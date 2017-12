CN DE MINIVOLEI, FAZA INTERJUDEŢEANĂ

Vineri şi sâmbătă sunt programate partidele din cadrul celui de-al treilea turneu al fazei interjudeţene a Campionatului Naţional de minivolei (jucătoare şi jucători născuţi în 2000 şi mai tineri), ediţia 2012-2013. În întrecerea feminină, CSS 1 Constanţa (antrenori Viorica Lungu şi Gheorghe Brînză) şi CS SLEN 90 Cernavodă (antrenori Lenuţa şi Gheorghe Iordache) vor evolua la Tulcea, alături de CSS Buzău şi CSS Tulcea. Clasament: 1. Tulcea 18p, 2. CSS 1 Constanţa 12p, 3. Buzău 6p, 4. CS SLEN ‘90 Cernavodă 0p.

CUPA CHALLENGE LA VOLEI FEMININ

Echipa de volei feminin CSM Bucureşti a învins, miercuri seară, pe teren propriu, formaţia norvegiană Stod Volley Steinkjer, cu scorul de 3:0 (25:18, 25:16, 25:18), după 68 minute de joc, în manşa tur a optimilor de finală ale Challenge Cup. Meciul retur va avea loc în Norvegia, pe 23 ianuarie, iar câştigătoarea dublei manşe se va califica în sferturile de finală ale competiţiei. În această fază din Challenge Cup, CSM Bucureşti sau Stod Volley Steinkjer se va duela cu câştigătoarea din dubla Hapoel Saba (Israel) - Aurubis Hamburg (Germania).

BUZĂUL VA GĂZDUI CE DE TENIS DE MASĂ LA DUBLU MIXT

Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău va găzdui în 2013, pentru al doilea an consecutiv, Campionatul European de tenis de masă la dublu mixt. Federaţia Română de specialitate a reuşit să obţină acceptul Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU) în vederea organizării competiţiei în ţara noastră, între 14 şi 16 iunie 2013. În ultimii doi ani, medaliile de aur ale competiţiei au fost adjudecate de perechea română Andrei Filimon-Elizabeta Samara. Anul trecut, Filimon şi Samara au învins în finală, scor 4-0, perechea turcă Bora Vang-Melek Hu. Medaliile de bronz au revenit perechii Ovidiu Ionescu-Bernadette Szocs.

GRUPĂ ACCESIBILĂ PENTRU ŞTIINŢA BACĂU ÎN CUPA EHF

Forul european de handbal a anunţat programul meciurilor din grupele Cupei EHF la masculin, competiţie în care este angrenată şi vicecampioana României, Ştiinţa Bacău. Ştiinţa va evolua în Grupa D, cu echipele HBC Nantes (Franţa), SC Magdeburg (Germania) şi Beşiktaş JK Istanbul (Turcia). Echipa moldavă va debuta pe teren propriu, pe 10 februarie (ora 18.45), cu HBC Nantes, celelalte partide fiind programate astfel: Magdeburg - Ştiinţa (16 februarie), Ştiinţa - Beşiktaş (24 februarie), Beşiktaş - Ştiinţa (9 martie), Nantes - Ştiinţa (17 martie) şi Ştiinţa - Magdeburg (24 martie). Primele două clasate din fiecare dintre cele patru grupe vor obţine calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF, fază ale cărei partide sunt eliminatorii şi se vor juca în 20-21, respective 27-28 aprilie. Turneul Final Four va fi găzduit de HBC Nantes, adversara din Grupa D a Ştiinţei Bacău. Dacă francezii vor încheia Grupa D pe primul loc sau pe unul dintre cele mai bune trei locuri secunde din grupe, vor obţine calificarea direct în Final Four, caz în care în sferturi se vor califica doar câştigătoarele grupelor şi încă două echipe de pe locul secund, cu cea mai bună linie de clasament.

