S-AU STABILIT DATELE PARTIDELOR CONCORDIA - FC VASLUI ŞI CONCORDIA - FC VIITORUL

Echipa Concordia Chiajna va juca partidele restante din Liga I cu FC Vaslui şi FC Viitorul în lunile noiembrie, respectiv decembrie, a anunţat ieri site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Astfel, meciul FC Vaslui - Concordia Chiajna va avea loc pe 26 noiembrie, de la ora 16.00, iar întâlnirea Concordia - FC Viitorul se va disputa pe 11 decembrie, tot de la ora 16.00. LPF a publicat şi programul revizuit al turului, care se va desfăşura astfel: etapa a 10-a - 5 octombrie; etapa a 11-a - 19 octombrie (naţionala României joacă în compania Andorrei - la 11 octombrie şi Estoniei - la 15 octombrie); etapa a 12-a - 26 octombrie; la 30 octombrie vor avea loc partidele din optimile de finală ale Cupei României; etapa a 13-a - 2 noiembrie; etapa a 14-a - 9 noiembrie (la 15 şi 19 noiembrie, România ar putea juca barajul de calificare la turneul final al CM din Brazilia); etapa a 15-a - 23 noiembrie; etapa a 16-a - 30 noiembrie; etapa a 17-a - 7 decembrie. Două etape din retur sunt prevăzute în acest an: 18 - la 14 decembrie şi 19 - la 18 decembrie.

LOTUL OLANDEI PENTRU MECIURILE CU UNGARIA ŞI TURCIA

Selecţionerul naţionalei Olandei, Louis van Gaal, a anunţat, ieri, lotul pentru partidele cu reprezentativele Ungariei şi Turciei, ultimele din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014, din care face parte şi formaţia României, informează „L’Equipe“. Cei 25 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven); fundaşi: Daley Blind (Ajax Amsterdam), Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven), Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat (toţi Feyenoord Rotterdam), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain), Paul Verhaegh (FC Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa), Jetro Willems (PSV Eindhoven); mijlocaşi: Jordy Clasie (Feyenoord Rotterdam), Jonathan de Guzman (Swansea City), Nigel de Jong (AC Milan), Stijn Schaars (PSV Eindhoven), Wesley Sneijder (Galatasaray Istanbul), Kevin Strootman (AS Roma), Rafael van der Vaart (Hamburger SV); atacanţi: Dirk Kuyt (Fenerbahce Istanbul), Jeremain Lens (Dinamo Kiev), Arjen Robben (Bayern Munchen), Ruben Schaken (Feyenoord Rotterdam), Robin van Persie (Manchester United), Ricky van Wolfswinkel (Norwich City). Olanda, care şi-a asigurat deja calificarea la turneul final din Brazilia, va întâlni Ungaria la 11 octombrie, pe teren propriu, şi Turcia la 15 octombrie, în deplasare. Aceste meciuri sunt importante pentru configuraţia finală a Grupei D, în care România luptă alături de adversarele batavilor pentru ocuparea locului secund, ce poate duce la barajul pentru CM. Naţionala României va disputa ultimele meciuri din preliminariile CM 2014 cu Andorra (11 octombrie, în deplasare) şi Estonia (15 octombrie, acasă).

FATIH TERIM A FOST DEMIS

Clubul turc Galatasaray Istanbul a anunţat demiterea managerului general Fatih Terim, care este şi selecţioner al Turciei, din cauza rezultatelor slabe. Responsabilii au decis rezilierea contractului lui Terim pentru „a proteja interesele clubului”, conform unui comunicat publicat pe site-ul oficial. Galatasaray a avut un debut slab de sezon, cu o victorie şi trei remize în campionat, dar şi cu o înfrângere la scor în Liga Campionilor, 1-6 cu Real Madrid. În urmă cu o lună, Fatih Terim a acceptat ca, în paralel cu Galatasaray, să preia şi naţionala Turciei, adversara României în Grupa D de calificare la Cupa Mondială din 2014. Sub conducerea lui Terim, Turcia s-a impus la Bucureşti în meciul cu România, scor 2-0.

PANTILIMON, CHIRICHEŞ ŞI RAŢ, ÎN OPTIMILE CUPEI LIGII ANGLIEI

Formaţiile Manchester City, Tottenham Hotspur şi West Ham United s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după victoriile din 16-imile competiţiei. Manchester City, cu portarul Costel Pantilimon integralist, a trecut de Wigan, scor 5-0, în timp ce Tottenham, cu fundaşul Vlad Chiricheş evoluând pe tot parcursul meciului, a învins-o pe Aston Villa, scor 4-0. La West Ham United, Răzvan Raţ a intrat pe teren în min. 82, echipa sa învingând-o pe Cardiff City, scor 3-2. Şi formaţia Chelsea Londra, adversara Stelei în Grupa E a Ligii Campionilor, s-a calificat în optimile Cupei Ligii Angliei, după ce a învins tot marţi seară, în deplasare, cu 2-0 (F. Torres 29, Ramires 35), echipa Swindon, în 16-imile competiţiei. Antrenorul Jose Mourinho a trimis în teren următorii jucători: Schwarzer - Azpilicueta, D. Luiz, Cahill, Bertrand - Essien, Van Ginkel (10 Ramires, 46 Terry) - De Bruyne, Mata, Willian - F. Torres. Chelsea o va întâlni pe Steaua la 1 octombrie, la Bucureşti, şi la 11 decembrie, la Londra.

