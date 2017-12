PATRU MECIURI DIN LIGA 1 ÎN ZIUA DE PAŞTE

Patru meciuri vor avea loc, în Liga 1 la fotbal, pe 20 aprilie, în ziua de Paşte, conform programului etapei a 28-a, anunţat, ieri, de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) pe site-ul oficial. Astfel, duminică, 20 aprilie, se vor disputa partidele: Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 14.00), FC Botoşani - Pandurii Tg Jiu (ora 16.30), Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi (ora 19.00) şi Săgeata Năvodari - Petrolul Ploieşti (ora 21.30).

LPF VA DEVENI MEMBRĂ ALPE

Vicepreşedintele Robert Pongracz a anunţat, ieri, că Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) din România va deveni, în luna octombrie a acestui an, membră cu drepturi depline a Asociaţiei Ligilor Profesioniste din Europa (ALPE). „Am fost la Atena şi am discutat cu preşedintele Asociaţiei Ligilor Profesioniste din Europa. Vom fi reintegraţi în această asociaţie fără să plătim acele datorii pe care LPF le avea de mai mulţi ani către ei. Liga devine membru oficial al ALPE din luna octombrie, când va avea loc următoarea Adunarea Generală. Vom fi a 30-a ligă europeană din această asociaţie”, a spus Pongracz. LPF s-a înscris în ALPE în urmă cu câţiva ani, dar fosta conducere nu a plătit cotizaţia anuală către asociaţia europeană. Datoria LPF către ALPE se ridica la aproximativ 100.000 de euro. În prezent, cotizaţia anuală a membrilor ALPE este de 36.000 de euro.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Ieri s-au disputat partidele din cadrul etapei a 19-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal. Rezultate: Gloria Bistriţa - FC U. Craiova 3-0, CS Mioveni - Metalul Reşiţa 1-0, CSM Rm. Vâlcea - ASA Tg. Mureş 1-0, FC Bihor Oradea - Olimpia Satu Mare 0-1, FC Olt - CS U. Craiova 0-1, UTA - Minerul Motru 1-1. Clasament: 1. CS U. Craiova 38p, 2. CSM Rm. Vâlcea 35p, 3. ASA Tg. Mureş 28p (golaveraj: 17-11), 4. Metalul Reşiţa 28p (20-17), 5-6. Olimpia Satu Mare şi Gloria Bistriţa 28p (18-16), 7. FC Olt 27p, 8. CS Mioveni 26p, 9. U. Craiova 23p, 10. FC Bihor 21p, 11. UTA 18p, 12. Minerul Motru 9p.

UN JUCĂTOR DE LA ACADEMIA HAGI A MARCAT ÎN POARTA ITALIEI

Naţionalele de fotbal Under 15 ale României şi Italiei au disputat, la Buftea, un meci amical, încheiat la egalitate, scor 1-1. Golul tricolorilor a fost reuşit de Mihai Ene, în min. 48, jucător care este şi component al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Pentru italieni a punctat Antonucci, în min. 46. În echipa României au mai evoluat alţi trei componenţi ai Academiei Hagi: Androne, Boboc şi Neciu. Un alt jucător al Academiei Hagi, Murariu, a fost rezervă în acest meci. România şi Italia vor disputa astăzi, de la ora 10.00, la Mogoşoaia, un nou meci amical. Selecţionerul lotului României U15 este Dumitru Uzunea, care în această perioadă se află în Scoţia, alături de lotul naţional U17, la Turul de Elită al Campionatului European. În lipsa acestuia, în cele două meciuri test cu Italia, echipa României U15 este condusă de pe margine de Bogdan Stelea, selecţionerul echipei naţionale de tineret.