ROMÂNIA VA PARTICIPA CU 100 SPORTIVI ŞI ANTRENORI LA FOTE 2013

România va participa cu o delegaţie de 100 sportivi şi antrenori la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013 din judeţul Braşov (17-22 februarie), iar festivitatea de deschidere va fi onorată de prezenţa preşedintelui CIO, Jacques Rogge. Cu o lună înainte de startul competiţiei, secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, a declarat că organizarea se află pe ultima sută de metri, iar cele mai mari emoţii le dau lucrările la al doilea patinoar din Poiana Braşov. El a precizat că la competiţie vor participa 1.570 de sportivi din 45 de ţări, care vor fi cazaţi în condiţii foarte bune. „Este o competiţie de mare importanţă, iar după Universiada din 1981 este cea mai mare pe care România a organizat-o vreodată. Avem un atu mare: spre deosebire de alte ţări, care au făcut cazarea în condiţii de internat-cămin, România oferă condiţii de hotel de 3-4 stele pentru toţi participanţii, condiţii extraordinare pentru nivelul acesta de vârstă. Accesul la competiţii va fi liber, e o competiţie la nivel de juniori, o competiţie etalon, şi sperăm la o afluenţă mare de tineri şi să îi învăţăm cu practicarea sporturilor de iarnă”, a mai spus Dobrescu. FOTE 2013 se va desfăşura la bazele sportive din Braşov, Poiana Braşov, Predeal, Rîşnov şi Cheile Grădiştei-Fundata.

NADIA COMĂNECI, ÎN OKLAHOMA SPORTS OF FAME

Multipla campioană la gimnastică Nadia Comăneci a fost inclusă printre cele şapte personalităţi ale statului în care locuieşte, Oklahoma, şi care vor fi primite în 2013 în Oklahoma Sports of Fame. Nominalizările au fost anunţate marţi de guvernatorul statului american Oklahoma, Todd Lamb. Cu această ocazie au fost prezenţi cei şapte nominalizaţi, printre care se numără şi Nadia Comăneci, care a povestit despre viaţa sa, mariajul cu Bart Conner, dar şi implicarea în gimnastică. Printre celelalte personalităţi nominalizate se numără preşedintele echipei din NBA, Thunder, Clay Bennett, sau fostul campion olimpic la lupte Wayne Baughman. Ceremonia propriu-zisă va avea loc în luna august.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a patra din TOP16 a Euroligii de baschet masculin are programate astăzi ultimele trei partide ale rundei, toate contând pentru Grupa F. Învinsă greu la Siena acum o săptămână, BC Khimki va încerca să treacă de Maccabi pentru a se menţine în plasa liderelor grupei - Montepaschi şi Caja Laboral. Ambele vor avea partide dificile în deplasare şi n-ar fi exclus să înregistreze prima înfrângere din TOP16. Programul din această seară, toate partidele contând pentru Grupa F: BC Khimki - Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce Ulker Istanbul - Caja Laboral, Olympiacos Pireu - Montepaschi Siena. În primul meci al rundei, jucat miercuri seară: Alba Berlin - Panathinaikos Atena 73-79.

NADAL VA REVENI PE TEREN LA VINA DEL MAR

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care îşi anunţase revenirea pe teren la Openul Braziliei de la Sao Paulo, programat în perioada 11-17 februarie, a declarat, ieri, că va evolua şi la turneul de la Vina del Mar (Chile), care va avea loc o săptămână mai devreme. „Sunt extrem de fericit să vă anunţ că voi participa la turneul de la Vina del Mare din Chile. Vreau să le mulţumesc organizatorilor pentru invitaţia pe care mi-au făcut-o”, a scris Nadal pe Twitter. Nadal, locul 4 ATP, va fi prezent la turneele din Chile şi Brazilia, două concursuri minore care vor avea loc pe zgură. Rafael Nadal nu a mai jucat de la înfrângerea din turul al doilea de la Wimbledon, în faţa cehului Lukas Rosol, pe 28 iunie 2012. Nadal suferă din primăvară de sindromul Hoffa, o inflamare a ţesutului adipos din spatele tendonului rotulian al genunchiului stâng. La finalul lunii noiembrie şi-a reluat antrenamentele, dar a fost nevoit să absenteze de la primul Grand Slam al anului, Australian Open, din cauza unei infecţii virale.