IBRAHIMOVIC, PÂNĂ ÎN 2016 LA PSG

Gruparea Paris Saint-Germain a oficializat prelungirea contractului atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic până în iunie 2016. Venit la Paris vara trecută, de la AC Milan, atacantul care va împlini 32 de ani la 3 octombrie a marcat 30 de goluri în primul său sezon în Ligue 1. „Doresc ca PSG să fie ultimul meu mare club”, a declarat jucătorul. Înainte de a veni la Paris, Ibrahimovic a jucat la Malmo, Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Inter Milano, FC Barcelona şi AC Milan.

LEWANDOWSKI VA JUCA LA BAYERN DIN SEZONUL VIITOR

Internaţionalul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei Borussia Dortmund, a dat ca sigur transferul său la rivala Bayern München din sezonul viitor, chiar dacă în acest moment nu îşi poate negocia în mod oficial contractul cu gruparea bavareză. „Oficial, nu pot spune nimic până în ianuarie. Acum este prea devreme să fac asta, trebuie să mai aştept puţin”, a declarat jucătorul după meciul din Cupa Germaniei câştigat de Borussia Dortmund pe terenul formaţiei de ligă secundă TSV München 1860, scor 2-0, după prelungiri. Lewandowski a încercat să se transfere la Bayern încă din această vară, dar actualul său club s-a opus mutării. Presa poloneză a anunţat recent că Lewandowski a semnat deja un precontract cu clubul bavarez, pentru patru sezoane, valabil până la 30 iunie 2018. Înţelegerea sa cu Borussia Dortmund expiră la finalul acestui sezon şi, conform regulamentului FIFA, jucătorul poate negocia cu un alt club doar în momentul va intra în ultimele şase luni de contract cu actualul său club.

ELIMINARE RUŞINOASĂ PENTRU CELTIC

Celtic Glasgow, campioana Scoţiei la fotbal, a fost eliminată ruşinos din turul al III-lea al Cupei Ligii scoţiene de către formaţia de ligă secundă Morton, care s-a impus cu scorul de 1-0, în deplasare, după prelungiri. Dougie Imrie a marcat singurul gol al meciului, în min. 97, dintr-un penalty acordat în urma unui henţ comis în careu de fundaşul nigerian Efe Ambrose. Managerul lui Celtic, Neil Lennon, a efectuat cinci schimbări în echipa de bază, iar meciul s-a jucat practic la o singură poartă, cea a formaţiei aflate pe penultimul loc în liga secundă. Cupa Ligii scoţiene este singurul trofeu intern care nu se află în palmaresul lui Lennon. Morton a câştigat doar un joc din cele şase disputate în acest campionat.

SHIRAK A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ARMENIEI

Echipa FC Shirak, campioana Armeniei, a câştigat Supercupa Armeniei, după ce s-a impus marţi seară, cu scorul de 2-0, în faţa echipei FC Pyunik, deţinătoarea cupei, informează site-ul uefa.com. Golurile au fost marcate de Serge Deble şi Didier Kadio. FC Shirak a câştigat Supercupa Armeniei pentru a patra oară în istorie.

PALERMO L-A DEMIS PE GATTUSO

Gennaro Gattuso, campion mondial în 2006, a rezistat doar şase meciuri alături de preşedintele „devorator de antrenori” al grupării Palermo, Maurizio Zamparini, care a anunţat ieri demiterea tehnicianului. Gattuso (35 de ani) a înregistrat a treia înfrângere cu Palermo, marţi, la Bari, scor 1-2, în etapa a şasea din Serie B. El a fost înlocuit cu Giuseppe Iachini, fost antrenor la Siena în sezonul trecut, în Serie A. „Cu profund regret, l-am demis pe Gattuso. Am toată stima pentru omul Gattuso şi pentru munca lui, dar poate că împreună am făcut un pas prea mare pentru prima sa experienţă de antrenor şi rezultatele nu ne-au ajutat”, a afirmat Zamparini. Echipa Palermo, retrogradată sezonul trecut după ce a schimbat cinci antrenori, este pe locul 12 în Serie B, cu şapte puncte. Potrivit presei italiene, Zamparini ar fi demis antrenori de 52 de ori la Veneţia (1988-2002) şi la Palermo (din 2002).

