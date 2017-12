LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele înregistrate în etapa a 16-a a Ligii a II-a la fotbal, prima a returului - Seria 1, sâmbătă: Săgeata Năvodari - Dinamo II Bucureşti 2-0, Sportul Studenţesc Bucureşti - FC Farul Constanţa 0-3 (la “masa verde”), CS Otopeni - Dunărea Galaţi 0-1, Delta Tulcea - Rapid CFR Suceava 1-1; duminică: CF Brăila - Chindia Tîrgovişte 1-0. Unirea Slobozia, CS Buftea şi FC Botoşani au stat. Clasament: 1. CF Brăila 26p (21-22), 2. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (golaveraj: 22-14), 3. SĂGEATA NĂVODARI 22p (25-19), 4. FC Botoşani 22p (17-12), 5. CS Otopeni 22p (19-15), 6. Delta Tulcea 21p (22-13), 7. Unirea Slobozia 18p (21-18), 8. Dunărea Galaţi 15p (12-15), 9. Chindia Tîrgovişte 13p (19-20), 10. Rapid CFR Suceava 13p (13-18), 11. FC FARUL CONSTANŢA 12p (16-23), 12 Dinamo II Bucureşti 11p (16-23), 13. ACS Buftea 11p (16-27). Seria a II - vineri: UTA - Poli Timişoara 1-0; sâmbătă: FC Argeş Piteşti - Luceafărul Oradea 2-0, FCM Tg. Mureş - Damila Măciuca 0-2, FC Bihor - CS Mioveni 1-1, FC Maramureş - Unirea Alba Iulia 3-0 (la “masa verde”). CS Rm. Vîlcea, Corona Braşov şi ALRO Slatina au stat. Clasament: 1. Corona Braşov 27p, 2. Poli Timişoara 26p, 3. Damila 21p, 4. UTA 20p (golaveraj: 15-9), 5. FCM Tg. Mureş 20p (15-13).

PANTILIMON, TITULAR ÎN CUPA ANGLIEI

Manchester City, cu portarul Costel Pantilimon integralist, a învins pe teren propriu cu scorul de 5-0 (Tevez 11, 31, 50, Kolarov 27, D. Silva 65) formaţia de ligă secundă Barnsley, într-un meci din sferturile de finală ale Cupei Angliei. Tot sâmbătă s-a calificat în semifinale şi Wigan Athletic, care a câştigat, cu 3-0 (Figueroa 30, McManaman 31, J. Gomez 33) pe terenul lui Everton. Duminică, în celelalte două partide din sferturi, s-au înregistrat următoarele rezultate: Millwall (D2) - Blackburn Rovers (D2) 0-0 (meciul se va rejuca la Blackburn, pe 13 martie); Manchester United - Chelsea Londra 2-2 (Hernandez 5, Rooney 11 / Hazard 59, Ramires 68; şi această partidă se va rejuca, la Londra).

MESSI A MAI DOBORÂT UN RECORD

Argentinianul Lionel Messi a marcat cel de-al 40-lea său gol de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Spaniei, în partida pe care echipa sa, FC Barcelona, a câştigat-o pe teren propriu cu Deportivo La Coruna, scor 2-0. Messi a început meciul pe banca de rezerve, fiind menajat în vederea returului cu AC Milan din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Introdus pe teren în repriza secundă (min. 61), el şi-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 88. Este al 17-lea meci consecutiv din Primera Division în care starul Barcelonei reuşeşte să înscrie, doborând astfel un record vechi de 75 de ani din fotbalul european. Precedenta performanţă i-a aparţinut atacantului polonez Teodor Pewterek, care a marcat 22 de goluri pentru echipa Ruch Chorzow în 16 meciuri consecutive din campionatul ţării sale, în sezonul 1937-1938. În total, de la debutul acestui sezon, Lionel Messi a marcat 51 de goluri în 41 de meciuri disputate în toate competiţiile la care a participat cu FC Barcelona.

MESSI A DONAT 600.000 EURO

Atacantul argentinian al formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, a donat patru milioane de pesos (600.000 de euro) pentru un spital de copii din oraşul său natal, Rosario, au anunţat oficialii localităţii din Argentina. Banii vor fi folosiţi pentru refacerea unui salon de la spitalul pentru copii Victor J. Vilela din Rosario, dar şi pentru finanţarea unor studii de specialitate a medicilor la Barcelona. Messi a mai făcut deja o donaţie de 150.000 de euro pentru refacerea unui centru sportiv dintr-un cartier din Rosario.

