20 de echipe, din care promovează două şi retrogradează patru, iar Liga a III-a cu patru serii a câte 18 echipe, din care promovează patru şi retrogradează 16.

RETRAGEREA LICENŢEI FC DINAMO DE PARTICIPARE ÎN CUPELE EUROPENE

Directorul Administraţiei de Licenţiere din cadrul FRF, Viorel Duru, a înaintat un raport Comisiei pentru acordarea licenţei cluburilor, în care a propus retragerea dreptului de participare în Cupele Europene, sezonul 2014-2015, al FC Dinamo, club care a cerut intrarea în insolvenţă. Potrivit frf.ro, preşedintele comisiei a stabilit ca şedinţa de analiză să aibă loc astăzi, de la ora 15.00. Hotărârea comisiei de fond poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile la Comisia de Apel pentru acordarea licenţei. Pe data de 30 mai 2014, termenul-limită stabilit de UEFA, FRF va transmite lista cluburilor care au obţinut licenţa de participare în competiţiile europene, sezonul 2014-2015. FC Dinamo a depus ieri, la Tribunalul Bucureşti, dosarul prin care solicită deschiderea procedurii de insolvenţă. Dosarul a fost înregistrat cu numărul 16020/3/2014, în numele societăţii FC Dinamo 1948 SA, care administrează clubul de fotbal din Liga 1. Instanţa va analiza cererea FC Dinamo la 28 mai şi, în cazul în care o va accepta, va numi un administrator judiciar. Acesta din urmă va întocmi tabelul preliminar de creanţe până la un termen stabilit de Tribunalul Bucureşti. FC Dinamo este al şaselea club de Liga 1 care intră în insolvenţă în ultimii doi ani, după FC Rapid, Gloria Bistriţa, Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi şi FC Vaslui. Conform legislaţiei UEFA, un club nu poate participa în Cupele Europene în perioada în care se află în insolvenţă. UEFA permite înscrierea cluburilor în competiţiile pe care le organizează după un an de la încheierea acestei proceduri.

STELISTUL GARDOŞ NU VA PUTEA JUCA ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Fundaşul central al Stelei, Florin Gardoş, va rata finala Cupei României din cauza unei accidentări, a anunţat antrenorul Laurenţiu Reghecampf. „Gardoş o să lipsească două, chiar trei săptămâni. Are o întindere şi nu o să putem să-l folosim la meciul din finală. E o pierdere foarte grea, dar mă bucur foarte mult că avem jucători care sunt pregătiţi şi sunt sigur că vor face faţă la meciul cu Astra”, a spus Reghecampf. Steaua va înfrunta Astra Giurgiu în finala Cupei, meci programat vineri seară, pe Arena Naţională din Bucureşti. Gardoş ar putea rata şi turneul pe care echipa naţională îl va efectua în Elveţia, unde România va înfrunta în meciuri amicale echipele Albaniei (31 mai) şi Algeriei (4 iunie).

UEFA VA MĂRI PREMIILE BĂNEŞTI PENTRU CÂŞTIGAREA UEL

Echipele care vor juca în următorii ani în UEFA Europa League vor primi mai mulţi bani de la UEFA pentru câştigarea şi participarea în a doua competiţie intercluburi din Europa. Premiile vor creşte cu 20% din sezonul viitor, forul european sperând astfel că echipele din cele mai puternice campionate vor lua mai în serios competiţia. Totalul premiilor va urca la circa 250 de milioane de euro, în prezent fiind de numai 210 milioane de euro. După aceste modificări, câştigătoarea UEL se va alege cu 19 milioane de euro, de peste trei ori mai puţin decât câştigă unele echipe din Liga Campionilor. O formaţie care participă doar în grupele Ligii Campionilor, fără a ajunge în primăvara europeană, poate egala sau chiar depăşi suma pe care o încasează câştigătoarea UEL! UEFA a mai anunţat că, pe viitor, ţările cu coeficient ridicat vor avea mai multe locuri direct în grupele competiţiei, dar şi că va interzice participarea în UEL echipelor care vor juca finala Cupelor naţionale, fără a o câştiga.

DIEGO COSTA, INCERT PENTRU FINALA LIGII CAMPIONILOR

Atacantul echipei Atletico Madrid, Diego Costa, a suferit o leziune musculară la coapsa dreaptă şi este incert pentru finala Ligii Campionilor, a anunţat clubul spaniol. Diego Costa s-a accidentat în minutul 15 al partidei cu FC Barcelona, scor 1-1, care a adus cel de-al zecelea titlu de campioană pentru Atletico Madrid. De asemenea, mijlocaşul turc Arda Turan s-a accidentat în meciul de campionat cu FC Barcelona. Finala Ligii Campionilor, dintre echipele spaniole Real Madrid şi Atletico Madrid, se va disputa sâmbătă, de la ora 21.45, la Lisabona.