MASCHERANO VA FI INDISPONIBIL ÎNTRE 10 ŞI 15 ZILE

Fundaşul argentinian al echipei FC Barcelona, Javier Mascherano, care a suferit o întindere la coapsă şi a fost înlocuit în prima repriză a meciului cu Real Sociedad, disputat marţi seară, va fi indisponibil între 10 şi 15 zile, a anunţat ieri clubul catalan. „Jucătorul a suferit o întindere la bicepsul femural al coapsei drepte. Perioada de indisponibilitate este de 10-15 zile”, a anunţat FC Barcelona. Mascherano, internaţional argentinian în vârstă de 29 de ani, a fost înlocuit în min. 34, cu Marc Bartra.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU VAN GINKEL

Jucătorul echipei Chelsea Londra, Marco van Ginkel, s-a accidentat la genunchi în meciul din Cupa Ligii Angliei cu Swindon şi ar putea lipsi tot sezonul, anunţă presa engleză, fotbalistul urmând să fie supus unor teste pentru stabilirea exactă a diagnosticului. Van Ginkel a fost înlocuit, în min. 9 al meciului disputat marţi seară, cu Ramires, care la rândul său a părăsit terenul la pauză, tot din cauza unei accidentări. Van Ginkel a fost achiziţionat de Chelsea în această vară, de la Vitesse Arnhem.

XABI PRIETO VA LIPSI TREI SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul echipei Real Sociedad, Xabi Prieto, în vârstă de 30 de ani, s-a accidentat la coapsă şi va lipsi trei săptămâni de pe teren. El s-a accidentat marţi seară, în partida pierdută în deplasare, cu scorul de 1-4, în faţa formaţiei FC Barcelona. Mijlocaşul spaniol se alătură lui Esteban Granero pe lista accidentaţilor de la Real Sociedad care nu vor putea juca în partida cu Bayer Leverkusen, din etapa a II-a a Ligii Campionilor.

JORGE JESUS CERE SCUZE AUTORITĂŢILOR

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jorge Jesus, pus sub acuzare deoarece s-a opus cu violenţă forţelor de ordine pentru a apăra un suporter, a cerut scuze Poliţiei. „Dacă am exagerat în tentativa mea de a ajuta un tânăr să revină în tribune, nu pot decât să-mi prezint scuze autorităţilor”, a declarat el la Benfica TV. La finalul partidei Vitoria Guimaraes - Benfica Lisabona 0-1, antrenorul echipei Benfica s-a interpus cu violenţă între forţele de ordine şi un suporter al formaţiei sale, care intrase pe teren. „Suporterii au intrat pe teren, forţele de ordine au încercat să îl blocheze pe unul dintre ei şi eu am vrut să îl lase în pace, pentru că era acolo doar ca să primească un tricou. Am reacţionat astfel pentru a-i apăra pe suporterii echipei Benfica. Întotdeauna voi fi primul care face asta”, a declarat Jesus imediat după incident. Jesus a fost inculpat pentru că „a împiedicat munca Poliţiei”, astfel că va trebui să anunţe unde se află dacă petrece mai mult de cinci zile departe de casă. Jorge Jesus riscă să fie suspendat pentru o perioadă de o lună până la trei ani, conform regulamentului disciplinar al ligii portugheze.

HILTON, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE

Fundaşul brazilian al echipei Montpellier, Vitorino Hilton, a fost condamnat de Tribunalul Corecţional din Arras la patru luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală în perioada în care a evoluat la formaţia RC Lens (2004-2008). Actualul căpitan de la Montpellier a primit şi o amendă de 30.000 de euro. Fotbalistul brazilian a fost acuzat de fraudă fiscală în valoare de 615.000 de euro, din suma de 3,4 milioane de euro câştigată în perioada când a jucat la RC Lens. Hilton şi-a plătit impozitele din urmă, dar „acest lucru nu exclude o amendă penală şi condamnarea la închisoare cu suspendare”, a spus procurorul.

FEDERAŢIA LIBIANĂ DE FOTBAL A AJUNS LA UN „ACORD DE PRINCIPIU” CU ANTRENORUL JAVIER CLEMENTE

Preşedintele Federaţiei Libiene de Fotbal (FLF), Anouar al-Tachani, a anunţat, ieri, că a ajuns la un „acord de principiu” cu antrenorul Javier Clemente pentru preluarea funcţiei de supervizor al naţionalei. „Am ajuns la un acord de principiu cu Javier Clemente pentru a deveni supervizorul echipei naţionale. Contractul va dura doi ani şi va fi semnat în luna octombrie, la Tripoli”, a declarat oficialul libian. În vârstă de 63 de ani, Clemente îl va înlocui la naţionala Libiei pe Abdelhafidh al-Rabich, care şi-a dat demisia după ratarea calificării la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2014. La nivel de echipe naţionale, Javier Clemente a mai pregătit reprezentativele Spaniei (1992-1998), Serbiei (2006-2007) şi Camerunului (2010-2011).