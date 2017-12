VICTORIE PENTRU JUNIORII DE LA CVM TOMIS

Ieri, în prima partidă susţinută în cadrul fazei semifinale a Campionatului Naţional de volei rezervat juniorilor (jucători născuţi în anii 1994 şi mai mici), la Baia Mare, în Seria a II-a, Club Volei Municipal Tomis Constanţa (antrenori Răzvan Parpală şi Iulian Rădulescu) a obţinut prima victorie. Juniorii de la CVM Tomis s-au impus, cu 3:1 (25:17, 21:25, 25:17, 25:10), în confruntarea cu CSS Zalău, iar astăzi, în al doilea joc, vor întâlni pe CSS Bacău.

ALEGERI LA AJ VOLEI CONSTANŢA

Adunarea Generală Ordinară de Alegeri din cadrul Asociaţiei Judeţene de Volei (AJV) Constanţa, programată iniţial pentru data de 9 aprilie 2013, de la ora 18.00, va avea loc pe 15 aprilie 2013, de la ora 18.00, ca urmare a disputării la Constanţa, pe 8 şi 9 aprilie, a primelor două partide dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi SCMU Craiova, din cadrul finalei Diviziei A1 la volei masculin.

SPORTUL, UN MOD DE VIAŢĂ LA CUMPĂNA

Primăria Comunei Cumpăna, în parteneriat cu Federaţia Română de Rugby, Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, sub patronajul SC RAJA SA Constanţa, va derula proiectul “Rugby-Tag, rugby fără contact la Cumpăna”. Pentru a discuta detaliile implementării acestui proiect la Cumpăna, primarul Mariana Gâju s-a întâlnit cu fostul mare internaţional Haralambie Dumitraş, maestru emerit al sportului şi directorul de dezvoltare din cadrul Federaţiei Române de Rugby. Proiectul are ca obiectiv educarea copiilor prin sport, creşterea numărului de practicanţi, organizarea unor competiţii atractive, schimburi internaţionale şi atragerea copiilor către rugby. Proiectul va fi implementat de către Haralambie Dumitraş, Elena Frîncu şi antrenorul Florin Băcioiu.

CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa şi World Vision organizează a 11-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă, la feminin şi masculin, simplu şi dublu. Competiţia se va desfăşura la Complexul Cleopatra din Mamaia, săptămână viitoare, în perioada 16-18 aprilie. World Vision desfăşoară campania “Cu o carte schimbă o viaţă”, în care fiecare participant la turneu va dona cărţi destinate copiilor din mediul rural.

ULTIMA ŞANSĂ PENTRU OLTCHIM

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, dispută astăzi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1) returul semifinalei Ligii Campionilor, în fieful unguroaicelor de la Gyori Audi ETO KC. În tur, campioana Ungariei s-a impus, la Bucureşti, cu 24-22, însă vâlcencele speră să întoarcă situaţia în manşa secundă. Pentru echipa antrenată de danezul Jakob Vestergaard miza este uriaşă, în cazul ratării calificării în finală existând şanse mari ca Oltchim să se desfiinţeze. Campioana României va fi susţinută la Veszprem de o galerie formată din 100 de fani.

HALTEROFILUL FLORIN CROITORU, VICECAMPION EUROPEAN DE SENIORI

Halterofilul român Florin Croitoru a obţinut o medalie de argint la Campionatele Europene de la Tirana, terminând pe locul secund la stilul smuls, cu 135 kg. Categoria 62 kg a fost dominată de azerul de origine bulgară Valentin Hristov, triplu medaliat cu aur. La aruncat, cu 155 kg, Croitoru s-a clasat pe locul 4, fiind la... 120 de grame de locul 3 la total, cu 290 kg. Azerul Zulfugar Suleimanov, tot cu 290 kg, a câştigat bronzul la... cântar, având 61,570 kg, faţă de cele 61,690 kg ale lui Croitoru. La feminin, categoria 56 kg, Dana Berchi a obţinut locul 6, cu un total de 168 kg (locul 7 la smuls, cu 75 kg, şi locul 6 la aruncat, cu 93 kg). La CE de la Tirana participă şi halterofilul constănţean Aurel Tătaru (32 ani), categoria 94 kg.

MEDALII DE BRONZ LA CM DE HALTERE CADEŢI

Sportivii români au cucerit trei medalii de bronz la Campionatele Mondiale de haltere pentru cadeţi, găzduite săptămâna aceasta de Taşkent (Uzbekistan). Daniel Vizitiu a cucerit două medalii de bronz la categoria 56 kg, la aruncat (128 kg) şi la total (230 kg), în timp ce la stilul smuls s-a clasat pe locul 6 (102 kg). Monica Csengeri a câştigat şi ea o medalie de bronz, categoria 44 kg, stilul smuls, cu performanţa de 65 kg. La aruncat a ocupat locul 7 (75 kg), iar la total a fost a cincea (140 kg). La aceeaşi categorie, constănţeanca Georgiana Dudoglu, sportivă legitimată la CS Farul, a terminat pe locul 22 la smuls (50 kg), pe 6 la aruncat (76 kg) şi pe 11 la total (126 kg). Competiţia se încheie pe 13 aprilie, iar în concurs mai sunt înscrişi alţi şapte sportivi români.