NAŢIONALA U17 A RATAT CALIFICAREA LA CE

Reprezentativa de fotbal Under 17 a României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European din Malta (7-21 mai), după ce a pierdut, scor 0-1 (Gojak 55), cu Bosnia & Herţegovina, al doilea meci susţinut la Turul de Elită din Scoţia. Selecţionerul Constantin Gîlcă a folosit în acest meci şi cinci jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Tordai, Stoica, Grecu, Manea şi Panait. Un alt component al Academiei Hagi, Nedelcu, nu a putut juca din cauza unei accidentări. România încheiase la egalitate în primul meci, 0-0 cu Belgia.

NAŢIONALA DE FOTBAL FEMININ, ÎNVINSĂ DE UCRAINA

Selecționata feminină Under 19 a României a pierdut ieri, scor 2-3, meciul cu Ucraina, din sferturile de finală ale turneului internaţional “Kuban Spring”, care se desfăşoară la Soci. România obţinuse calificarea în această fază de pe locul 3 în grupă, datorită criteriului fair-play (mai puţine cartonaşe galbene încasate). Antrenorii Mirel Albon şi Maria Delicoiu au folosit următoarea formulă: Kajtar - Corduneanu (cpt.), Prunean (61 Pop), Barabasi (58 Marcea), Desmerean (41 Roca), Tărăşilă (41 Gangal), Ciolacu (41 Deac), Voicu, Bâtea, Lunca, Bistrian (41 Obreja). Pentru România a înscris Voicu, în min. 54-pen. şi 65. Reprezentativa României va continua competiţia în turneul locurilor 5-8.

UEFA NU A PRIMIT NICIO CERERE OFICIALĂ DE AFILIERE A CLUBURILOR DIN CRIMEEA LA CAMPIONATUL RUSIEI

Secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a declarat ieri, la Astana, după Comitetul Executiv al forului european, că nu a primit nicio cerere oficială de afiliere a cluburilor din Crimeea la campionatul Rusiei. „Situaţia din Ucraina, Rusia şi Crimeea este cunoscută tuturor, dar nu are legătură cu fotbalul. Până în acest moment nu am primit nicio cerere oficială de afiliere a cluburilor din Crimeea la Rusia (n.r. - cluburile din Crimeea sunt înscrise în campionatul Ucrainei). Situaţia din zonă evoluează de la o zi la alta. Nu vom lua poziţie, deoarece orice spunem ar putea fi interpretat greşit. Este prea devreme să ne exprimăm în acest caz”, a spus Infantino. Astăzi, oficialii UEFA vor organiza o conferinţă de presă la Astana. Crimeea a fost alipită, la 18 martie, Rusiei, printr-un acord semnat la Moscova de preşedintele Vladimir Putin şi autorităţile separatiste din peninsula ucraineană.

ŞAHTIOR DONEŢK, ÎN SEMIFINALELE CUPEI UCRAINEI

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat în semifinalele Cupei Ucrainei, după ce a învins ieri, în deplasare, cu 2-0 (0-0), formaţia FK Desna, din Liga a III-a, în sferturile de finală ale competiţiei, informează site-ul oficial al grupării din Doneţk. Golurile învingătorilor au fost marcate de Kobin (min. 48) şi Eduardo (min. 51).

GUARDIOLA A DEDICAT TITLUL LUI ULI HOENESS

Formaţia Bayern München a câştigat al 24-lea titlu de campioană a Germaniei, după ce a învins, marţi seară, cu 3-1 (Kroos 6, Goetze 14, Ribery 79 / A. Ramos 66-pen.), echipa Hertha Berlin, în etapa a 28-a. Bayern a stabilit un record după ce a reuşit să-şi asigure titlul încă din etapa a 27-a. Cu şapte etape înainte de final, Bayern are un avans de 25 de puncte faţă de ocupanta locului al doilea, Borussia Dortmund. Sezonul trecut, Bayern şi-a asigurat titlul pe 6 aprilie, în etapa a 28-a. Antrenorul spaniol al echipei Bayern München, Josep Guardiola, a declarat, marţi seară, că dedică titlul câştigat în Bundesliga lui Uli Hoeness, fostul preşedinte al grupării bavareze, care a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fraudă fiscală. Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, l-a felicitat pe tehnicianul Josep Guardiola.