LUIS ENRIQUE, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FC BARCELONA

Tehnicianul Luis Enrique, care şi-a reziliat, săptămâna trecută, contractul cu echipa Celta Vigo, a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al formaţiei FC Barcelona, informează site-ul oficial al grupării catalane. În vârstă de 44 de ani, Luis Enrique a semnat un contract pe două sezoane. Luis Enrique, care a evoluat ca jucător pentru FC Barcelona în perioada 1996-2004, a mai pregătit în cariera sa echipele Barcelona B şi AS Roma. Tehnicianul Gerado Martino a anunţat sâmbătă, după ce FC Barcelona a ratat câştigarea titlului în Spania, că părăseşte gruparea catalană. Gerardo Martino se afla la conducerea tehnică a FC Barcelona din iulie 2013 şi a încheiat sezonul pe locul secund, la trei puncte în urma campioanei Atletico Madrid.

MESSI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, şi-a prelungit contractul cu gruparea catalană până în vara anului 2018, a anunţat site-ul oficial al vicecampioanei Spaniei. Internaţionalul argentinian în vârstă de 26 de ani a semnat noul contract la sediul clubului, în prezenţa preşedintelui Josep Maria Bartomeu şi a tatălui său, Jorge Messi. Messi va avea o clauză de reziliere a înţelegerii de 250 de milioane de euro. Conform cotidianului „El Pais“, Messi, aflat la Barcelona din 2000, va avea un salariu anual cuprins între 13 şi 20 de milioane de euro.

PIQUE VA CONTINUA PÂNĂ ÎN 2019 LA BARCELONA

Fundaşul formaţiei FC Barcelona, Gerard Pique, îşi va prelungi contractul pentru încă patru sezoane, urmând să rămână la gruparea catalană până în 2019. Actualul contract al lui Pique expira în 30 iunie 2015. Aflat la FC Barcelona din 2008, Pique a disputat 266 de meciuri şi a marcat 20 de goluri. Format de gruparea catalană, Pique a jucat timp de trei ani la Manchester United şi un an la Zaragoza, dar a revenit în 2008 la clubul spaniol, odată cu antrenorul Josep Guardiola. În acest sezon, Pique a marcat golul cu nr. 1.000 pentru Barcelona în competiţiile internaţionale. Noul contract va fi semnat în zilele urrmătoare.

FC BARCELONA A OFICIALIZAT TRANSFERUL PORTARULUI TER STEGEN

FC Barcelona a anunţat transferul portarului internaţional german Marc-André Ter Stegen, în vârstă de 22 ani, de la Borussia Mönchengladbach. Totodată, clubul catalan a anunţat despărţirea de portarul José Manuel Pinto, în vârstă de 38 de ani, după şase ani şi jumătate petrecuţi pe “Camp Nou”. „Ter Stegen este unul dintre primii recruţi pentru Barca 2014-2015. Dorim să-i mulţumim public lui José Manuel Pinto pentru profesionalismul său şi pentru implicarea sa în cadrul clubului în aceşti ani”, a precizat conducerea grupării, într-un comunicat. Germanul va fi titular în locul lui Victor Valdes, care a anunţat de mai mult timp că va părăsi Barcelona la finalul acestui sezon. Ter Stegen a debutat în 2011 la Mönchengladbach şi în sezonul 2011-2012 a fost desemnat cel mai bun portar din Bundesliga. Din 2012, el a fost convocat la echipa naţională. De asemenea, Barca a făcut publică revenirea jucătorilor Gerard Deulofeu, împrumutat la Everton, şi Rafinha, cedat un sezon la Celta Vigo, unde a fost antrenat de noul antrenor al catalanilor, Luis Enrique.

COLE SUSŢINE CĂ NU VA CONTINUA LA CHELSEA

Fundaşul stânga englez Ashley Cole, în vârstă de 33 de ani, a declarat că nu crede că îşi va continua cariera la gruparea Chelsea Londra, la care evoluează din 2006, având în vedere că înţelegerea îi expiră în această vară. „Cântăresc opţiunile cu agentul meu pentru sezonul următor. Din păcate, nu cred că Chelsea este una dintre opţiuni. Mulţumesc clubului Chelsea pentru aceşti opt ani plăcuţi. Au fost cu bune şi cu rele. Le mulţumesc şi fanilor care au fost alături de mine, veţi rămâne tot timpul în inima mea”, a scris Cole pe contul său de Twitter. La 11 mai, Cole şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, pentru care a evoluat în 107 partide, şi a precizat că nu va face parte din lotul pentru Cupa Mondială din Brazilia. „Acum mă voi pregăti pentru o nouă aventură şi sper să fie ca celelalte, plăcută şi cu titluri”, a adăugat Cole, care a fost transferat de Chelsea în 2006, de la Arsenal. Alături de gruparea pregătită în prezent de Jose Mourinho, Cole a câştigat Liga Campionilor (2012), UEFA Europa League (2013), patru Cupe ale Angliei (2007, 2009, 2010, 2012) şi un titlu al Angliei (2010). În acest sezon, în locul lui Cole, care a evoluat în doar 15 partide, Jose Mourinho l-a preferat pe fundaşul spaniol Cesar Azpilicueta.

