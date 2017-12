EDUARD MARTIN, REALES PREŞEDINTE AL AJ VOLEI CONSTANŢA

Luni seară, la Sala Sporturilor, s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară de Alegeri din cadrul Asociaţiei Judeţene de Volei (AJV) Constanţa, în cadrul căreia a fost aleasă noua componenţă a Consiliului Director. Eduard Martin a fost reales preşedinte al AJV de către Membrii Adunării Generale, Serhan Cadâr a fost desemnat din nou vicepreşedintele asociaţiei, iar Dănuţ Şolca, director executiv. Ceilalţi membri ai Consiliului Director sunt Sirona Asarian (secretarul AJV), Lucian Stănia (preşedintele Colegiului de Arbitri), Valentin Egor (preşedintele Comisiei de Competiţii), Constantin Alexe (preşedintele Colegiului de Antrenori), Niculae Lipară (preşedintele Comisiei de Volei pe Plajă) şi Sînziana Bulgaru (preşedintele Comisiei de Disciplină).

COPIL ŞI MERGEA, ÎN TURUL SECUND LA BORDEAUX

Tenismenii Marius Copil şi Florin Mergea s-au calificat, ieri, în turul al doilea al turneului challenger de 110 puncte de la Bordeaux, primul pe tabloul de simplu, iar cel de-al doilea la dublu. Copil, locul 134 ATP, l-a învins, cu 7-6 (7/4), 6-2, pe germanul Michael Berrer, locul 138 ATP, într-o oră şi 20 de minute. Copil va primi nouă puncte şi 1.460 de euro pentru calificarea în turul secund, în care îl va avea ca adversar pe Marc Gicquel, locul 132 ATP. Francezul l-a întrecut în primul tur pe ucraineanul Serghei Stahovski, locul 102 ATP şi cap de serie nr. 7. La dublu, Mergea şi partenerul său, germanul Philipp Marx, au câştigat meciul disputat cu perechea Guillermo Garcia-Lopez / Diego Sebastian Schwartzman (Spania / Argentina), scor 6-4, 7-6 (7/4), calificându-se în sferturile de finală.

DATA DISPUTĂRII MECIULUI DINTRE BUTE ŞI PASCAL DEPINDE DE HBO

Partida din Lucian Bute şi Jean Pascal, care trebuia să aibă loc pe 25 mai, va fi reprogramată pentru 7 decembrie sau 25 ianuarie 2014, au anunţat, luni seară, promotorii celor doi pugilişti, care au precizat că data disputării depinde de programul de iarnă al televiziunii HBO, informează ESPN. Promotorii celor doi pugilişti au precizat că vor discuta cu reprezentanţii HBO în săptămânile următoare înainte de a anunţa data oficială a partidei. Pascal (27-2-1, 16 KO), în vârstă de 30 de ani, nu a mai luptat din 14 decembrie, când a câştigat în faţa polonezului Aleksy Kuziemski. În schimb Bute (31-1, 24 KO), 33 de ani, a disputat ultima partidă pe 3 noiembrie, împotriva rusului Denis Gracev, pe care l-a învins la puncte. Bute, care a fost operat, săptămâna trecută, la braţul stâng, ca urmare a unei accidentări la mâna stângă în cantonamentul din Florida, a anunţat că va reîncepe antrenamentele în luna august dacă recuperarea decurge normal, existând şanse ca pe 7 decembrie să lupte cu Jean Pascal.

JO JO DAN A URCAT PE LOCUL 4 ÎN CLASAMENTUL WBC

Pugilistul Ionuţ Ion, cunoscut sub numele de Jo Jo Dan, a urcat pe locul 4 în ierarhia pe luna mai a versiunii WBC la categoria semimijlocie dată publicităţii ieri. Campionul acestei categorii este americanul Floyd Mayweather, iar primele trei poziţii în această ierarhie sunt ocupate de argentinianul Luis Carlos Abregu, de americanul Ed Paredes şi de Leonard Bundu din Sierra Leone. Jo Jo Dan a urcat în clasament după cele două victorii obţinute în ultimele cinci luni la New York. Promoterul american Lou Dibella, cel cu care boxerul român se află sub contract din noiembrie 2012, a afirmat pe o reţea de socializare că Jo Jo Dan este pregătit pentru un titlu mondial până la sfârşitul anului. Obiectivul lui Jo Jo Dan este titlul mondial al versiunii WBC şi speră la un meci eliminatoriu pentru a deveni aspirant obligatoriu la centura cu diamante WBC, deţinută de Floyd Mayweather.