CE DE BASCHET MASCULIN TINERET, LA PITEŞTI

Federaţia Română de Baschet a anunţat, ieri, că ediţia din 2013 a Campionatului European under 20 (Divizia B) va fi găzduită de Piteşti. Sala Sporturilor din Piteşti, dar şi noua sală ce va găzdui partide la CE din această vară, Sala Universităţii, au fost inspectate la începutul săptămânii de Richard Stokes şi Isabella Della Fiori, din partea FIBA Europe, care au fost însoţiţi de managerul FRB, Horia Păun. Oficialii forului european s-au declarat încântaţi de facilităţile existente la noua sală piteşteană şi au inspectat şi hotelurile în care ar urma să fie cazate echipele participante şi oficialii competiţiei. Potrivit regulamentelor în vigoare, FIBA Europe va trimite un raport ulterior, în care va semnala eventuale probleme ce trebuiesc remediate până la debutul competiţiei. CE de tineret este programat în perioada 11-21 iulie 2013. Echipa României va evolua în Grupa A, cu formaţiile Marii Britanii, Ungariei, Poloniei, Luxemburgului şi Slovaciei, prima partidă fiind programată în 12 iulie, cu Polonia.

DUEL ROMÂNESC ÎN TURNEUL DE LA KATOWICE

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu, venită din calificări şi locul 134 WTA, a acces, ieri, în turul al doilea al turneului de la Katowice (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cadanţu a învins-o, în primul tur, cu 7-5, 6-2, după o oră şi 29 de minute, pe Sabine Lisicki (Germania), cap de serie nr. 7 şi poziţia 47 în ierarhia mondială. În turul secund, Cadanţu o va întâlni pe Irina-Camelia Begu, locul 51 WTA, care a trecut, cu 5-7, 7-6, 6-1, de Mathilde Johansson (Franţa), poziţia 79 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al doilea la Katowice, Cadanţu şi Begu vor primi câte 46 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 3.200 de dolari. La dublu, perechea Irina-Camelia Begu / Maria Elena Camerin (România / Italia) a acces, ieri, în sferturile de finală. Begu şi Camerin au trecut, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-3, după o oră şi nouă minute de joc, de cuplul Jill Craybas / Mandy Minella (SUA / Luxemburg), cap de serie nr. 3. În sferturi, Begu şi Camerin vor întâlni cuplul polonez Marta Domachowska / Alicja Rosolska.

MERGEA ŞI MARX, ÎN SFERTURI LA HOUSTON

Perechea formată din Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Houston (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 455.775 de dolari. Cei doi au învins, în primul tur, cu 7-6, 6-1, după o oră şi opt minute, cuplul american James Blake şi Sam Querrey. În sferturile, Mergea şi Marx vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea americană Bob Bryan şi Mike Bryan, cap de serie nr. 1, şi cuplul Oliver Marach (Austria) şi Andre Sa (Brazilia).

MECIURILE DIN BARAJUL PENTRU GRUPA MONDIALĂ A CUPEI DAVIS

Echipa de tenis a Olandei, care a eliminat România săptămâna trecută la Braşov în Cupa Davis, va întâlni Austria, în barajul de calificare pentru Grupa Mondială, conform tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la sediul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) de la Londra. Iată lista meciurilor programate în perioada 13-15 septembrie, în urma cărora câştigătoarele vor promova sau se vor menţine în Grupa Mondială pentru sezonul 2013: Spania - Ucraina, Croaţia - Marea Britanie, Olanda - Austria, Belgia - Israel, Polonia - Australia, Germania - Brazilia, Elveţia - Ecuador şi Japonia - Columbia. Echipa României a încheiat seria de meciuri din acest an şi va evolua abia în februarie 2014, în Grupa I a Zonei Euro-Africană.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

FC Barcelona a câştigat cu greu, marţi seară, meciul 1 din sferturile de finală ale Euroligii de baschet masculin, după o repriză de prelungiri: FC Barcelona - Panathinaikos Atena 72-70 (OT). Grecii au jucat foarte bine, au dominat meciul şi ar fi meritat să câştige, dar au ratat mult prea mult de la linia aruncărilor libere, unde au avut un procentaj dezastruos, de 46.7%!!! Chiar şi aşa oaspeţii au reuşit să ducă meciul în prelungiri, unde gazdele au beneficiat de un mic ajutor din partea arbitrilor în două faze discutabile, FC Barcelona scăpând de o înfrângere care i-ar fi putut aduce eliminarea încă din sferturi! Meciul al doilea al disputei se joacă în această seară, tot la Barcelona. Aseară s-a jucat meciul 1 în celelalte trei sferturi de finală: CSKA Moscova - Caja Laboral 89-78, Olympiacos Pireu - Anadolu Efes 67-62 şi Real Madrid - Maccabi Tel Aviv 79-53.