GRUPELE TURNEULUI FINAL AL CUPEI ASIEI PE NAŢIUNI DIN 2015

Echipa naţională a Japoniei, campioana en tire, va întâlni reprezentativele Iordaniei, Irakului şi câştigătoarea Asian Challenge Cup (echipa va fi stabilită la 30 mai), în Grupa D a turneului final al Cupei Asiei pe Naţiuni din 2015, s-a stabilit, ieri, la Sydney, în urma tragerii la sorţi. Componenţa celorlalte trei grupe este următoarea - Grupa A: Australia, Coreea de Sud, Oman, Kuweit; Grupa B: Uzbekistan, Arabia Saudită, China, Coreea de Nord; Grupa C: Iran, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain. Turneul final al Cupei Asiei pe Naţiuni va avea loc în perioada 9-31 ianuarie 2015, în Australia.

FC BASEL VA JUCA UN MECI FĂRĂ SPECTATORI ÎN UEL

FC Basel va juca un meci fără spectatori şi a fost sancţionată cu o altă partidă cu suspendare de către Comisia de Disciplină a UEFA, din cauza comportamentului suporterilor la returul optimilor de finală ale UEFA Europa League cu Salzburg, a anunţat, ieri, forul european. Clubul elveţian, care a primit şi o amendă de 107.000 de euro, va disputa meciul tur cu Valencia, din sferturile UEL, din 3 aprilie, fără spectatori. FC Basel beneficiază de o suspendare de doi ani privind a doua sancţiune. UEFA a sancţionat FC Basel pentru că fanii au aruncat obiecte în tribună şi pentru „comportamentul nepotrivit al echipei” la meciul cu Salzburg, din 20 martie. Incidentele provocate de fani au dus la întreruperea partidei pentru câteva minute.

PROCES ÎMPOTRIVA A TREI FOTBALIŞTI AMATORI ENGLEZI

Trei fotbalişti amatori englezi, aflaţi în legătură cu doi bărbaţi originari din Singapore, au pledat nevinovat la acuzaţiile de meciuri trucate, procesul lor urmând să înceapă la 19 mai. Cei trei fotbalişti, cu vârste cuprinse între 22 şi 24 de ani, vor fi audiaţi la un tribunal din Birmingham. Ei sunt acuzaţi că au încercat să aranjeze meciuri din liga a şasea în perioada 1-27 noiembrie 2013. Procesul ar urma să dureze cinci săptămâni.

ANGERS S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE CUPEI FRANŢEI

Echipa Angers, din Liga a II-a, s-a calificat în semifinalele Cupei Franţei, după ce a învins marţi seară, în deplasare, cu 4-2, după executarea loviturilor de departajare, formaţia Moulins, din Liga a IV-a. La finalul celor 120 de minute, scorul a fost egal, 0-0. Partidele Cannes (Liga a IV-a) - Guingamp şi AS Monaco - RC Lens (Liga a II-a) s-au disputat miercuri seară, iar meciul Rennes - OSC Lille este programat azi.

KEWELL ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Atacantul Harry Kewell, considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti australieni din istorie, şi-a anunţat ieri retragerea din activitate, după 18 ani în care a jucat la nivel înalt. „A venit momentul să mă retrag. Decizia pe care am luat-o nu are legătură cu starea mea de sănătate. Mă simt bine”, a spus Kewell într-o conferinţă de presă. Fotbalistul în vârstă de 35 de ani va juca ultimul său meci în 12 mai, într-o partidă pe care echipa Melbourne Heart o va disputa în campionatul australian. Kewell este cel mai tânăr internaţional australian din istorie, el debutând la prima reprezentativă în 1996, la vârsta de 17 ani şi şapte luni. Kewell a marcat 17 goluri în 56 de meciuri la naţională şi a participat la turneele finale ale Campionatului Mondial din 2006 şi 2010. Fostul atacant al echipelor Leeds United, FC Liverpool şi Galatasaray Istanbul a semnat un contract pe o perioadă de un an cu Melbourne Heart, în tentativa de a evolua la al treilea său CM, dar a fost accidentat în cea mai mare parte a sezonului. Atacantul australian a câştigat Cupa UEFA şi Cupa Angliei cu FC Liverpool.