S-A TRANSFERAT ÎN LIGA A 5-A PENTRU A FI ALĂTURI DE COPIL

Un jucător din campionatul Greciei a plecat de la formaţia Levadiakos în a cincea divizie din Germania, pentru a fi alături de băieţelul lui grav bolnav, care primeşte îngrijiri într-un spital din Uerdingen, a anunţat publicaţia Goal News. „Singurul lucru care contează este fiul meu. Dar nu am venit în Germania să nu mai joc deloc. Am venit aici să fiu aproape de copilul meu“, a declarat Giannis Alexiou, un fundaş de 28 de ani, titular la echipa Levadiakos. Fiul lui Alexiou, Thanos, suferă din naştere de o maladie rară la plămâni (hiperoxaluria tip 1) şi a fost internat într-un spital pentru copii din Atena. Însă, în pofida lunilor de tratament de la Atena şi apoi la Salonic, starea copilului nu s-a îmbunătăţit, singura speranţă de supravieţuire fiind internarea într-un spital din Germania. Liga de fotbal din Grecia, dar şi Asociaţia Jucătorilor Profesionişti l-au asigurat pe Alexiou că se vor ocupa de cheltuieli. De asemenea, preşedintele KFC Uerdingen, Lakis Kourkoudialos, i-a propus să se ocupe de cheltuielile medicale.

SUPORTERI RĂNIŢI ÎN BULGARIA

Zece persoane au fost rănite în confruntările între suporteri din timpul meciului Botev Plovdiv - Levski Sofia, din campionatul Bulgariei, în urma incidentelor fiind arestaţi trei fani, a anunţat ministul bulgar de Interne. Poliţiştii au intervenit în timpul jocului pentru a calma situaţia, conflictul pornind după ce suporterii echipei oaspete au început să arunce cu pietre. Furia fanilor formaţiei Levski a fost provocată de succesul gazdelor, care s-au impus în partida de sâmbătă, cu scorul de 2-0, primul succes după 16 ani într-un duel cu gruparea din capitala bulgară.

OZIL, SANCŢIONAT DE POLIŢIA RUTIERĂ

Jucătorul german al formaţiei Real Madrid, Mesut Ozil, a fost sancţionat cu retragerea a şase puncte de pe permisul de conducere şi amendat cu 500 de euro, pentru un viraj nepermis, a anunţat presa spaniolă. Ozil se alătură coechipierilor de la Real, Benzema, Essien şi Marcelo, de asemenea sancţionaţi de poliţie. Benzema a fost surprins conducând cu 216 km/h în urmă cu o săptămână şi jumătate şi urmează să fie audiat la 26 martie, iar Essien a fost amendat după ce a condus cu 150 km/h. În ceea ce-l priveşte pe Marcelo, prins conducând când nu mai avea puncte pe permis, el a fost amendat cu 6000 de euro.

LAUDRUP ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SWANSEA

Danezul Michael Laudrup şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Swansea, el urmând să antreneze această echipă până în 2015. Venit la echipă în vara trecută, Laudrup a condus Swansea la victoria din Cupa Ligii, în februarie. Echipa se află în prezent pe locul opt în campionatul Angliei.

HOWEDES RĂMÂNE LA SCHALKE PÂNĂ ÎN 2017

Fundaşul Benedikt Howedes şi-a prelungit contractul cu echipa germană Schalke ’04 Gelsenkirchen până în vara anului 2017. „Howedes este la club de când era tânăr şi este pentru noi un jucător foarte important”, a declarat Horst Heldt, directorul sportiv al clubului din Gelsenkirchen. „Schalke este un club mare şi sunt fericit că pot juca aici. Îi cunosc pe toţi din club şi îmi place raportul pe care îl am cu suporterii”, a spus Howedes. Fundaşul în vârstă de 25 de ani a debutat în prima echipă a lui Schalke în octombrie 2007 şi a câştigat Cupa Germaniei în sezonul 2010-2011.

SEDIUL FEDERAŢIEI EGIPTENE DE FOTBAL, INCENDIAT DE PROTESTATARI

Sâmbătă, la Cairo, a fost incendiat sediul Federaţiei Egiptene de Fotbal precum şi câteva clădiri aparţinând unui club de fotbal al poliţiei, după ce o instanţă de apel a confirmat 21 de condamnări la moarte în cazul unor persoane implicate în incidentele produse la un meci de fotbal jucat anul trecut. De asemenea, cinci dintre restul de 52 de inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă. Demonstraţii violente au izbucnit în Port Said şi Cairo imediat după anunţarea verdictului, iar sute de persoane au ieşit pe străzile din Port Said şi au incendiat maşini şi magazine. Cele 21 de sentinţe de condamnare la moarte au fost pronunţate pentru implicare în incidentele soldate cu 74 de morţi, anul trecut, după un meci de fotbal desfăşurat la Port Said.