REBROV VA ANTRENA PE DYNAMO KIEV

Tehnicianul Serghei Rebrov a semnat un contract pe trei sezoane cu echipa Dynamo Kiev, după ce în acest sezon a cucerit Cupa Ucrainei din poziţia de interimar, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Rebrov a fost numit antrenor interimar la Dynamo Kiev în luna aprilie, după demiterea lui Oleg Blohin. Rebrov are ca obiectiv câştigarea titlului în Ucraina în sezonul viitor.

ANGELOS ATHANASIADIS, NOUL ANTRENOR AL LUI LAZĂR LA PAOK SALONIC

Tehnicianul Angelos Athanasiadis revine ca antrenor al echipei la care evoluează Costin Lazăr, PAOK Salonic, formaţie pe care a mai pregătit-o de două ori, a anunţat gruparea elenă. În vârstă de 61 de ani, Athanasiadis a antrenat sezonul trecut pe Platanias, locul 14 în clasamentul primei ligii din Grecia. La PAOK, el a mai fost principal între 1997 şi 1999 şi între 2002 şi 2004, câştigând Cupa în 2003. PAOK, echipa antrenată de Georgios Georgiadis, a terminat pe locul al doilea sezonul regulat, după Olympiacos Pireu, şi a pierdut finala Cupei Greciei, scor 1-4, cu Panathinaikos Atena. Georgiadis a preluat ca interimar formaţia PAOK, în martie, după demiterea olandezului Huub Stevens.

RANIERI A PLECAT DE LA AS MONACO, JARDIM ÎL VA ÎNLOCUI

Antrenorul Claudio Ranieri a părăsit echipa AS Monaco după două sezoane, a anunţat ieri Vadim Vasiliev, vicepreşedintele clubului monegasc. „Am luat decizia să mergem pe drumuri separate, dar vreau să-i aduc un omagiu lui Claudio. El a făcut treabă bună. A fost un sezon dificil, dar în acest stadiu al proiectului avem nevoie de o nouă dinamică. Îl respect mult pe Ranieri şi munca lui”, a declarat Vasiliev, care nu a precizat numele viitorului antrenor, subliniind că AS Monaco caută un tehnician „modern, cu metode noi şi o viziune ofensivă”. Claudio Ranieri conducea AS Monaco din 2012 şi a reuşit în acest sezon clasarea pe locul 2 în campionatul Franţei, după Paris Saint-Germain. Potrivit presei franceze, pentru că a plecat cu un an înainte de expirarea contractului, italianul va primi 15 milioane de euro. Presa din Portugalia susţinea săptămâna trecută că Leonardo Jardim, care a pregătit-o în acest sezon pe Sporting Lisabona, o va antrena în următorii doi ani pe AS Monaco. Conducerea clubului monegasc vă plăti o indemnizaţie de 3 milioane de euro pentru rezilierea contractului pe care Jardim îl are cu Sporting.

ANTONIO CONTE RĂMÂNE LA JUVENTUS TORINO

Juventus Torino a anunţat pe Twitter că antrenorul Antonio Conte va rămâne şi sezonul viitor la campioana Italiei. Conte, care a condus-o pe Juventus la al treilea titlu consecutiv, îşi exprimase dorinţa de a pleca în cazul în care nu vor fi transferaţi jucători de valoare pentru sezonul viitor. El antrenează echipa torineză din 2011.

A DAT GOL CU CAPUL DE PE LINIA PORŢII!

Într-un meci fără miză din ultima etapă a campionatului Franţei, jucătorul lui Rennes, Paul-Georges Ntep, a oferit un moment inedit. În minutul 59 al partidei din deplasare cu Reims, la scorul de 2-0 pentru echipa sa, atacantul de origine cameruneză a scăpat singur spre poartă după ce goalkeeper-ul adversarilor a dat pe lângă minge atunci când a încercat să degajeze. Jucătorul de culoare, în loc să înscrie simplu, a oprit mingea pe linia porţii, s-a pus în genunchi şi a marcat cu capul!!! Fotbalistul nu a fost sancţionat de arbitru, deşi în faze de acest gen jucătorii pot primi cartonaşul galben pentru desconsiderarea adversarului. Rennes a câştigat meciul cu 3-1 şi a terminat campionatul pe locul 12, cu o poziţie în spatele celor de la Reims.

EDUARDO BERIZZO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CELTA VIGO

Argentinianul Eduardo Berizzo a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Celta Vigo, după ce Luis Enrique a plecat la FC Barcelona. Berizzo, în vârstă de 44 de ani, a semnat un contract pe două sezoane cu Celta. Fostul internaţional argentinian a evoluat ca jucător la Celta Vigo în perioada 2001-2006 şi a marcat cinci goluri în 102 partide. Berizzo a fost secundul lui Marcelo Bielsa la naţionala Argentinei, în perioada 2007-2010, iar apoi a pregătit formaţia chiliană O’Higgins FC, alături de care a câştigat titlul şi Supercupa.