BODE MILLER RATEAZĂ ACEST SEZON

Cvintuplul campion olimpic Bode Miller, operat la genunchi în martie 2012, a anunţat că nu va participa la competiţiile de schi alpin din acest sezon, şi anume la Cupa Mondială şi la Campionatul Mondial de la Schladming (4-17 februarie). „Este greu că ratez tot sezonul, dar mi-a fost mai uşor să iau această decizie gândindu-mă la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014. A fost un an mare pentru mine: m-am căsătorit şi soţia mea este însărcinată. Am putut să savurez acele momente şi să petrec mai mult timp cu fiica mea (n.r. - Miller are o fiică dintr-o relaţie anterioară“, a declarat schiorul american, dublu câştigător al Cupei Mondiale (2005-2008). Medaliat cu aurul olimpic în 2010, Miller este şi cvadruplu campion mondial.

LEBRON JAMES A AJUNS LA 20.000 PUNCTE MARCATE

Vedeta echipei Miami Heat, LeBron James, a devenit, miercuri, la 28 de ani şi 17 zile, cel mai tânăr jucător din istoria NBA care depăşeşte cifra de 20.000 de puncte reuşite. James a reuşit 25 de puncte, zece pase decisive şi şapte recuperări în doar 31 de minute de joc, la meciul cu Golden State, scor 92-75. La jocul de miercuri, LeBron James a depăşit şi cifra de 5000 de pase decisive. James (20.007 de puncte) a depăşit performanţa deţinută până miercuri de Kobe Bryant, care avea 29 de ani şi 122 de zile când a reuşit al 20.000-lea punct. „20.000 de puncte este ceva... Ştiu că lista jucătorilor care au reuşit acest lucru este scurtă (n.r. - 38). Dar pentru mine sunt importante şi cele 5.000 de pase, pentru că am avut colegi buni de-a lungul anilor“, a declarat James. Conform USA Today, LeBron James este al 11-lea jucător care reuşeşte cel puţin 20.000 de puncte, 5.000 de recuperări şi 5.000 de pase de-a lungul carierei.

NOE HERNANDEZ A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul atlet mexican Noe Hernandez, în vârstă de 34 de ani, vicecampion olimpic în 2000 în proba de 20 km marş, a încetat din viaţă, miercuri, după ce a suferit un dublu infarct la reşedinţa sa din Ciudad de Mexico, la câteva zile după ce a fost împuşcat în cap. „Am vorbit cu sora lui Noe, care mi-a confirmat moartea dragului nostru campion“, a declarat Daniel Aceves, preşedintele asociaţiei medaliaţilor olimpici din Mexic. „Hernandez a suferit un dublu infarct la domiciliul său şi a fost transportat imediat la Spitalul General, unde medicii au încercat în zadar să îl reanimeze. El a decedat pe drum“, se arată într-un comunicat al guvernului regional. În decembrie, Noe Hernandez şi-a pierdut ochiul stâng după ce a fost împuşcat într-un club de noapte din Ciudad de Mexico, fiind operat ulterior de trei ori. Sportivul se afla într-un club de noapte din Ciudad de Mexico în momentul în care trei bărbaţi înarmaţi au intrat şi au tras focuri de armă asupra clienţilor, ucigând două persoane şi rănind grav alte două.