ESTERA DOBRE, SUSPENDATĂ DOI ANI PENTRU DOPAJ

Sportiva Estera Dobre, care a fost depistată pozitiv după ce a obţinut, în luna martie, medalia de argint la Campionatele Europene de lupte, la categoria 51 de kilograme, a fost suspendată pentru doi ani, după ce şi proba B analizată în Elveţia a fost pozitivă la furosemid, a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu. „Federaţia o s-o sprijine, iar dacă luptă, după suspendare, poate prinde şi Jocurile Olimpice de la Rio. Va pierde Campionatul Mondial de la Budapesta şi Jocurile Francofoniei de anul acesta, dar şi campionatele europene şi mondiale din 2015. Dar, după suspendarea de doi ani, care începe din momentul în care a fost depisată pozitiv, va trebui să devină întâi campioană naţională, apoi să participe la europene şi mondiale ca să se califice la Jocurile Olimpice de la Rio. Noi suntem alături de ea”, a spus Pârcălabu. Estera Dobre a fost depistată pozitiv la testul antidoping cu un diuretic aflat pe lista substanţelor interzise, care poate ascunde urmele unor produse dopante din organism.

GALA SUPERKOMBAT WORLD GRAND PRIX DE LA CRAIOVA

Sportivul român Cătălin Moroşanu îl va întâlni pe luptătorul Eduardo Mendes, din Insulele Capului Verde, sâmbătă seară, în cadrul galei Superkombat World Grand Prix, care va avea loc de la ora 22.00, la Sala Polivalentă din Craiova. Benjamin Adegbuyi, locul 8 mondial la finalul anului trecut, va încerca să-şi ia revanşa în faţa surinamezului Jairzinho Rozenstruik, după ce în noiembrie 2011 înregistra în faţa acestuia primul său eşec din carieră după un KO în repriza a doua. „Aştept acest meci de mai bine de un an şi jumătate. Cu siguranţă va fi război în ring pentru că sunt mai motivat ca niciodată”, a declarat Adegbuyi, care are 11 din 12 victorii obţinute înainte de limită. România va avea reprezentant şi în turneul piramidal de 4 de la categoria grea, Sebastian Ciobanu, care se va lupta pentru un loc în finală cu sportivul rus Vladimir Toktasynov, un veteran al galelor Superkombat. De asemenea, Ionuţ Atodiresei şi Claudiu Bădoi au programate, la Craiova, meciuri eliminatorii, iar în cazul unor victorii, cei doi vor deveni challengeri la titlul mondial Superkombat.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a făcut un pas uriaş spre finala Connferinţei Estice a NBA după ce a câştigat şi cea de-a doua partidă jucată la Chicago. Cu mulţi accidentaţi în lot (Derrick Rose n-a mai jucat din aprilie anul trecut!), Bulls nu a fost capabilă să facă faţă echipei campioane şi a pierdut din nou la diferenţă uriaşă de scor. În schimb finalista NBA de anul trecut este la un pas de eliminare, Thunder fiind condusă cu 3-1 după patru partide! Şi numai 8 echipe în istoria NBA au reuşit să întoarcă rezultatul de 1-3 şi să se califice mai departe! Rezultate de luni noaptea din play-off-ul NBA - Eastern Conference: Chicago Bulls - Miami Heat 65-88 (1-3 la general); Western Conference: Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 103-97 în OT (3-1 la general).

BOSTON BRUINS ŞI NEW YORK RANGERS, ÎN SEMIFINALELE NHL

Formaţiile Boston Bruins şi New York Rangers s-au calificat în semifinalele Ligii Profesioniste Nord-Americane de Hochei pe Gheaţă (NHL), după ce au eliminat pe Toronto Maple Leafs, respectiv Washington Capitals, în primul tur al play-off-ului. Boston, condusă cu 4-1 cu 11 minute înainte de final, a reuşit să egaleze şi să câştige cu 4-5 (4-3 la general) datorită unui gol marcat de Patrice Bergeron. Boston Bruins va întâlni în semifinalele Conferinţei de Est echipa New York Rangers, care a câştigat, scor 5-0, meciul decisiv cu Washington Capitals. În cealaltă semifinală a Conferinţei de Est se vor întâlni Ottawa Senators şi Pittsburgh Penguins. În Conferinţa de Vest, semifinalele sunt Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks şi San Jose Sharks - Los Angeles Kings.