SCHOLES I-A LUAT APĂRAREA ANTRENORULUI DAVID MOYES

Fostul mijlocaş al echipei Manchester United, Paul Scholes, i-a luat apărarea antrenorului David Moyes după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 0-3, în faţa rivalei Manchester City. „Moyes are nevoie de sprijinul nostru. A adus câţiva jucători care nu au dat randamentul dorit, dar va trebui susţinut în viitoarea campanie de transferuri”, a spus Scholes pentru postul de televiziune Sky Sports. Manchester United, care se află pe locul 7 în Premier League, se va despărţi în vară de fundaşul sârb Nemanja Vidic, iar viitorul lui Rio Ferdinand şi Patrice Evra este incert. Moyes, care l-a înlocuit la începutul sezonului pe Alex Ferguson, traversează un sezon dificil în Premier League, dar Manchester United este calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

TREI MEDICI VOR FI JUDECAŢI ÎN CAZUL DECESULUI FOTBALISTULUI PIERMARIO MOROSINI

Trei medici vor fi judecaţi pentru omor prin neglijenţă după decesul în timpul unui meci al fotbalistului de la Livorno, Piermario Morosini, în 14 aprilie 2012, a anunţat tribunalul din Pescara. Procesul, fixat la 1 decembrie, îi vizează pe medicul clubului Pescara, Ernesto Sabatini, pe cel al clubului Livorno, Manlio Porcellini, şi pe cel de la serviciul de urgenţă din Pescara, Vito Molfese. Potrivit unei comisii de experţi, utilizarea unui defribilator semiautomat aflat la stadion în acea zi ar fi crescut şansele de a salva viaţa jucătorului. Morosini a suferit un stop cardiac în timpul unui meci cu Pescara. Serviciile sanitare de la stadion nu au folosit un defibrilator. Jucătorul a fost transportat la spital, unde i s-a constatat decesul. Conform unui raport de 250 de pagini al autopsiei, Morosini avea cardiomiopatie aritmogenă, o maladie genetică rară, care transformă progresiv celulele musculare ale inimii în grăsime. Morosini avea 25 de ani, fiind împrumutat la Livorno de către Udinese.

KEHL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BORUSSIA DORTMUND

Mijlocaşul defensiv şi căpitanul echipei Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, şi-a prelungit contractul până în iunie 2015, pentru a-şi încheia cariera la această formaţie. „Sebastian este un jucător foarte important, un model. Suntem încântaţi că vrea să rămână la noi până în 2015 şi că vrea să-şi încheie cariera aici”, a declarat directorul sportiv Michael Zorc. „Borussia este o echipă minunată, iubesc fanii şi oraşul şi mă simt ca acasă de ani de zile”, a declarat fostul internaţional, în vârstă de 34 de ani. Kehl a venit la Dortmund în 2002, de la SC Freiburg. El a disputat 289 de meciuri în Bundesliga cu Borussia, câştigând de trei ori titlul, în 2002, 2011 şi 2012.

STADIONUL DIN SAO PAULO NU VA FI GATA PÂNĂ LA 15 APRILIE

Stadionul echipei Corinthians din Sao Paulo, care ar urma să găzduiască meciul de deschidere al Campionatului Mondial de fotbal din 2014, va fi livrat FIFA aşa cum s-a prevăzut, pe data de 15 aprilie, chiar şi neterminat, scrie jurnalul brazilian „Folha“. Acoperişul, spaţiile comerciale şi lojele nu vor fi terminate în 15 aprilie, iar ecranele gigant nu vor fi încă instalate, a anunţat publicaţia, care a făcut o anchetă la stadionul ce va găzdui primul meci al turneului final, Brazilia - Croaţia, pe 12 iunie.