TIMPUL NEFAVORABIL A AFECTAT DIN NOU DESFĂŞURAREA RALIULUI DAKAR

Motocilistul american Kurt Caselli (KTM) a câştigat etapa a 11-a a Raliului-raid Dakar 2013, disputată în Argentina, între La Rioja şi Fiambala, acesta fiind al doilea său succes al ediţiei. Liderul clasamentului general, Cyril Despres, clasat al treilea miercuri, şi-a mărit avansul faţă de următorii clasaţi: 13,16 faţă de portughezul Ruben Faria şi 18,08 faţă de chilianul Francisco Chaleco Lopez. În schimb, etapa de la clasa auto a fost întreruptă după ce intemperiile au provocat deversarea unui râu în timpul specialei, iar acesta a barat trecerea. Etapa a fost neutralizată, chiar dacă şapte dintre echipaje, între care şi liderul Stephen Peterhansel (Mini), trecuseră de râul respectiv. Comisarii cursei au decis să ia în calcul timpii realizaţi în cadrul specialei de 219 km, încheiată până în momentul neutralizării.

LOEB CONDUCE ÎN RALIUL MONTE CARLO

Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen) este lider în clasamentul celei de-a 81-a ediţii a Raliului Monte Carlo, etapa de debut a CM de raliuri, după primele 3 probe speciale disputate. Loeb, care în acest sezon va participa la doar 4 curse din total de 13 al CM de raliuri, este urmat în clasament de conaţionalul său Sebastien Ogier (Volkswagen Polo-R) la un minut şi 17 secunde, spaniolul Dani Sordo (Citroen DS3) la 2,18, rusul Evgheni Novikov (Ford Fiesta) la 2,25, finlandezii Mikko Hirvonen (Citroen DS3) la 2,29 şi Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo-R) la 2,54.

CIO I-A CERUT LUI ARMSTRONG SĂ RETURNEZE MEDALIA DE BRONZ CUCERITĂ ÎN 2000

Comitetul Olimpic Internaţional i-a solicitat ciclistului american Lance Armstrong să returneze medalia de bronz câştigată în proba de contratimp la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney, a declarat Mark Adams, purtătorul de cuvânt al CIO. Decizia CIO a fost luată după ce Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) i-a retras lui Armstrong toate rezultatele în urma concluziilor anchetei făcute de Agenţia Antidoping Americane (USADA), care doveşte că fostul rutier american s-a dopat. CIO a aşteptat ca UCI să oficializeze sancţiunea şi să treacă cele trei săptămâni în care Armstrong ar fi putut face apel la TAS. Încă nu se ştie dacă medalia de bronz va fi reatribuită ocupantului locului patru, spaniolul Abraham Olano, sau nu se va mai acorda.

UCI A ÎNFIINŢAT O LINIE TELEFONICĂ PENTRU CAZURILE DE DOPAJ

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat că a înfiinţat o linie telefonică de asistenţă confidenţială, la care rutierii profesionişti să poată raporta, la orice oră din zi şi din noapte, cazurile de dopaj. Un organism extern federaţiei se ocupă de funcţionarea acestei linii telefonice (+800 8884 8884), care poate fi apelată gratuit din orice loc din lume. UCI a precizat că apelurile vor fi înregistrate şi, în funcţie de natura lor, vor fi transmise specialiştilor în drept, în lupta antidoping sau în medicină, care vor decide ce trebuie făcut. „Este în joc integritatea ciclismului. Am înfiinţat această linie de asistenţă telefonică pentru a-i încuraja pe profesioniştii din acest sport să dezvăluie, în cea mai strictă confidenţialitate, tot ceea ce ştiu în legătură cu practicile de dopaj în ciclism“, a declarat preşedintele forului mondial, Pat McQuaid. Mai mulţi rutieri sancţionaţi pentru dopaj, ca Tyler Hamilton sau Floyd Landis, ale căror mărturii la Agenţia Americană Antidoping au contribuit la căderea fostului lor coleg Lance Armstrong, au acuzat UCI că nu a luat în considerare ceea ce au avut de spus apoi.