FEDERER VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA BASEL

Tenismanul elveţian Roger Federer şi-a schimbat decizia iniţială şi va participa la turneul de la Basel, dotat cu premii în valoare de 1,4 milioane euro, programat în luna octombrie, pe care nr. 3 mondial l-a câştigat de cinci ori în cariera sa. Federer plănuise să nu joace în Elveţia în acest an, după ce contractul cu organizatorii turneului a expirat în 2012, dar s-a răzgândit şi datorită suporterilor săi. „Toată lumea ştie ce semnificaţie are acest turneu pentru mine. Nu era în calendarul meu , dar e clar că voi juca la Basel. Nu am spus-o până acum, dar a venit momentul”, a declarat elveţianul. Federer nu şi-a reînnoit contractul cu organizatorii turneului din cauza unor neînţelegeri privind prima sa participare. Fostul nr. 1 mondial a solicitat tariful său obişnuit (800.000 euro), în timp ce directorul turneului Roger Brennwald i-a oferit 415.000 euro. La Basel şi-au mai confirmat participarea nr. 1 mondial Novak Djokovic şi argentinianul Juan Martin del Potro.

ATLETUL CHINEZ LIU XIANG VA RATA TOT SEZONUL 2013

Atletul chinez Liu Xiang, victima unei accidentări în calificările probei de 110 m garduri de la Jocurile Olimpice de la Londra, va rata tot sezonul 2013, a declarat antrenorul său, Sun Haiping. „Probabil că Liu Xiang se va reface complet spre finalul anului, dar nu va participa la nicio cursă în 2013”, a spus Sun Haiping. Liu Xiang, campion olimpic la Atena în 2004, se tratează în Statele Unite ale Americii. Sportivul în vârstă de 29 de ani este primul atlet chinez medaliat cu aur la Jocurile Olimpice.

CANCELLARA VIZEAZĂ RECORDUL DEŢINUT DE BOONEN ŞI DE VLAEMINCK

Cu victoria obţinută duminică în cea de-a 111-a ediţie a cursei Paris-Roubaix, pentru care a primit un cec de 30.000 de euro, din totalul de 91.000 prevăzuţi pentru premii, ciclistul elveţian Fabian Cancellara se apropie de recordul de succese finale în ”Infernul Nordului”, aflându-se, cu cele trei titluri obţinute în 2006, 2010 şi 2013, într-un grup de şase rutieri cu câte o triplă, din care mai fac parte Octave Lapize (Franţa, 1909, 1910 şi 1911), Rik Van Looy (Belgia, 1961, 1962 şi 1965), Eddy Merckx (Belgia, 1968, 1970 şi 1973), Francesco Moser (Italia, 1978, 1979 şi 1980) şi Johan Museeuw (Belgia, 1996, 2000 şi 2002). Recordul de patru victorii este deţinut de doi belgieni, Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975 şi 1977) şi Tom Boonen (2005, 2008, 2009, 2012).

FRATELE LUI BODE MILLER A MURIT LA 29 DE ANI

Snowboarderul Chelone Miller, fratele mai mic al campionului olimpic la schi alpin Bode Miller, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 29 ani, în regiunea Mammoth Lakes (California). În urma unui apel telefonic, poliţia din Mono County a descoperit trupul fără viaţă al sportivului într-o camionetă. Cauza morţii este în prezent cercetată, însă nu există deocamdată suspiciuni legate de o posibilă crimă. Chelone Miller, originar din Easton (New Hampshire), spera să facă parte din echipa de snowboardcross a Statelor Unite la Jocurile Olimpice de la Soci (2014). Supranumit “Chilly”, Miller s-a clasat recent pe locul 4 în Marele Premiu de snowboard de la Canyons (Utah). În 2005, Chelone Miller a fost implicat într-un grav accident de motocicletă şi a fost menţinut în comă artificială timp de 11 zile, recăpătându-şi memoria după o lună.

UN CHINEZ DE 14 ANI VA JUCA ÎN MASTERSUL DE GOLF DE LA AUGUSTA

Jucătorul chinez de golf Guan Tianlang va deveni la 14 ani cel mai tânăr participant din istorie la un turneu de Grand Slam, fiind acceptat la startul Mastersului de la Augusta. El va depăşi astfel recordul lui Matteo Manassero, care în 2010 avea 16 ani (s-a calificat câştigând în 2009 British Amateur Championship). Guan, câştigătorul campionatului amator Asia-Pacific 2012, care i-a oferit calificarea la Masters, a declarat că joacă din plăcere şi nu ca să facă o impresie bună. Americanul Ben Crenshaw, dublu învingător al Mastersului, a jucat rolul de gazdă şi s-a antrenat alături de chinez, care îl are ca idol pe Tiger Woods. Guan s-a antrenat marţi cu Tom Watson, de două ori învingător la Augusta, iar miercuri cu Nick Faldo. Competiţia va începe joi şi se va încheia duminică.