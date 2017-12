VIGLIANTI, NOUL DIRECTOR SPORTIV AL CLUBULUI OŢELUL GALAŢI

Mijlocaşul argentinian al echipei Oţelul Galaţi, Alejandro Viglianti, şi-a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, retragerea oficială din activitatea de fotbalist şi a acceptat funcţia de directorul sportiv al grupării moldovene. „Mesajele pe care le-am primit de la fani m-au făcut să accept propunerea celor din conducerea clubului”, a declarat Viglianti. Argentinianul în vârstă de 33 de ani este cel mai longeviv “stranier” din istoria clubului gălăţean şi cel mai bun marcator străin. Viglianti a jucat 122 de meciuri pentru Oţelul şi a marcat 18 goluri. La conferinţa de presă au mai participat antrenorul formaţiei gălăţene, Viorel Tănase, şi directorul general al clubului Oţelul, Narcis Răducan.

MUTU A RĂMAS FĂRĂ ANTRENOR

Alex Dupont, antrenorul echipei Ajaccio, la care evoluează şi internaţionalul Adrian Mutu, a fost demis, ieri, de preşedintele clubului corsican, Alain Orsoni, în urma rezultatelor slabe înregistrate, a anunţat ediţia online a cotidianului L’Equipe. Dupont a fost numit la începutul acestei ediţii de campionat şi avea contract cu Ajaccio pentru doi ani. În ultimele şase partide, Ajaccio a obţinut o singură victorie şi ocupă locul 14, cu 19 puncte, după disputarea a 19 etape din Ligue 1. Locul lui Dupont va fi luat temporar de secunzii săi Stephane Paganelli şi Thierry Debes.

PREŞEDINTELE BRAZILIEI A INAUGURAT PRIMUL STADION PENTRU CM 2014

Preşedintele Braziliei, Dilma Rousseff, a inaugurat stadionul din oraşul Fortaleza, oraş situat în nord-estul ţării, aceasta fiind prima dintre cele 12 arene pentru Campionatul Mondial din 2014. Rousseff a şutat de două ori de la centrul terenului stadionului “Arena Castelao”, de 67.000 de locuri, alături de guvernatorul statului Ceara, Cid Gomes, şi de ministrul Sporturilor, Aldo Rebelo. Apoi, ea a tăiat o panglică verde şi a dezvelit o placă pentru acest stadion, care va fi folosit şi pentru Cupa Confederaţiilor, din iunie 2013. La ceremonia desfăşurată duminică seară au asistat 20.000 de persoane, care au urmărit în continuare un concert susţinut de cântăreţul local Fagner. Vineri va fi inaugurat stadionul “Mineirao”, din Belo Horizonte.

ZIRIANOV S-A RETRAS DIN NAŢIONALA RUSIEI

Mijlocaşul echipei Zenit Sankt Petersburg, Konstantin Zirianov, şi-a anunţat retragerea din naţionala Rusiei, după ce a avut o discuţie cu selecţionerul Fabio Capello. Zirianov, în vârstă de 35 de ani, a marcat şapte goluri în 52 de partide jucate pentru naţională. El a debutat la prima reprezentativă pe 27 mai 2006 şi a fost unul dintre protagoniştii formaţiei Rusiei care a ajuns în semifinale la EURO 2008. Ultimul meci jucat de Zirianov la naţională a fost la EURO 2012, 1-1 cu Polonia.

ANTRENORI NOI LA SIENA ŞI SAMPDORIA

Tehnicianul Giuseppe Iachini, a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei AC Siena, după demiterea lui Serse Cosmi, informează site-ul tuttomercatoweb.com. „Vă promit că voi munci cu entuziasm pentru a ne atinge obiectivul, acela de a evita retrogradarea. Cred în acest grup de jucători, în capacitatea lor şi de aceea am acceptat să vin la Siena. Mulţumesc conducătorilor clubului că s-au gândit la mine şi sper ca prin munca pe care o voi face să ajut la salvarea de la retrogradare”, a declarat Iachini, în vârstă de 48 de ani, va fi ajutat de antrenorul secund Giuseppe Carillo şi de preparatorul fizic Fabrizio Tafani. Tehnicianul Serse Cosmi a fost demis de la Siena, după eşecul de duminică, scor 1-4, cu Fiorentina, din etapa a 17-a a campionatului Italiei. Siena se află pe ultimul loc în campionat, cu 11 puncte, după 18 etape, dar are o penalizare de şase puncte pentru implicarea în scandalul Calcioscommesse. Şi Sampdoria Genova are un nou antrenor principal în persoana lui Delio Rossi, care a fost numit, ieri, în această funcţie, a anunţat clubul din Serie A, pe site-ul oficial. Delio Rossi l-a înlocuit pe Ciro Ferrara, care a fost demis, tot ieri, de la Sampdoria, după înfrângerea din partida cu formaţia Catania, scor 1-3. Odată cu Ferrara au plecat şi directorul sportiv Pasquale Sensibile şi coordonatorul tehnic Domenico Teti. În vârstă de 52 de ani, Delio Rossi a antrenat ultima dată echipa Fiorentina. Delio Rossi a câştigat Cupa Italiei în 2009, cu formaţia Lazio Roma.

LUCIO ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU JUVENTUS

Fundaşul brazilian Lucio şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu Juventus Torino, el evoluând la echipa torineză din vară, când a venit de la Internazionale Milano. Lucio a jucat patru meciuri pentru Juventus, unul în Serie A, două în Liga Campionilor şi unul în Supercupa Italiei, desfăşurată în august la Beijing. Fundaşul brazilian are 34 de ani şi a mai jucat la Internacional Porto Alegre, Bayer Leverkusen şi Bayern Munchen.

ANELKA NEGOCIAZĂ PLECAREA DE LA SHANGHAI SHENHUA

Atacantul francez Nicolas Anelka negociază plecarea de la echipa Shanghai Shenhua, la mai puţin de un an de la sosirea în China, a declarat un purtător de cuvânt al clubului chinez. Conform presei chineze, Anelka este pregătit să renunţe la salariul de anul viitor, de 7 milioane de dolari, dacă Shenhua îi permite să plece la altă echipă fără indemnizaţie de transfer. Atacantul de 33 de ani, transferat în decembrie 2011, ar putea reveni în Anglia, pentru a juca la Queens Park Rangers, susţine presa chineză.

NOEL LE GRAET, REALES ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI FRANCEZE DE FOTBAL

Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, a fost reales în funcţie pentru următorii patru ani şi se va ocupa de organizarea Campionatului European din 2016. „Mulţumesc tututor pentru încrederea acordată. Ne aşteaptă patru ani de muncă foarte grea. Campionatul European din 2016 va fi o mare sărbătoare pentru Franţa. Organizarea acestui eveniment semnifică transmiterea pasiunii la generaţiile tinere”, a declarat Le Graet după realegere. Noel Le Graet, care va împlini 71 de ani pe 25 decembrie, se află la al doilea mandat în fruntea fotbalului francez.

MILLONARIOS, CAMPIOANA COLUMBIEI PENTRU A 14-A OARĂ

Millonarios a devenit cea mai titrată echipă din fotbalul columbian, după ce a câştigat, duminică, turneul Clausura 2012, al 14-le titlu naţional de la înfiinţare, primul după 1988. Clubul din Bogota a învins în finala turneului Clausura formaţia Independiente Medellin la loviturile de departajare, scor 5-4.